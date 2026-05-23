ETV Bharat / entertainment

ആദ്യം പ്രണയം! പിന്നെ ലിവ് ഇന്‍ ടുഗെദര്‍, ഇപ്പോള്‍ കല്യാണം; സീരിയല്‍ താരം ജിഷിനും അമേയയും വിവാഹിതരായി

രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ ലിവ് ഇന്‍ ടുഗെദറിന് ശേഷമാണ് ജിഷിന്‍ മോഹനും അമേയ നായരും ഇന്ന് വിവാഹിതരായത്.

ACTOR JISHIN MOHAN MARRIAGE AMEYA AND JISHIN MOHAN JISHIN MOHAN MARRIES AMEYA TV ACTOR JISHIN MOHAN
Jishin Mohan and Ameya wedding (Photo: Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 23, 2026 at 3:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സീരിയല്‍ താരം ജിഷിന്‍ മോഹനും അമേയ നായരും വിവാഹിതരായി. ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രനടയില്‍ വച്ച് ലളിതമായ ചടങ്ങിലാണ് ജിഷിന്‍ അമേയയുടെ കഴുത്തില്‍ താലി ചാര്‍ത്തിയത്. അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങായിരുന്നു വിവാഹം.

ഓഫ് വൈറ്റും ഗോൾഡും കലർന്ന ഡിസൈനർ കുർത്തയും കസവുമുണ്ടും ധരിച്ചാണ് ജിഷിന്‍ വിവാഹത്തിന് എത്തിയത്. അതേ നിറത്തിലുള്ള സിംപിൾ ലെഹങ്കയും മിനിമൽ മേക്കപ്പും ലളിതമായ ആഭരണങ്ങളുമായിരുന്നു അമേയയുടെ വേഷം.

രണ്ട് വര്‍ഷം മുന്‍പാണ് ജിഷിന്‍ മോഹനും അമേയ നായരും തമ്മില്‍ പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഈ സൗഹൃദം പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇതാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. രണ്ട് വര്‍ഷമായി ലിവ് ഇന്‍ റിലേഷന്‍ഷിപ്പിലായിരുന്നു ഇരുവരും. ജിഷിന്‍റെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്.

"വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വിവാഹം നടന്നു. ആരുടെയും എതിർപ്പുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലാതെ സ്മൂത്ത് ആയി നടന്നു, അത് ഗുരുവായൂരപ്പന്‍റെ അനുഗ്രഹമെന്നും", വിവാഹ ശേഷം ജിഷിന്‍ പറഞ്ഞു.

"രണ്ട് വർഷം മുൻപുള്ള ആകസ്മികമായ പരിചയപ്പെടലും തുടർന്നുള്ള സൗഹൃദവുമാണ് ഇവരെ പ്രണയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. പരസ്പരം കൂടുതൽ അറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനുമായി പിന്നീട് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്", ജിഷിനും അമേയയും പറഞ്ഞു.

ജ്യോതിഷപ്രകാരം നോക്കിയപ്പോഴും ഗുരുവായൂർ വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന് കണ്ടതിനാലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും ഇരുവരും പറഞ്ഞു.

നടി വരദയുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിന് ശേഷം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയതെന്ന് ജിഷിന്‍ ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അത് മാറിയത് അമേയ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണെന്നും താരം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

"ഡിവോഴിസിന് ശേഷമുള്ള രണ്ടര വര്‍ഷക്കാലം ഞാന്‍ കടുത്ത ഡിപ്രഷനിലായിരുന്നു. പുറത്തുപോലുമിറങ്ങാതെ വീട്ടില്‍ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ചുറ്റും നെഗറ്റീവ്, പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു. കള്ളുകുടി, കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം തുടങ്ങി പല കാര്യങ്ങളിലോട്ടും ഞാന്‍ പോയിട്ടുണ്ട്. സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ്‌സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ എല്ലാ സാധനങ്ങളില്‍ നിന്നും എനിക്ക് മോചനം വന്നത് അമേയയെ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ്. അമേയ കാരണമാണ് ലഹരി ഉപയോഗം നിര്‍ത്തിയത്. ജീവിതത്തില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നവര്‍ക്ക് സംഭവിച്ചുപോകുന്നതാണിത്. ജിഷിന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുക എന്നത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്", എന്നും ജിഷിന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

സിനിമ- സീരിയല്‍ താരം വരദയെയായിരുന്നു ജിഷിന്‍ വിവാഹം ചെയ്‌തത്. ഇരുവരുടെയും പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നു. ഇരുവരും കുറച്ചു കാലം വേര്‍പിരിഞ്ഞ് താമസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിവാഹ മോചനത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. വരദയുമാള്ള ദാമ്പത്യത്തില്‍ ജിഷിന് ഒരു മകനുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും വിവാഹ മോചനത്തിന് ശേഷം മൂന്നുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറമാണ് ജിഷിനെ പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് അമേയ വെളിപ്പടുത്തിയിരുന്നു. കന്യാദാനം എന്ന സീരിയലിന്‍റെ സെറ്റില്‍ വച്ചാണ് ഇരുവരും തമ്മില്‍ പരിചയപ്പെട്ടത്.

Read More:

1. വിവാഹ മോചനത്തിന് ശേഷം കഞ്ചാവിനും മറ്റ് ലഹരിക്കും അടിമപ്പെട്ടു, പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു, നിര്‍ത്തിയത് അമേയ കാരണം; ജിഷിന്‍

2. അല്‌പം വൈകി! കാനിലെ ഫാഷന്‍ ക്യൂനായി ഐശ്വര്യ റായ്, അമ്മയെ വെല്ലുന്ന അഴകില്‍ ആരാധ്യയും; മനം നിറഞ്ഞ് ആരാധകര്‍

3. മോഹന്‍ലാല്‍ മമ്മൂട്ടി ചിത്രം പേട്രിയറ്റ് ഒടിടിയിലേക്ക്; റിലീസ് ഉടന്‍, എവിടെ കാണാം

TAGGED:

ACTOR JISHIN MOHAN MARRIAGE
AMEYA AND JISHIN MOHAN
JISHIN MOHAN MARRIES AMEYA
TV ACTOR JISHIN MOHAN
JISHIN MOHAN AND AMEYA WEDDING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.