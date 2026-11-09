ആദ്യചിത്രത്തിലൂടെ ദേശീയ പുരസ്കാരം; ബാലതാരത്തിൻ്റെ ഇമേജിൽ നിന്ന് പക്വതയുള്ള നടനിലേക്കും ചിത്രരചനയിലേക്കും മിനോന്
പുതിയ പെയിൻ്റിങ് എക്സിബിഷനായ 'ഞാറാല'യുടെ വിശേഷങ്ങളും സിനിമാ ജീവിതവും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ച് മിനോൻ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 2:04 PM IST
അക്കി വിനായക്
പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് '101 ചോദ്യങ്ങൾ' എന്ന സിനിമയിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തി, ആദ്യ ചിത്രത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് തന്നെ മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ കൊച്ചു മിടുക്കൻ ഇന്ന് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരനാണ്. ബാലതാരത്തിൻ്റെ വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ഇതിനോടകം 30-ലധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിനോൻ. അഭിനയത്തിനപ്പുറം മികച്ചൊരു ചിത്രകാരൻ കൂടിയായ മിനോൻ തൻ്റെ പുതിയ പെയിൻ്റിങ് എക്സിബിഷനായ 'ഞാറാല'യുടെ വിശേഷങ്ങളും സിനിമാ ജീവിതവും ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
ജീവിതം തന്നെ കല
സിനിമയാണ് മിനോൻ എന്ന കലാകാരനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ തനിക്ക് കലയും ജീവിതവും രണ്ടും രണ്ടല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. "കല തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. 101 ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന സിനിമയിലെ പ്രകടനത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചെങ്കിലും അതിലൊരു ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഘടകം കൂടിയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനും എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ ഞാൻ വരകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്നു. എന്നിലെ ആ കലാകാരനെ അന്നടുത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു പരിചയം. പക്ഷേ സിനിമ എന്ന മാധ്യമം കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഞാനെന്ന കലാകാരനെ കൊണ്ടുചെന്നെത്തിച്ചു," മിനോൻ പറയുന്നു.
സിനിമയും ചിത്രകലയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ്: "സിനിമാനടനായ ചിത്രകാരൻ എന്നൊരു ഐഡൻ്റിറ്റി പ്രശ്നം എക്കാലവും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരകളും പെയിൻ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ വേറൊരു തലമാണ്. ഒരു സിനിമാനടൻ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ഒന്നും ആസ്വാദകർ നൽകില്ല. വരകളുടെ ലോകത്ത് മാത്രം ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിജീവനം ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും. പക്ഷേ സിനിമ എന്നുള്ള ബാക്കപ്പ് സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയും നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും."
സിനിമയും വരയും രണ്ട് മീഡിയത്തിലുള്ള കലാസൃഷ്ടികളാണ്. രണ്ടു മീഡിയത്തിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരുമായി സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് പോയിൻ്റ്.
സ്കൂളിൽ പോകാത്ത ബാല്യവും സെൽഫ് ലേണിങ്ങും
പരമ്പരാഗതമായ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളല്ല മിനോൻ പിന്തുടർന്നത്. മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ സ്വയാർജിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് അറിവ് നേടിയത്.
"അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. അമ്മയും അച്ഛനും 10 വയസ്സ് വരെ എന്നെ സ്കൂളിൽ വിടേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അവൻ യാത്രകൾ ചെയ്യട്ടെ, ലോകം കാണട്ടെ, ആവശ്യത്തിന് കളിക്കട്ടെ... അതിനുശേഷം പ്രായോഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നീങ്ങാം എന്നതായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഹൗസ് സ്കൂളിങ് എന്ന രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ അവലംബിച്ചത്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പഠിക്കുക, ഇഷ്ടമുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുക. വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പേര് എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. പിന്നീട് വളർന്നപ്പോൾ സെൽഫ് ലേണിങ് എന്ന രീതി തന്നെയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നി."
ആദ്യകാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോകാറില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചിത്രമായി നോക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, സോഷ്യൽ മീഡിയ വ്യാപകമായതോടെ ഇതൊരു വലിയ അത്ഭുതമല്ലാതായി മാറിയെന്നും വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായി അവലംബിക്കുന്ന രീതിയാണിതെന്നും മിനോൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിലബസ് ആയിരുന്നു തൻ്റെ പഠനമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു.
വരകളുടെ ലോകം
താൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ, പരിചയിച്ച സമൂഹം, വ്യക്തികൾ എന്നിവയിലൂടെ നേടിയ അറിവുകളുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ ആയാണ് മിനോൻ തൻ്റെ വരകളെ കാണുന്നത്. അച്ഛനും അമ്മയും നന്നായി വരയ്ക്കുമായിരുന്നതുകൊണ്ട് തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിമർശനവും അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു.
"നമ്മുടെ ശരികളാണ് നമ്മുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലഭിച്ചു. വരകളിലൂടെ ഞാൻ സന്തോഷവും സമാധാനവും കണ്ടെത്താറുണ്ട്. വിമർശനങ്ങളെക്കാൾ കാഴ്ചപ്പാടും അറിവുമാണ് ചിത്രകലയുടെ ലോകത്ത് എന്നെ ഉയരാൻ സഹായിച്ചത്. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർ എൻ്റെ വരകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രചോദനം നൽകിയ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ച കാര്യമാണ്.
കൊച്ചിയില് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പെയിൻ്റിങ് എക്സിബിഷൻ ആണ് ഞാറാല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ ഞാൻ വരച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തായി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എൻ്റെ ചിത്രകല യാത്രയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഞാറാല. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതവും യാത്രകളും തന്നെയാണ് ഞാറാല എന്ന പെയിൻ്റിങ് സീരീസിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത്. സ്വതന്ത്രമായ മറ്റു ആശയങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.മനുഷ്യ സമൂഹം എന്നുള്ളത് ഒരു ചിലന്തി വല പോലെയാണ്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അവനോ അവളോ നെയ്തുകൂട്ടുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ, പുതിയ ചിന്തകൾ, കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, നഷ്ടപ്പെടലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്കുള്ള കരുതിയിരിപ്പ്.. ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് വർണങ്ങളിലൂടെ കഥയായി പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷം കൊണ്ടാണ് ഞാറാല എന്ന 27 ചിത്രങ്ങളുടെ സമാഹാരം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഓരോ ചിത്രങ്ങൾക്കു പിന്നിലും വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ട്. അത് കഥയായി അറിയാൻ ചിത്രങ്ങൾ നേരിട്ടു കാണുക തന്നെ വേണം.രാഷ്ട്രീയം എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയമാണ്. പല വരകൾക്കു പിന്നിലും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയം പ്രകടമാകും. ഞാറാലയിൽ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കൾ, ഞാൻ അധിവസിക്കുന്ന പ്രകൃതി ഒക്കെ ഞാറാലയുടെ ഇന്ധനമായിരുന്നു. ഉള്ളു പൊള്ളിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചിത്രങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻവാസിലേക്ക് കഴുകി ഇറക്കാറുണ്ട്. അവിടെയാണ് സമാധാനം.
ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം കൂട്ടുകൂടാൻ
ചിത്രരചനയോട് താല്പര്യമുള്ള കലാഹൃദയങ്ങൾ എപ്പോഴും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി വർക്ഷോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വരകൾക്കൊപ്പം ചങ്ങാതിയായി നിൽക്കാൻ കടന്നുവരുന്നവരുടെ മാനസിക തലങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. അവർ എന്തു ഉദ്ദേശ്യത്തിലാണ് വരുന്നതെന്നും നോക്കാറില്ല. വരുന്നവർക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണോ, വരകൾ ഇഷ്ടമാണോ അതുമാത്രമാണ് പോയിൻ്റ്. വളരെ സീരിയസായി പെയിൻ്റിങ് ചെയ്യുന്നവർ, പഠിക്കുന്നവർ ഒക്കെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.
പലപ്പോഴും ഒരു പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ആയാണ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ ചുവരുകളിൽ ചിത്രകാരന്മാർ തങ്ങളുടെ കലാസൃഷ്ടികൾ വരകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാകാം പബ്ലിക് ചുവർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിയന്ത്രണമുള്ളതും. അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹത്തോടുള്ള വിളിച്ചു പറയലുകളാണ്. ചുവർ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ആശയം വെളിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ചുവരുകളിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒന്ന് മരത്തിൽ തൂങ്ങിയാടുന്ന കുറെ ശവശരീരങ്ങൾ. ഒന്ന് കയ്യെത്തിച്ചാൽ പറിച്ചെടുക്കാമെന്ന മട്ടിൽ മരച്ചില്ലകളിൽ വിളഞ്ഞ മനുഷ്യർ തൂങ്ങി നിന്നു.മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ചിത്രത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു വിശേഷണമാണ് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ക്യാൻവാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു വരികളാണ്. ആ വരികളിലൂടെയാണ് ചിത്രം ജനിക്കുന്നത്.എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ വല്ലാതെ മോശമായിരുന്ന സമയത്ത് വരച്ച ചിത്രം. നിരാശയുടെ പ്രതിഫലനം. ആദ്യം പറഞ്ഞ വരികളിൽ തന്നെ എൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ച ഒരു ചിത്രം. മാവിലെ ഒരു പഴുത്ത മാങ്ങ താഴെ വീഴുന്നത് പോലെയാണോ ചില മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായി. വിളഞ്ഞഫലം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും താഴെ വീഴാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. മനുഷ്യർ വിളഞ്ഞാലോ.
സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ്, നൃത്തം എന്നീ മേഖലകളിലേക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അറിയാതെ എത്തിച്ചേരുകയായിരുന്നു. പെർഫോമിങ് കലാരൂപങ്ങളോട് അഭിനിവേശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഗൗരവമായി ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുച്ചുപ്പുടി സ്വായത്തമാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ വേദിയിൽ എത്തിയതൊക്കെ തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷനും ആയിട്ടായിരുന്നു. വന്യ, ബാർഡ്സ് ഓഫ് സൗത്ത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഗോവ അടക്കം പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. സമകാലീന രാഷ്ട്രീയവും പ്രകൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പൊളിറ്റിക്സും ചർച്ചചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടികളാണത്. നൃത്ത സംവിധാനം ക്ലാസിക്കലിൽ അധിഷ്ഠിതമായതും കണ്ടംപററിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തതും ആയിരുന്നു. ഞാൻ ചെയ്ത തിയേറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനായിരുന്നു.
സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിൻ്റെ എന്നും എപ്പോഴും എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ സാറിനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. മോഹൻലാൽ എന്ന വ്യക്തി വലിയ കലാസ്വാദകൻ ആണെങ്കിലും എന്നിലെ കലാകാരന് അദ്ദേഹവുമായി ആ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ അധികം സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ഒരിക്കൽപോലും വരകളെക്കുറിച്ചോ പെയിൻ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചോ മോഹൻലാൽ സാറുമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അന്നും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കാൻ സാധിച്ചു. 14 വയസ്സുള്ളപ്പോഴോ മറ്റോ ആണ് എന്നും എപ്പോഴും എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മോഹൻലാൽ സാറുമായി വരകളെ കുറിച്ചോ ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചോ ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
സിനിമകൾ
2011ൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം. പിന്നീട് തുടർച്ചയായി ഓരോ വർഷവും സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ചത്താപ്പച്ച എന്ന ചിത്രം എൻ്റെ 35-ാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്ത് ഒരു രണ്ടുവർഷം സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറിനിന്നു. കലാ ജീവിതവും യാത്രകളുമായി ജീവിതം മറ്റൊരു വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ
ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് ഞാൻ അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചത്ത പച്ച എന്ന ചിത്രത്തിലെ കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രം. അടുത്തകാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ഹൈപ് തന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു കുഞ്ഞപ്പൻ. അത്തരം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഇതുവരെ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച രീതിയിൽ അല്ലാത്ത ഒരു കഥാപാത്രം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രില്ലും വേറൊരു അനുഭൂതിയും ഒക്കെ തോന്നുമല്ലോ. ഏതൊരു അഭിനേതാവിനും തൻ്റെ പരിമിതികൾ ബോധ്യമുണ്ടാകും. ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയ ഒരു മേഖലയാണ് കുഞ്ഞപ്പനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചതും, അതിന് നല്ല അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ ലഭിച്ചതും. അഭിനയം എന്നത് അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവായിരുന്നു കുഞ്ഞപ്പൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ എനിക്കുണ്ടായത്. പക്ഷേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അംഗീകാരങ്ങൾ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം കൂടിയാണ്.
പ്രായം 25 കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴും ബാലതാരമാണോ?
അങ്ങനെയൊരു രീതി സ്വാഭാവികമായി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ട്. ബാലതാരമായി വന്ന ഒരാൾ 50 വയസ്സായാലും ബാലതാരം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ അതിൽ വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമായി എന്നെ പ്രേക്ഷകർ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓരോ സിനിമയിലും വേറെ വേറെ രൂപങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് അയാളാണ് ഇത് എന്നുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായില്ല.
തീർച്ചയായും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നിലേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും. കലയും അതിജീവനവും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒന്നും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.
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