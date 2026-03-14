'കല്യാണം കഴിക്കാന് പോകുകയാണെന്ന് അഹാന മെസേജ് അയച്ചു!നിമിഷിനെ നേരത്തെ അറിയാം'; സൂചനകള് നല്കി കൃഷ്ണ കുമാര്
അഹാന കൃഷ്ണ കുമാറും നിമിഷ് രവിയും തമ്മില് പ്രണയമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി വാര്ത്തകള് ഇതിനോടകം തന്നെ വന്നതാണ്. ഇപ്പോഴിതാ അഹാനയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില സൂചനകള് നല്കുകയാണ് നടന് കൃഷ്ണ കുമാര്.
Published : March 14, 2026 at 3:53 PM IST
സോഷ്യല് മീഡിയയില് സജീവമായ താരങ്ങളാണ് നടന് കൃഷ്ണ കുമാറും കുടുംബവും. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പല വിശേഷങ്ങളും ആരാധകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെയാണ് കൃഷ്ണ കുമാറിനേയും കുടുംബത്തേയും കാണുന്നത്.
മൂത്ത മകള് അഹാന കൃഷ്ണയുടെ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരുഭിമുഖത്തില് കൃഷ്ണ കുമാര് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത്. പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകന് നിമിഷ് രവിയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അഹാനയോ നിമിഷ് രവിയോ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണ കുമാര്.
അഹാന കല്യാണം കഴിക്കാന് പോവുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസേജ് അയച്ചിരുന്നു. ഒരു ഓണ്ലൈന് അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് കൃഷ്ണ കുമാറിന്റെ തുറന്നു പറച്ചില്. നിമിഷ് രവിയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കുമാര് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.
''അഹാന കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെസേജ് അയച്ചു. കല്യാണം കഴിക്കാന് പോവുകയാണെന്ന്. ഞങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുകയേ വേണ്ട. അവരൊക്കെ വീട്ടില് വരുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഇതുപോലെയായിരുന്നു. സിന്ധുവിനെ എന്റെ വീട്ടില് കൊണ്ടു പോകാറുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവും സൗകര്യം ഓരോരുത്തരും കല്യാണം കഴിക്കാന് പോകുന്നത് ആരെയാണെന്ന് അവര്ക്കും അറിയാം, എനിക്കും അറിയാം. നമുക്കും എത്ര സുഖം. സമാധാനം'' കൃഷ്ണകുമാര് പറഞ്ഞു.
''എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടേലും ഇപ്പോഴേ ഇവരോടൊക്കെ പറയാം. അശ്വിനേ അത് ചെയ്തേക്കണേ, അര്ജുനേ ഇങ്ങനെയാണേ, നിമിഷേ അങ്ങനെയാണേ. നിമിഷിന്റെ അച്ഛന് രവിയുമായി എനിക്ക് 35 കൊല്ലമായുള്ള പരിചയമാണ്. അദ്ദേഹം സിനിമയില് പ്രൊഡ്യൂസറായിരുന്നു. എത്ര സൗകര്യം. വര്ഷങ്ങള് മുമ്പ് അഹാനയും നിമിഷും ഷോര്ട്ട് ഫിലിം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാന് നിമിഷിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.'', കൃഷ്ണ കുമാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'അതിശയകരമായ വളര്ച്ചയാണ് നിമിഷിന്റേത്. നിമിഷിന്റെ അച്ഛന് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയില് കുറേ ഇന്വെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കുറെ പൈസ പോയ മനുഷ്യനാണ്. അന്നത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകള്ക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്നത് മക്കളിലൂടെയായിരിക്കും. ഗംഭീര വിജയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. നിമിഷ് ഹംബിളും സിമ്പിളുമാണ്. അച്ഛനമ്മമാരുടെ ക്വാളിറ്റിയായിരിക്കും അത്.'' എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
അതേസമയം തന്റെ പ്രിയ ചങ്ങാതിയും ബോക്സ് ഓഫിസില് ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ച ലോക, ലക്കി ഭാസ്കര് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ഛായാഗ്രഹകനുമായ നിമിഷ് രവിയെ ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ അഹാന കൃഷ്ണ അടുത്തിടെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
എന്റെ പ്രിയപ്പിട്ട ഛായാഗ്രാഹകന് എന്നെ ക്യാമറയില് പകര്ത്തുന്നുവെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് നിമിഷ് രവിയുടെ ചിത്രം അഹാന പങ്കുവച്ചത്. ഒപ്പം നിമിഷ് രവി ഉള്പ്പെടെയുള്ള പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിച്ച സന്തോഷവും അഹാന പങ്കുവച്ചിട്ടിരുന്നു. നിമിഷ് രവി, തിരക്കഥാകൃത്ത് ഫാഹിം സഫര് എന്നിവര്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് താരം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
