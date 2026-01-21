നടനും കല്പ്പനയുടെയും ഉര്വശിയുടെയും സഹോദരനുമായ കമല് റോയി അന്തരിച്ചു
പ്രേക്ഷക ഹൃദയങ്ങളില് ഇടം നേടിയത് വില്ലന് വേഷങ്ങളിലൂടെ.
Published : January 21, 2026 at 3:50 PM IST
മലയാള ചലച്ചിത്ര- സീരിയല് താരം കമല് റോയ് അന്തരിച്ചു. നടിമാരായ ഉര്വശി, കല്പ്പന, കലാരഞ്ജിനി എന്നിവരുടെ സഹോദരനാണ് കമല് റോയ്. ചെന്നൈയില് വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. സിനിമാ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തിയ കമല് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിലും ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ചെന്നൈയിൽ വച്ച് നടക്കും. ഭാര്യയും ഒരു മകനുമുണ്ട്. ചവറ വി.പി. നായരുടെയും വിജയലക്ഷ്മിയുടെയും മകനുമാണ്.
സായൂജ്യം, കോളിളക്കം, മഞ്ഞ്, കിങ്ങിണി, കല്യാണ സൗഗന്ധികം, വാചാലം, ദി കിങ് മേക്കർ, അന്തപ്പുരം, ലീഡര് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. വില്ലന് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
മോഹന്ലാലും സഹോദരി ഉര്വശിയും കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച യുവജനോത്സവം എന്ന ചിത്രത്തില് കെ.ജെ. യേശുദാസ് ആലപിച്ച "ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ..." എന്ന പ്രശസ്ത ഗാനരംഗം അവതരിപ്പിച്ചത് കമല് ആണ്. ഈ ഗാനത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തില് കമല് ഇടം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഒട്ടേറെ സിനിമകളില് സഹനടനായും അദ്ദേഹം തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് പുറമെ ഒട്ടേറെ പരമ്പരകളിലും അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നടി വിനയ പ്രസാദ് വേഷമിട്ട ശാരദ എന്ന പരമ്പരയില് കമല് റോയ് ശ്രദ്ധേയ വേഷം ചെയ്തിരുന്നു.
വിനയന് സംവിധാനം ചെയ്ത കല്യാണ സൗഗന്ധികം എന്ന ചിത്രത്തില് ദിലീപിന്റെ വില്ലനായി എത്തിയത് കമല് റോയ് ആണ്. ഈ വേഷം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.
ദീർഘകാലമായി ചെന്നൈയിൽ താമസമാക്കിയ അദ്ദേഹം തന്റെ കലാജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിയ ലാളിത്യം കൊണ്ടും വിനയം കൊണ്ടും സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരനായിരുന്നു.
17-ാം വയസ്സിൽ സഹോദരൻ നന്ദു എന്ന പ്രിൻസും വിടവാങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് 2016-ല് സഹോദരിയായ നടി കൽപ്പനയും വിടവാങ്ങി. ആ വേദനയിൽ നിന്നും കുടുംബം മുക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് കമൽ റോയിയുടെയും വിയോഗം.
സംവിധായകന് വിനയന് കമല് റോയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അര്പ്പിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
"നടൻ കമൽ റോയ് അന്തരിച്ചു.. ആദരാഞ്ജലികൾ", വിനയന് കുറിച്ചു.
“കല്യാണ സൌഗന്ധികം”എന്ന എന്റെ സിനിമയിൽ ദിലീപിന്റെ വില്ലനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിരുന്നു..
നടി ഉർവശിയുടെയും കൽപ്പനയുടെയും കലാരഞ്ജിനിയുടെയും സഹോദരനാണ് കമൽ.. സുകുമാരിച്ചേച്ചി ആയിരുന്നു അന്ന് കമലിനെ കുറിച്ച് എന്നോടു പറഞ്ഞതെന്ന കാര്യം ഓർക്കുന്നു…", വിനയന് കുറിച്ചു.