By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2025 at 2:20 PM IST
Updated : November 18, 2025 at 2:47 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി ശക്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ നടനാണ് നരേന്. 'ഫോർ ദ പീപ്പിൾ', 'അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനായ സുനിൽകുമാർ എന്ന നരേന്, ഉയർച്ച-താഴ്ചകളിലൂടെ കടന്നുപോയ തൻ്റെ കരിയറിനെക്കുറിച്ചും പുതിയ ചിത്രം 'എക്കോ'യെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
മലയാള സിനിമയിൽ വീണ്ടും സജീവമാകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണല്ലോ? ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'എക്കോ' എന്ന പുതിയ ചിത്രം ആ യാത്രയിലെ ഒരു നിർണായക നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ?
തീർച്ചയായും, മലയാള സിനിമയിൽ ശക്തമായി തിരിച്ചുവരുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതിലൊരു നിർണായക നാഴികക്കല്ലായി എക്കോ എന്ന ചലച്ചിത്രം മാറും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
എങ്ങനെയാണ് 'എക്കോ' എന്ന സിനിമയുമായി താങ്കൾ കണക്ട് ആകുന്നത്?
എക്കോ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ്റെ സഹ സംവിധായകനായ സാഗർ വഴിയാണ് ഈ സിനിമയുമായുള്ള എൻ്റെ സംഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിലെ മർമപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ സമീപിക്കുന്നതെന്നും കഥ കേൾക്കാമോ എന്നുമായിരുന്നു സാഗറിൻ്റെ ചോദ്യം.
സാധാരണയായി ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിനായി സമീപിക്കുമ്പോൾ മടിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 'എക്കോ'യുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അനുഭവം?
അതൊരു സത്യമാണ്. സാധാരണ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന മുഖവുരയോടെ ആരെങ്കിലും എന്നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ, ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
കാരണം, 'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും വീണ്ടും ഒരു പുതിയ സിനിമയുമായി കടന്നുവരുമ്പോൾ, അതിൽ എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറിച്ച് ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 'കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം' എന്നെ അത്രയും എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു. ആ ടീം എന്നെ അവരുടെ പുതിയ ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് മനസ്സിൽ ഉണ്ടായത്. പിന്നീട് എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകാംക്ഷ ഉടലെടുത്തു.
തുടർന്ന് സംവിധായകനുമായി സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹം സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അയച്ചുതന്നു. തിരക്കഥ വായിച്ചുതീർത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, 'എക്കോ' ഒരു 'അൺ യൂഷ്വലായ' കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കഥയാണെന്ന്. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചിത്രം മുൻപ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അതായത് 'എക്കോ'ക്ക് സമാനമായി ഉദാഹരണം പറയാൻ മറ്റൊരു ചിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
തിരക്കഥ വായിക്കാൻ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അത്രയും വിശദമായിട്ടാണ് ബാഹുൽ രമേഷ് കഥാ പശ്ചാത്തലവും കഥാപാത്രങ്ങളെയും വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ അതൊരു 'അൺ യൂഷ്വൽ' സിനിമയാണെന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ ആ തിരക്കഥ താങ്കളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആകാംക്ഷ എന്തായിരുന്നു?
ഓരോ പേജ് വായിക്കുമ്പോഴും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് വലിയ ആകാംക്ഷ തോന്നി. 'ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്?' എന്ന് ഞാനൊരുപാട് തവണ ചിന്തിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും വർഷത്തെ സിനിമാ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇതുപോലൊരു തിരക്കഥ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
ദിൻജിത്തും ബാഹുൽ രമേശും അടങ്ങുന്ന ടീമിനെ താങ്കൾക്ക് അത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നോ?
കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുമാണ് 'എക്കോ'യുടെ അമരത്ത്. അവർക്കിത് ഈസിയായി സാധിക്കും എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ അധികം പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത സംവിധായകരോ പുതിയ ആൾക്കാരോ ആണ് ഇങ്ങനെയൊരു തിരക്കഥയുമായി എന്നെ സമീപിച്ചതെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. ദിൻജിത്ത് അയ്യത്താൻ, ബാഹുൽ രമേശ് എന്നിവരുടെ മേൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്.
എക്കോയുടെ ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങൾ എത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു?
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മലയോര മേഖലകളായ കുളമാവ്, കാഞ്ഞാർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. പൊതുവേ സഞ്ചാരികൾ പോലും അധികം കടന്നുവരാത്ത മേഖലകൾ. കുളമാവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് മറ്റ് പല ലൊക്കേഷനുകളും. അവിടെയൊക്കെ ആൾതാമസം പോലും വളരെ കുറവാണ്.
എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല. ചിത്രീകരണ ദിവസങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയാണ് നേരിട്ടത്.
ഒന്നാമത് എത്തിപ്പെടാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ. അതിനുപുറമേ കനത്ത മഴയും കാറ്റും മഞ്ഞും. ചിത്രീകരണ സമയത്ത് ഉടനീളം കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായിരുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റ് കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി. പേടിപ്പിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ വേറെ. ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ചിത്രീകരണം നടത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഭാഗ്യം. മഴ കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടി വിസിബിലിറ്റി പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടും.
കാറ്റ് വലിയൊരു വില്ലൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ സാഹിർ എന്ന അഭിനേതാവിനൊപ്പമായിരുന്നു എനിക്ക് കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സാഹിറിക്കയും ഞാനും നിന്ന് ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ശക്തമായി കാറ്റ് വീശും. കൃത്യമായി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നില്ല എങ്കിൽ കാറ്റ് നമ്മളെ പുറകിലോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ശക്തി. എൻ്റെ സിനിമാ കരിയറിൽ ഇത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയ ലൊക്കേഷനും സിനിമയും ഇത് ആദ്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും. ഈ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലെ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ തുടരാൻ.
കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റ് അഭിനേതാക്കളെക്കുറിച്ചും പറയാമോ?
ഈ സിനിമയുടെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ ആരും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പോലും കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിർവാഹമില്ല. എങ്കിലും പറയാം, ഇതിൽ ഞാനൊരു നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ വിനീത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായി കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല.
അടുത്തിടെ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമായി 'എക്കോ'യിലെ കഥാപാത്രത്തെ കണക്കാക്കാമോ?
അടുത്തിടെ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രം '2018' സിനിമയിലെ വിൻസ്റ്റൺ ആണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ രൂപത്തിൽ മലയാളിക്ക് രക്ഷകരായവരുടെ പ്രതിരൂപമായി ആ സിനിമയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ കരിയറിൽ അഭിമാനം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. 'സാഹസം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ കോമഡി ടച്ചുള്ള പോലീസ് വേഷവും ഞാൻ ഏറെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തു. നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ലഭിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അടുത്ത പടിയായി 'എക്കോ' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെയും ഞാൻ കണക്കിലെടുക്കുകയാണ്.
എക്കോ' സിനിമയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സാധാരണ സിനിമയുടെ കഥയിൽ ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനും ഒരു മിസ്റ്ററി ഉണ്ട്.
ഈ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉടനീളം എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ സ്വഭാവം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ? എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ സംവിധായകനോടും തിരക്കഥാകൃത്തിനോടും നിരന്തരം ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. നിഗൂഢതകൾ നിറച്ചു കൊണ്ടു തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടിയും. എൻ്റെ സിനിമാ കരിയറിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമായിരുന്നു അത്.
താങ്കളുടെ വേഷത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയാൻ സാധിക്കുക?
എൻ്റെ നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കഥാപാത്രം ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥാ പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയാനും കണ്ടെത്താനുമുണ്ട്. അതെന്താണെന്നുള്ളത് സിനിമ കണ്ടറിയാം. ഈ സിനിമയിൽ മറ്റുള്ള അഭിനേതാക്കൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും ഒന്നും പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കാരണം, ഉദാഹരണസഹിതം കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്.
'എക്കോ' ഒരു 'ആനിമൽ ട്രിലജി' ആണല്ലോ, അതും ഒരു പുതിയ അനുഭവമല്ലേ?
തീർച്ചയായും. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും കഥയുടെ മൂലകേന്ദ്രമായി കടന്നുവരുന്ന സിനിമകൾ ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ട്രെയിലറിലൂടെ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ ചില നായ്ക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നായ്ക്കളോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നതും തികച്ചും പുതുമയുള്ളതായിരുന്നു.
ഞാനും സാഹിർ ഇക്കയും നായ്ക്കളും കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. പലതും ലോങ്ങ് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു. മലമുകളിൽ മൈതാനം പോലൊരു പ്രദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കണ്ടാൽത്തന്നെ പേടി തോന്നുന്ന രണ്ട് നായ്ക്കൾ കഥാപാത്രങ്ങളായി ഒപ്പം. ക്യാമറ ലോങ്ങ് ഷോട്ടിനുവേണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഒരുപാട് പുറകിലാണ് നിൽക്കുന്നത്.
ഈ നായ്ക്കൾ എങ്ങാനും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുമോ എന്ന ഭയം മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്തരം സീനുകൾ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്. ഈ നായ്ക്കളുമായി ശരിക്കും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനുള്ള സമയം പോലും എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു.
ഈ നായ്ക്കളുടെ പരിശീലകർ മിടുക്കന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നായ്ക്കളുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനുകളുടെ ചിത്രീകരണം സംഭവിച്ചത്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ, ഒരുപക്ഷേ നായ്ക്കൾ എങ്ങാനും എന്നെ ആക്രമിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത പോലും അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു! അത്രയും വിജനമായ ലൊക്കേഷനായിരുന്നു അത്. ഈ സിനിമയിൽ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കൾക്ക് എത്രയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടോ, അത്രയും പ്രാധാന്യം ഈ നായ്ക്കളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്.
മലയാള സിനിമയിൽ വീണ്ടും ശക്തമായി തിരിച്ചുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചല്ലോ. സിനിമകളുടെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?
സിനിമകൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പണ്ട് ഞാൻ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണോ കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനം.
ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല സിനിമകളും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ഒരു സിനിമ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല.
നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് സിനിമകൾ മനഃപൂർവം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിന് യോജിക്കാത്ത ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അതൊരുപക്ഷേ ബന്ധം, കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയായിരിക്കാം.
ഈ വർഷം മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് അധികം സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പരമാവധി നഷ്ടപ്പെടാതെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം എപ്പോഴും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകും.
ഒരിക്കലുമില്ല. എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു കഥാപാത്രവും ഇതുവരെ എനിക്ക് നഷ്ടബോധമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ഇതുവരെ തെറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിവരും.ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് മികച്ച ഒരു സിനിമയും കഥാപാത്രവും ആണെന്ന്.
അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കൂടുതലും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലാണ്. ഇടക്കാലത്ത് ഞാൻ തമിഴിൽ സജീവമായിരുന്ന സമയത്ത് ഡേറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം പല മലയാളം പ്രോജക്റ്റുകളും വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഞാൻ നല്ലൊരു സിനിമയും കഥാപാത്രവും നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്ന് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നിയിരുന്നു.
പലപ്പോഴും ഇടവേളകൾ എടുത്താണല്ലോ താങ്കൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുമോ?
ഇടവേളകൾ എടുത്തതുകൊണ്ട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ തേടിവരും എന്നതിൽ ഒരു വസ്തുതയുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ മെച്ചം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഒരുപക്ഷേ ഇതിലും അധികം കഥാപാത്രങ്ങളെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു.
കഥാപാത്രങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനി തീരുമാനം മാറ്റിയേക്കും. കാരണം, മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ഞാനിപ്പോൾ നടത്തുകയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ പരമാവധി നഷ്ടപ്പെടാതെ നോക്കും.
2005-2010 കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ യുവതാരമായി താങ്കളെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ വരെ തുടങ്ങി. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് താങ്കൾ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായി. എന്തായിരുന്നു കാരണം?
എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പോലെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിരുന്നത്. ജയരാജ്, സത്യൻ അന്തിക്കാട് പോലുള്ള വിഖ്യാത സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നായക വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളൊക്കെയും വലിയ വിജയങ്ങൾ. 'ഫോർ ദ പീപ്പിൾ' തെന്നിന്ത്യ ഒട്ടാകെ തരംഗമായി. തുടർന്ന് 'അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ' ചെയ്തു. സ്വപ്നതുല്യമായ തുടക്കമായിരുന്നു അത്.
'അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ' റിലീസാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തമിഴിൽ നിന്ന് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ മിഷ്കിൻ എന്നെ തേടിയെത്തി. 'ചിത്തിരം പേശുതടി' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി വന്ന രണ്ട് മലയാള സിനിമകളും സൂപ്പർ ഹിറ്റ്; തമിഴിലും നായകവേഷം.
തമിഴ് സിനിമയിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയാണോ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് താങ്കളെ അകറ്റിയത്?
അതെ. പക്ഷേ തമിഴിലെ ആ നായകവേഷം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തുതന്നെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. 60 ദിവസം എന്ന് ഡേറ്റ് നൽകി അഭിനയിക്കാൻ ചെന്ന 'ചിത്തിരം പേശുതടി' പൂർത്തിയാകാൻ ഒൻപത് മാസം എടുത്തു! അത്രയും സമയം എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരാൻ സാധിച്ചില്ല. ലുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു.
ഒൻപത് മാസം വരെ അവിടെ തുടരാൻ എന്തായിരുന്നു കാരണം?
ആ സമയത്ത് മലയാളത്തിൽ ഈ ന്യൂജനറേഷൻ യുഗം ഒന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ അഭിനേതാക്കൾ കുറവാണ്. സാധാരണ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾക്കും സൈഡ് വേഷങ്ങൾക്കുമാണ് തമിഴിലേക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുക. അങ്ങനെയൊരു സമയത്ത് എന്നെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ, ആ തമിഴ് സിനിമയ്ക്കൊപ്പം മുഴുവൻ ഒരു പരാതിയും കൂടാതെ മികച്ച പിന്തുണയോടെ നിൽക്കുമെന്ന് അവരും വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.
'ചിത്തിരം പേശുതടി' വലിയ വിജയമായി. പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ വന്നു ചെയ്ത 'ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്' ചരിത്ര വിജയമായി. എൻ്റെ മുരളി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മലയാളിക്ക് മറക്കാനാവില്ല.
പിന്നീട് തമിഴിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് കരിയറിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്, അല്ലേ?
'ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്' കഴിഞ്ഞ് തമിഴിൽ വീണ്ടും മിഷ്കിനൊപ്പം 'അഞ്ചാതെ' ചെയ്തു. അതും ചരിത്ര വിജയമായി. മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരേ ഗ്രാഫ്. പിന്നീടാണ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലാതെ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പല തമിഴ് സിനിമകളും നിന്നുപോകുന്നു. ചെയ്ത സിനിമകളിൽ പലതും റിലീസായില്ല. ഈ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏകദേശം 8 വർഷമാണ്.
തമിഴിൽ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചതോടെ, ഞാൻ തമിഴ് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊരു സംസാരം ഇവിടെ പരക്കെ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നെ വെച്ച് സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവർ പോലും മലയാളത്തിൽ പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ തമിഴിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തു എന്ന വാക്കിന് യാതൊരു അർഥവുമില്ല. 'അഞ്ചാതെ' പോലൊരു ബംബർഹിറ്റ് പടം അവിടെ സംഭവിച്ചു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഉടൻതന്നെ തുടരെത്തുടരെ എൻ്റെ സിനിമകൾ തമിഴിൽ സംഭവിക്കണമായിരുന്നു.
ആ നിർത്തിവെച്ച സിനിമകൾ കരിയറിന് എത്രത്തോളം ദോഷം ചെയ്തു?
സൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആദ്യമായി നിർമിച്ച ചിത്രത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു നായകൻ. പക്ഷേ ആ സിനിമ എത്രയോ ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിർത്തിവച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു കാരണം. ഇതൊന്നും പക്ഷേ മലയാളികൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തമ്പിക്കോട്ടെ പോലുള്ള സിനിമകളും റിലീസിംഗ് സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു, റിലീസ് വൈകി.
അന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെയും സിനിമകളുടെയും അപ്ഡേറ്റ് ആരും അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വലിയ ഇടവേളകൾ കഴിഞ്ഞ് സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സിനിമകൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ ഇടവേളകളാണ് വില്ലനായത്.
ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ ആ മോശം കാലഘട്ടം എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്?
എൻ്റെ കരിയർ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ മുന്നോട്ടുപോയിരുന്നു എങ്കിൽ, തമിഴിൽ മൂന്നുനാല് ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയശേഷം മലയാളത്തിൽ വമ്പൻ ഹൈപ്പോടെ തിരിച്ചെത്താമായിരുന്നു.
എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകളെയും എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെയും പറ്റി പ്രേക്ഷകർ നല്ലത് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനു പ്രധാന കാരണം, എൻ്റെ സമയം മോശമായിരുന്നപ്പോഴും തേടിയെത്തിയ മോശം സിനിമകളുടെയും മോശം കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല. നമ്മുടെ സമയം നല്ലതല്ലായിരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കച്ചിത്തുരുമ്പ് മോശമാണെങ്കിൽ, അതിൽ കയറിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തു.
എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അന്നും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അഞ്ചാതെ എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന രണ്ടുമൂന്നു സിനിമകൾ വലിയ ബജറ്റിൽ ഉള്ളതും മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതും ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യഘട്ടം തന്നെ പാളിയപ്പോൾ അടുത്ത പടികയറി മുകളിലേക്ക് എത്താൻ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. നഷ്ടപ്പെട്ട ആ സമയങ്ങളുടെ വില വളരെ വലുതായിരുന്നു.
എൻ്റെ മോശം സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് പൂർണാർഥത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു തരാൻ എനിക്കറിയില്ല. കരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും മോശം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ അവിടെ ഗോഡ് ഫാദർ ആരുമില്ല. ആകെ പരിചയം സംവിധായകൻ മിഷ്ക്കിനെ മാത്രമാണ്.
നരേന് അവതരിപ്പിച്ച വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വേഷമായിരുന്നു 'മുഖംമൂടി'യിലെ നായകൻ. എന്നാൽ ആ സിനിമയുടെ പരാജയം ചലച്ചിത്ര പ്രേമികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല.
'മുഖംമൂടി' പരാജയമായിരുന്നു. സത്യത്തിൽ, ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നര വർഷത്തോളം കുങ്ഫു പരിശീലനം ചെയ്തു. ശരീരഭാരം കുറച്ചു. എൻ്റെ മുഴുവൻ കരിയർ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ഗെറ്റപ്പിൽ വന്ന ചിത്രം ആയിരുന്നു അത്.
പരാജയമാകും എന്ന പൂർണ ബോധ്യത്തോടെ കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റ സിനിമയാണ് 'മുഖംമൂടി'. ആ സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ മിഷ്കിനുവേണ്ടി! മിഷ്കിൻ കാരണമാണ് ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്തത്.
ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയൊരു വഴക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ വഴക്കിന് ശേഷം സൗഹൃദബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ചിത്രമാണ് 'മുഖംമൂടി'. കഥ കേട്ട് ഷൂട്ടിന് പോകാൻ തയ്യാറെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അടുത്ത ഫ്ലോപ്പിന് സമയമായി എന്ന്. ഒന്നര വർഷമാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാർഷൽ ആർട്സ് പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതൊരു പരാജയ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ആദ്യമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
വിമർശകരോ വിദ്വേഷകരോ ഇല്ലാത്ത 'നോ ഹേറ്റേഴ്സ്' എന്ന ടാഗ് ലൈൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചു. അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചു കേട്ടാൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കും എൻ്റെ ചിന്ത. അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കഥാപാത്രം വ്യത്യസ്തതയുള്ളതും ഇൻ്ററസ്റ്റിംഗും ആണെങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ചീന്തിയെടുത്തതോ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ സംഭവങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. പിന്നെ സാങ്കല്പികമായി തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി സ്വയം അഭിനയിച്ചു നോക്കും.
നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ജീവിതത്തെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. സ്വയം തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മികവുറ്റ രീതിയിൽ ജീവൻ നൽകാൻ സാധിക്കുക.
ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നാൽ പോലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മൂന്നോളം മാനറിസങ്ങൾ ഞാൻ സംവിധായകനോട് ചെയ്തു കാണിച്ചുകൊടുക്കും. 'ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാകുമോ, അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാകുമോ' എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും.
അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം കൂടി ലഭിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ കുറ്റമറ്റതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
'സാഹസം' സിനിമയിലെ ഭാര്യയുടെ ഷൂസ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പുച്ഛഭാവത്തോടുകൂടി നോക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്?
അതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ട്. 'സാഹസം' എന്ന സിനിമയിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ കഥാപാത്രം ഏത് രീതിയിൽ പോകാം, ഏത് രീതിയിൽ എത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൃത്യമായ ധാരണ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു.
സംഭവം, 'സാഹസ'ത്തിലെ കഥാപാത്രം ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണെങ്കിലും തികഞ്ഞ ഒരു സംശയരോഗിയാണ്. മാത്രമല്ല, സ്വയം പൊക്കിപ്പറയുന്ന ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവവും അയാൾക്കുണ്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത കാര്യത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുന്ന ചീപ്പ് സ്വഭാവവും ആ കഥാപാത്രത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ പൊലീസ് യൂണിഫോമിൽ അയാൾ കൃത്യതയുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുമാണ്.
കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് രസമായി തോന്നുമെങ്കിലും, 'സാഹസ'ത്തിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ വേഷം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഫുൾടൈം കോമഡി കഥാപാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം. പക്ഷേ കാക്കിക്കുള്ളിൽ കയറിയാൽ അയാൾ സീരിയസാണ്. സാധാരണ പറയുന്നതുപോലെ ഒരു നൂൽപാലത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ്. ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ വലിയ രീതിയിൽ ആ കഥാപാത്രം പാളിപ്പോകും.
കഥാപാത്രങ്ങൾ മികച്ചതാകുന്നതിന് സംവിധായകൻ്റെ പങ്ക് എത്രത്തോളമാണ്?
കഥാപാത്രങ്ങൾ മികച്ചതാകണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് കൂടി വേണം. ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിഷൻ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തിനുമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു വിഷൻ ഉള്ള സംവിധായകന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും, പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ 'മീറ്റർ' കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്.
തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും?
മലയാളത്തിൽ പൊതുവേ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും സംവിധായകരും രണ്ടാണ്. തമിഴ് സിനിമകളിൽ മിക്കവാറും സംവിധായകൻ തന്നെയായിരിക്കും എഴുതുന്നത്.
ഒരു എഴുത്തുകാരൻ മികച്ച ഒരു കഥയും മികച്ച ഒരു കഥാപാത്രത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കരുതുക. കഥാപാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡും ചലഞ്ചിങ്ങും ആണ് എന്നും കരുതുക. തിരക്കഥാകൃത്തിൽ നിന്നും കഥ കേട്ട ശേഷം നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുത്തും. എന്നാൽ സംവിധായകനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടും. കാരണം, തിരക്കഥാകൃത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത കഥാപാത്രസൃഷ്ടി ആയിരിക്കില്ല സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിൽ.
അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും അപൂർവമായി കരിയറിൽ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടു പോവുകയാണ് പതിവ്. അതോടെ ആ സിനിമയ്ക്ക് മേലുള്ള എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് നഷ്ടപ്പെടും. 'ഇതുപോലൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ആ സംവിധായകന് ഉണ്ടോ' എന്ന സംശയം മനസ്സിൽ ഉടലെടുക്കും.
'സാഹസം' പോലുള്ള സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് തിരക്കഥാകൃത്ത്. മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും മികച്ച ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാകാം 'സാഹസം' എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകർ മനോഹരമായി സംസാരിക്കുന്നത്.
കരിയറിലെ ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് ആയ കഥാപാത്രം ഏതായിരുന്നു?
അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട്, പക്ഷേ ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമയായ 'ഓർഡിനറി'യുടെ സംവിധായകൻ സുഗീത് എന്നെ നായകനാക്കി സംവിധാനം ചെയ്ത 'കുരൽ' (ഇപ്പോൾ ആത്മ എന്ന പേരിലാകും റിലീസ് ചെയ്യുക) എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് അത്. ഓട്ടിസം ബാധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഈ കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതായിരുന്നു. കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അരോചകം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ കഥാപാത്രം മാറാൻ പാടില്ല. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ സംസാരത്തിലൂടെ 'ഇയാൾക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്' എന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൺവേ ആവുകയും ചെയ്യണം.
ഈ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ തയ്യാറെടുത്തത്?
ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം മുഴുവൻ ദുബായിലാണ് നടന്നത്. ഞാൻ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ പോയില്ല. കാരണം 90% സിനിമകളിലും ഓട്ടിസം ബാധിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട്, ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓട്ടിസം ബാധിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു.
അവരുടെ അംഗചലനങ്ങൾ അറിയുന്നതിലുപരി, അവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, അവർ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത്. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അംഗചലനങ്ങൾ എൻ്റെ സ്വന്തം സൃഷ്ടിയാണ്. ഷൂട്ടിംഗിൻ്റെ തലേദിവസം ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം റൂമിൽ ഈ കഥാപാത്രം എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് സ്വയം ചിന്തിക്കുകയും അഭിനയിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. കൂടുതൽ ആഴമുള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടി 'റെയിൻ മാൻ' പോലുള്ള ചില സിനിമകൾ ഞാൻ റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
സംവിധായകരുമായി കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണ്?
പലപ്പോഴും ചലഞ്ചിങ് ആയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രത്തിന്മേൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നത്. 'എക്കോ' സിനിമയിലും എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപം, ഭാവം, നടത്തത്തിൻ്റെ വേഗത, നോട്ടം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംവിധായകനോടും തിരക്കഥാകൃത്തിനോടും ഞാൻ കൃത്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ഇൻപുട്ട് കൃത്യമായി നമ്മളിലേക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് അത്രയും പ്രസക്തി ഉണ്ടാകണം.
സുനിൽകുമാർ എന്ന പേര് ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്ക് ബാധ്യതയായി തോന്നിയത് എപ്പോഴാണ്?
സുനിൽകുമാർ എന്നത് ഒരു നടൻ്റെ പേരായിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. തൃശ്ശൂർ സെൻ്റ് തോമസ് സ്കൂളിൽ പ്ലസ്ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസിൽ ഏഴോ എട്ടോ സുനിൽകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, സുനിൽകുമാർ എന്നത് ഇത്രയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് എന്ന്. പിന്നീട് 'ഫോർ ദി പീപ്പിൾ' എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴും സംവിധായകൻ ജയരാജ് സാർ എൻ്റെ പേര് മാറ്റാൻ തയ്യാറായില്ല.
ഫോർ ദി പീപ്പിൾ' എന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റർ നാട്ടിലെങ്ങും ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ബൈക്കിൽ നഗരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ പോസ്റ്റർ കണ്ട് വണ്ടി നിർത്തും. പോസ്റ്ററിൽ എൻ്റെ മുഖമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു നടൻ ആയിട്ടല്ല, ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുന്നത്.
അതായത്, മൂന്നാമതൊരാൾ ഒരു സിനിമ പോസ്റ്ററിലേക്ക് നോക്കുന്നു: "ആ... സംവിധായകൻ ജയരാജ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നടൻ അരുൺ ഒക്കെ. പിന്നിൽ പപ്പൻ. ആ... ആ മൂന്നാമത് നിൽക്കുന്നവൻ്റെ പേരെന്താ? - സുനിൽകുമാർ... അയ്യേ... അങ്ങനെയേ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ."
സുനിൽകുമാർ എന്ന പേര് ഒരു സിനിമാതാരത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സുനിലിന് ശേഷം വരുന്നത് 'കുമാർ' അല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ ഈ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയേനെ. സുനിൽ ദത്ത്, സുനിൽ ഷെട്ടി എന്നീ പേരുകളൊക്കെ ഓക്കേ ആണ്.
'ഫോർ ദി പീപ്പിൾ', 'അച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൊക്കെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ പത്തിലധികം സുനിലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പേര് മാറ്റണമെന്ന് ചിന്തിച്ചത്. 'ചിത്തിരം പേശുതടി' എന്ന തമിഴ് സിനിമയുടെ സമയത്താണ് ഞാൻ പേര് മാറ്റുന്നത്.
നടൻ വിജയ്യുടെ അടുത്ത സിനിമയായ 'ജനനായകനിൽ' ഒരു പ്രധാന വേഷം താങ്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. അത് സത്യമാണോ?
അതെ, അത് സത്യമാണ്. എൻ്റേത് ഒരു അതിഥി വേഷമാണ് ചിത്രത്തിൽ. എങ്കിലും അതൊരു നല്ല കഥാപാത്രമാണ്. ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സയൻ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തുന്നത്.
വിജയ് സാറിൻ്റെ സിനിമയിൽ, ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. എൻ്റെ കഥാപാത്രം നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിർവാഹമില്ല.
അഭിമുഖങ്ങളിലും നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴുമെല്ലാം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്: 'കൈതി 2' ഉടൻ ഉണ്ടാകുമോ? എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ?
അതെ, എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് 'കൈതി 2' ഉടൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന്. അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂ. സംവിധായകൻ ലോകേഷ് (കനകരാജ്) കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു തന്നു.
ഷൂട്ടിങ് എന്ന് തുടങ്ങും എന്നതിൽ വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. എങ്കിലും, എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അടുത്ത വർഷം ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെ 'കൈതി 2' ഉടൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
LCU (ലോകേഷ് സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ്) എന്ന വലിയൊരു ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബിജോയ് എന്ന നിങ്ങളുടെ കഥാപാത്രം. ബിജോയിക്ക് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട്?
എൽസിയു സിനിമകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് എൻ്റെ ബിജോയ് എന്ന കഥാപാത്രം. ആ യൂണിവേഴ്സിലെ പ്രധാന കണ്ണികളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് ബിജോയ്. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. 'അഞ്ചാതെ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഏകദേശം 30-40 പൊലീസ് കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്നെ തേടിയെത്തി. അതിലൊരു അഞ്ചോ ആറോ കഥാപാത്രങ്ങൾ എങ്കിലും ഞാൻ എടുത്ത് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, ലോകേഷ് എന്നെ ഒരിക്കലും 'കൈതി'യിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
ലോകേഷിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് 'അഞ്ചാതെ'. ആ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങി എട്ടോ ഒൻപതോ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് 'കൈതി' സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷവും ഞാൻ പിന്നെയും പൊലീസ് വേഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു എങ്കിൽ, ലോകേഷ് ഒരുപക്ഷേ ബിജോയ് എന്ന പൊലീസ് ഓഫീസറുടെ വേഷത്തിൽ മറ്റൊരാളെ പരിഗണിച്ചേനെ. ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ സിനിമകൾ കുറഞ്ഞു, ഞാൻ സിനിമകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയുമ്പോഴും, എൻ്റെ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഞാനൊരു കടുത്ത കമൽഹാസൻ ആരാധകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളാണ് എന്നെ ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നു പേരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം, എനിക്ക് ഇവരുടെ മുന്നിൽ ഒട്ടും ഫ്രീയായിട്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു. കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ഇവരുടെ സിനിമകൾ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. 'സിനിമയാണ്, കഥാപാത്രമാണ്' എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 'ഇത് മോഹൻലാൽ ആണ്, ഇത് മമ്മൂട്ടിയാണ്, ഇത് കമൽ ആണ്' എന്നൊരു ചിന്ത സംഭവിക്കും.
മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഷൂട്ടിങ് സെറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആക്ടർ ആണ്. ഒരു തവണ കാഴ്ചവെച്ച പ്രകടനം ആയിരിക്കില്ല റീടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. ഒരേ അഭിനയത്തിൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വേരിയേഷനുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ മോഹൻലാലിന് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറയാം: ഒരു ഷോട്ട് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ലാലേട്ടനോട് 'ചേട്ടാ, ആദ്യം ചെയ്തതായിരുന്നു നന്നായിരുന്നത്' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ചോദിക്കുക "ഞാൻ എന്താ മോനെ ആദ്യം ചെയ്തത്?" എന്നായിരിക്കും. ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കി വെച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന വ്യക്തി മോഹൻലാൽ ആണ്. അതുപോലെ മൈൻഡ് ഫ്രീ ആക്കി വെച്ച് അഭിനയിക്കാൻ ഞാനും ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല!
ഒരേ കടൽ' എന്ന സിനിമയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നത്. മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അഭിനയിച്ച 'നെഞ്ചിരിക്കും വരെ' എന്ന തമിഴ് ചിത്രം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശംസിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മമ്മൂക്കയുടെ ഫോണിലൂടെയും അല്ലാതെയും നിരവധി തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ, ലൊക്കേഷനിൽ മമ്മൂക്കയുമായി അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും.
കമൽ സാറുമായി അഭിനയിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് നിരവധി തവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'വിക്രം' എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു 'ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ്' സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കരിയറിൽ വലിയ താഴ്ചയുണ്ടായപ്പോഴും കമൽഹാസൻ സാറുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പോസിറ്റിവിറ്റി വീണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി 28 ഓളം സിനിമകൾ എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്ത് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിയശേഷം പ്രോജക്ട് നടക്കാതെ വരുകയും അഡ്വാൻസ് തിരിച്ചുകൊടുക്കുകയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ കമൽ സർ നൽകിയ പിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു.
'വിക്രം' ലൊക്കേഷനിലെ രസകരമായ ഒരു സംഭവം കേട്ടല്ലോ?
അതെ! 'വിക്രം' ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് കമൽ സാറും എൻ്റെ കഥാപാത്രവും ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു നീളൻ സീൻ ഉണ്ട്. അതിൽ കമൽഹാസൻ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു നീളൻ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ ശേഷം രൗദ്രഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കുന്നു. പുള്ളിയുടെ കണ്ണും രൗദ്രഭാവം നിറഞ്ഞ മുഖവും കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചുപോയി! അവിടെ ബിജോയ് എന്ന പൊലീസുകാരൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങനെയോ ഉള്ളിൽ ഫാൻ ബോയ് കടന്നു വന്നു. യഥാർഥത്തിൽ ഞാൻ ഭയന്നത് മുഖത്ത് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു. എനിക്ക് തുടർന്ന് ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ട്.
പൊതുവായി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം, കമൽ സാറിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും കണ്ണുകളിലേക്ക് അറിയാതെ നോക്കി പോയാൽ, അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എങ്കിൽ പോലും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മറന്നുപോകും. ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ വിട്ടുപോകുന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകളുടെയും അഭിനയത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് അത്.കമൽഹാസൻ സാറിനെ ഇവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ, സൂര്യന് കീഴിലുള്ള ഏതൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കമൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാം, സംസാരിക്കാം. ഒരു അവസരം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ 'വിക്രം' ലൊക്കേഷനിൽ നൂറും ഇരുന്നൂറും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അത് ഇപ്പോൾ സിനിമയെക്കുറിച്ചും പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ലോക വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേരും 40 വർഷത്തിലധികമായി ഇവിടെ വിജയിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്നവരാണ്. അവരുടെ പ്രൊഫഷണലിസം കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെ. സഹ അഭിനേതാവിനെ ഇക്വലായി കാണാനുള്ള അവരുടെ മനസ്സ് അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെ. നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തെ പോലും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അവർ പരമാവധി ഇൻപുട്ടുകൾ തരും. ഒരേ കടൽ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ മുഖം ഒരുപാട് ഡള്ളായാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്. മമ്മൂക്ക ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇത്രയും ഡള്ളാക്കിയതെന്നു പറഞ്ഞ് മേക്കപ്പ്മാനെ വിളിക്കുകയും അത് ശരിയാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ അടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്.