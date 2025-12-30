ETV Bharat / entertainment

നടൻ മോഹൻലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരി അന്തരിച്ചു

കൊച്ചി എളമക്കരയിൽ ഉള്ള മോഹൻലാലിന്‍റെ വസതിയിൽ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശ്രമകാലം.

മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരി അന്തരിച്ചു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 2:55 PM IST

എറണാകുളം: നടന്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരി അന്തരിച്ചു. 90 വയസ്സായിരുന്നു. കൊച്ചി എളമക്കരയിലെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ത്യം. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ദീർഘനാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അല്പം മുമ്പാണ് (ഡിസംബര്‍ 30) ഡോക്ടർമാർ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്കാരം നാളെ. പരേതനായ വിശ്വനാഥന്‍ നായരാണ് ഭര്‍ത്താവ്. പരേതനായ പ്യാരി ലാല്‍ ആണ് മറ്റൊരു മകന്‍.

കൊച്ചി എളമക്കരയിൽ ഉള്ള മോഹൻലാലിന്‍റെ വസതിയിൽ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ വിശ്രമകാലം. സിനിമ ചിത്രീകരണവുമായി മോഹൻലാൽ കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹം
എളമക്കരയിൽ ഉള്ള തന്‍റെ വീട്ടിലെത്തി.

മോഹൻലാലിന്റെ പിതാവിനെക്കാളും മോഹൻലാലിന്റെ മാതാവിനെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ സുപരിചിതമാണ്. അഭിമുഖങ്ങളിൽ മോഹൻലാൽ അമ്മയുടെ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വിഷാദത്തോടെ പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർഷവും മാതാവിന്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷപൂർണ്ണമായാണ് കൊണ്ടാടിയിരുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാതാവ്. മോഹൻലാലിന്റെ പിതാവായ വിശ്വനാഥൻ നായരും സഹോദരൻ പ്യാരിലാലും വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു പോയിരുന്നു. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ എറണാകുളത്ത് ആയിരിക്കുമോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വ്യക്തതയില്ല.

മരണവിവരം പറഞ്ഞ് ചലച്ചിത്രമേഖലയിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ ഇളമക്കരയിൽ ഉള്ള മോഹൻലാലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിന്റെ മാതാവായ ശാന്തകുമാരി അമ്മയുടെ പഴയ ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖം അടുത്തിടെ വീണ്ടും വൈറലായിരുന്നു.

സദയം കിരീടം തന്മാത്ര പോലുള്ള സിനിമകൾ തനിക്ക് കണ്ടിരിക്കാൻ ആകില്ല എന്ന മാതാവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ വാത്സല്യം മലയാളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്.

ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് അമ്മയ്‌ക്കൊപ്പം പുരസ്ക്കാരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമെന്നായിരുന്നു .

ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും അമ്മയുമായി സംസാരിക്കുമെന്ന് മുന്‍പ് മാതൃദിനത്തിൽ മോഹൻലാൽ ബ്ലോഗിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് ചേർത്താണ് വിശ്വശാന്തി ഫൗണ്ടേഷന്‍ എന്ന മോഹൻലാലിന്‍റെ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന് പേര് നല്‍കിയത്.

