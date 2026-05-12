'സ്വയം പഴിക്കുന്നു, വാഴ 2 ഹൃദയം കീഴടക്കി! ദയവായി ഈ സിനിമ കാണണം'; കാളിദാസ് ജയറാം

വിപിന്‍ ദാസിന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ സവിന്‍ സാ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് വാഴ 2.

Published : May 12, 2026 at 3:24 PM IST

തിയേറ്ററില്‍ തരംഗം തീര്‍ത്ത ചിത്രമാണ് സവിന്‍ സാ സംവിധാനം ചെയ്‌ത വാഴ2 ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യണ്‍ ബ്രോസ്. ഇപ്പോഴിതാ വാഴ 2 കണ്ട് ഹൃദയഹാരിയായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നടന്‍ കാളിദാസ് ജയറാം. തിയേറ്ററില്‍ പോയി സിനിമ കാണാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതിന് താന്‍ സ്വയം പഴിക്കുകയാണെന്നും താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

സിനിമയിലെ ഒരു രംഗം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് കാളിദാസ് ജയറാം കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. ഒടിടിയിലാണ് സിനിമ കണ്ടതെന്നും ചിത്രം കണ്ടകഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അലനും സഹോദരിയും തമ്മിലുള്ള സഹോദര സ്നേഹം കണ്ടപ്പോള്‍ അത് മാളവികയും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഓര്‍ത്തെന്നു നടന്‍ പറയുന്നു. ഇതോടൊപ്പം സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍, അഭിനേതാക്കള്‍ എന്നിവരെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

കാളിദാസ് ജയറാമിന്‍റെ പോസ്റ്റിന്‍റെ പൂര്‍ണ രൂപം.

"തിയേറ്ററില്‍ പോയി വാഴ 2 കാണാത്തതില്‍ ഞാന്‍ എന്നെത്തന്നെ പഴിക്കുന്നു. ഒടുവില്‍ ഒടിടിയില്‍ കണ്ടു. ഇത്രയധികം ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ആഴത്തില്‍ പതിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരു സിനിമ മാത്രമല്ല, ആത്മാവിന്‍റെ ഭക്ഷണമാണ്. ചിത്രത്തില്‍ തന്‍റെ അമ്മ വളര്‍ത്തു മീനുകള്‍ക്ക് അധികമായി ഭക്ഷണം നല്‍കിയെന്ന് കുഞ്ഞ് ഹാഷിര്‍ കണ്ടെത്തുന്ന ആദ്യ രംഗം മുതല്‍ ഞാന്‍ ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു.

ആ ചെറിയ നിമിഷം അതിന്‍റെ സംവിധാനം, രചന, അഭിനയം എന്നിവയില്‍ തന്നെ ചിത്രത്തെ കുറച്ചുള്ള രൂപം എനിക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ രണ്ടാം പകുതിയാണ് എന്‍റെ ഹൃദയം ശരിക്കും കീഴടക്കിയത്. അലന്‍ അച്ഛനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഫ്ലൈറ്റിന് സമയമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛന്‍ അത് ഒഴിവാക്കുന്ന നിമിഷം വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു.നമ്മുടെ വീടുകളില്‍ കാണുന്ന പറയാതെ പറയുന്ന ഉള്ളില്‍ അടുക്കിവച്ച സ്നേഹമാണത്.

ഒരു ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. എന്നാല്‍ അത് മാറ്റിയെടുക്കാന്‍ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് ഹാഷിര്‍ സഹോദരനോട് പറയുന്നത് കുറേകാലമായി എന്‍റെ മനസില്‍ തങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഒരു വരിയാണ്. അലന്‍- അഷ്‌ന ബന്ധം എന്‍റെ സഹോദരി മാളവിക ജയറാമുമായുള്ള എന്‍റെ ബന്ധത്തെ ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. അവന്‍ ഞാനല്ലാതെ മറ്റാര് എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ സഹോദരന്‍റെ ബന്ധത്തിന്‍റെ കെട്ടുറപ്പാണത്.

എല്ലാ അഭിനേതാക്കള്‍ക്കും വലിയ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. ഹാഷിര്‍, അലന്‍, വിനായക്, ദേവരാജ്, അജിന്‍ ജോയ്, ബിജുകുട്ടന്‍, അജു വര്‍ഗീസ്, വിജയ് ബാബു എല്ലാവരും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വച്ചു. അല്‍ഫോണ്‍സ് പുത്രനെ പ്രത്യേക പരാമര്‍ശം, അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രകടനത്തിലെ ആത്മാര്‍ത്ഥത മറ്റാര്‍ക്കും കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയാത്തതാണ്.യ സംവിധായകന്‍ സവിന്‍ സാ, താങ്കള്‍ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു ചലച്ചിത്രകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്‍ എന്ന നിലയിലും. കഥയെ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ രീതി മീനുകളില്‍ തുടങ്ങി രണ്ട് ഗോള്‍ഡ് ഫിഷുകളുടെ അവസാന രംഗത്തില്‍ അവസാനിച്ചത് കാവ്യാത്മകമായിരുന്നു.

വിപിന്‍ദാസ്, ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യന്‍ ബ്രോസ് എന്ന് എഴുതിയതിന് നന്ദി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും തെറ്റുകളും വളരെ മനോഹരമായി നിങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നുത ഇതുവരെ വാഴ 2 കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കില്‍ , ദയവായി കാണുക. നമ്മള്‍ എന്തിനാണ് സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്", കാളിദാസ് ജയറാം കുറിച്ചു.

