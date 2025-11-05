ETV Bharat / entertainment

'ഡീയെസ് ഈറെയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചപ്പോൾ ഭയം തോന്നിയില്ല, എന്നാൽ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടി'; വിശേഷങ്ങളുമായി ജിബിൻ ഗോപിനാഥ്

പൊലീസ് കുപ്പായത്തിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുത്ത് അഭിനയത്തിൽ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തിയ ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു

Dies Irae, jibin gopinath, Pranav Mohanlal
ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 5, 2025 at 2:58 PM IST

9 Min Read
അക്കി വിനായക്

ജിബിൻ ഗോപിനാഥിൻ്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള 'പൊലീസ് ലീവ്' തെറ്റിയില്ല! രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഡീയെസ് ഈറെ' (Dear Eeare) തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടുമ്പോൾ, പ്രണവ് അവതരിപ്പിച്ച രോഹനോളം തന്നെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുകയാണ് ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് അനശ്വരമാക്കിയ മധുസൂദനൻ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രം. പൊലീസ് കുപ്പായത്തിൽനിന്ന് ഇടവേളയെടുത്ത് അഭിനയത്തിൽ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തിയ ഈ കലാകാരൻ തൻ്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായ ഈ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.

ഡീയെസ് ഈറെയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ? ഈ സിനിമ നൽകുന്ന സ്വീകാര്യതയെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?

ഭൂതകാലത്തിൻ്റെയും ഭ്രമയുഗത്തിൻ്റെയും സംവിധായകനായ രാഹുൽ സദാശിവൻ്റെ സിനിമയാണ് എന്ന ധാരണ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തുറന്നു പറയട്ടെ, ഈ ചലച്ചിത്രത്തിന് ഇത്രയധികം വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് റിലീസിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യതയ്ക്കും പ്രശംസകൾക്കും ശേഷമാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിച്ച ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു ഹൊറർ ചിത്രം എന്ന വിശേഷണം സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷം.

അമ്പതോളം സിനിമകളിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി, പരസ്യങ്ങളിലും പ്രൊമോഷനൽ വീഡിയോകളിലുമൊക്കെ മുഖം കാണിച്ച ശേഷം 'ഡീയെസ് ഈറെ' കരിയറിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാവുകയാണ്. ഈ വിജയം പൊലീസ് ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് ലീവെടുത്ത് സിനിമയിൽ ഭാഗ്യ പരീക്ഷണത്തിന് എത്തിയത് ശരിയായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നില്ലേ?

തീർച്ചയായും! ഇപ്പോൾ ഞാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ആ തീരുമാനം ഒട്ടും തെറ്റിയില്ല. എല്ലാവരും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച മധുസൂദനൻ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഈ സിനിമയിലെ എൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചതിൽ വലിയ സംതൃപ്തിയുണ്ട്. നായക കഥാപാത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം മധുസൂദനൻ പോറ്റിക്കും ലഭിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ കാര്യമാണ്. എന്നെ ഈ സിനിമയോട് ചേർത്തുപിടിച്ച സംവിധായകൻ രാഹുൽ സദാശിവനോടും നിർമാണ കമ്പനിയോടുമുള്ള കടപ്പാട് അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് താങ്കളെ രാഹുൽ സദാശിവൻ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു?

അക്കാര്യം ഇപ്പോഴും അത്ഭുതമാണ്. മധുസൂദനൻ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാസ്റ്റിങ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന സമയം. വിഖ്യാത കലാകാരൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരിയുടെ മകനും സംവിധായകനുമായ ജിതിൻ പുത്തഞ്ചേരി ആണ് എന്നെക്കുറിച്ച് രാഹുൽ സദാശിവനോട് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഒരു മാധ്യമത്തിന് ഞാൻ അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ലിങ്ക് ആണ് ജിതിൻ, രാഹുൽ സദാശിവനെ കാണിച്ചത്.

മധുസൂദനന്‍ പോറ്റി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഞാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ തന്നെ തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണമെന്താണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ അഭിമുഖങ്ങളില്‍ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളച്ചു കെട്ടലുകൾ ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ ആയി സംസാരിക്കും. എൻ്റെ മുഖം കുറച്ചധികം എക്സ്പ്രസീവ് ആണ്. സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിനനുസരിച്ച് മുഖത്തിൻ്റെ ഭാവം മാറാറുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേകത ആയിരിക്കണം രാഹുൽ സദാശിവന് എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരകമായത്.

കഴിഞ്ഞ 17 വർഷമായി കേരള പൊലീസിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ 'പൊലീസുകാരൻ' അഭിനേതാവായത്? ഈ യാത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ?

സിനിമാ യാത്ര ഒരിക്കലും എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല. ചാൻസ് ചോദിച്ച കണക്കെടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും, ഒരു നടൻ എന്നതിലുപരി ഞാനൊരു പൊലീസുകാരനാണ് എന്ന ചിന്ത എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. അൻപതോളം സിനിമകളിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു. അതിനിടയിൽ നിരവധി പരസ്യചിത്രങ്ങളിലും മുഖം കാണിച്ചു. വെബ് സീരീസുകൾ ചെയ്തു.

ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന കാലം ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദിയോട് കൂടി മാത്രമേ ഓർക്കുകയുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അഭിനയിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് സഹസംവിധായകർ എന്നെ പല ചിത്രങ്ങളിലേക്കും ക്ഷണിച്ചു. അവരുടെയൊക്കെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒടുവിൽ ആ യാത്രയാണ് ഇന്ന് 'ഡീയെസ് ഈറെ'യിലെ മധുസൂദനൻ പോറ്റി വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നത്.

പൊലീസ് ജോലിയോട് പരമാവധി ആത്മാർഥത കാണിക്കുന്നതിനിടയിൽ, സിനിമാ മോഹത്തിനായി ഒരു അഞ്ചുവർഷത്തേക്ക് നീണ്ട അവധിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ആ നിമിഷം?

അതൊരു സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. സിനിമ നൽകിയ അന്നമല്ല എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. ഒരിക്കലും പൊലീസ് ജോലിയെ ഞാൻ മറന്നു സംസാരിക്കുകയും ഇല്ല. എൻ്റെ സിനിമ അഭിനയമോഹം മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ മേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സഹപ്രവർത്തകരും ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അഭിനയിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിനായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങി നൽകുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർ എന്നെ സഹായിച്ചു. എനിക്കുവേണ്ടി അവർ ഡ്യൂട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കുവേണ്ടി എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എടുക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ ഒരു ബാധ്യതയായി മാറാൻ പാടില്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടായി. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

കാരണം അഞ്ചുദിവസത്തേക്ക് അവധിയെടുത്ത് ഷൂട്ടിന് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷൂട്ടിങ് മുടങ്ങിയാൽ ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃത്യസമയത്ത് ഷൂട്ടിങ് നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പു പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. എന്ന് മാത്രമല്ല സിനിമ എനിക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എപ്പോഴോ മനസ്സിൽ ശക്തമായി ഉണ്ടായി. നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള വിശ്വാസമാണല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ലോങ് ലീവ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

സിനിമ ജീവിതം അത്ര ഈസിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നപ്പോഴും പരമാവധി ആത്മാർഥത ജോലിയോട് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമ മാത്രമല്ല എല്ലാ മേഖലയും റിസ്ക് ഉള്ളതു തന്നെയാണ്. ഒരു സർക്കാർ ജോലി ആണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ജോലി ആണെങ്കിലും ഏതു സാഹചര്യത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടാം. പൊലിസ് ജോലിയും അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല. പക്ഷേ സിനിമയെ വച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള മേഖലകൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആണ്. സിനിമ അവസരങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ ഒരു സ്ഥിരത എപ്പോഴും ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ സിനിമ എനിക്ക് തരുന്ന ഒരു സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലും വളരെ വലുതാണ്. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

Dies Irae, jibin gopinath, Pranav Mohanlal
ഡീയെസ് ഈറെ ടീം (ETV Bharat)
ഡീയെസ് ഈറെ താങ്കളുടെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവാണ്. എങ്കിലും, ഈ വലിയ അംഗീകാരം വൈകിയെത്തിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ?ഒരിക്കലുമില്ല. ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് ഒറ്റ ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ആളാണ്. 2025-ൽ 'ഡീയെസ് ഈറെ' എന്ന ചിത്രം എന്നെ തേടി വരുമെന്നോ, തൊട്ടടുത്ത് മലയാളത്തിലെ മുൻനിര നടനായി ഞാൻ വളരുമെന്നോ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ചെറുതോ വലുതോ ആയ കഥാപാത്രങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് സിനിമയിൽ തുടരണം എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

ചിലരൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റിൽ ചിലതൊക്കെ നേടണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കും. ആ പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നഷ്ടബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്, പിന്‍മാറണമെന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലക്ഷ്യം സിനിമയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻ്റിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'ഡീയെസ് ഈറെ' വൈകി എത്തിയ അംഗീകാരമാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല.

ഡീയെസ് ഈറെ ഒരു ലക്ഷണമൊത്ത ഹൊറർ ചിത്രമാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്ന സംവിധായകൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്?

ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതിൽ വെച്ച്, സ്വന്തം സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും അധികം ധാരണയുള്ള സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് രാഹുൽ സദാശിവൻ. ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ, ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഹൊറർ എന്ന് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല. എവിടെ, എങ്ങനെ, എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയൊന്നും എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല.

അത്ഭുതകരമാണല്ലോ! അപ്പോൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്?

ഈ സിനിമയുടെ ആശയവും എൻ്റെ കഥാപാത്രവും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ സിനിമയുടെ 'ഹൈ മൊമെൻ്റ് ' എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നൊന്നും തിരക്കഥയിലൂടെ എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല. ഞാനും പ്രണവുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ രംഗങ്ങളിൽ പോലും, ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷേ, ആ സീൻ വളരെ സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞതാണ്.

അത്തരം സങ്കീർണതകൾ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ മേക്കിങ്ങിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് സംവിധായകൻ്റെ മനസ്സിലായിരിക്കും. നമ്മളെ ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വളരെ ഈസിയായി കടത്തിവിടുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് സംവിധായകൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ നിരാശപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുക, അത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.

ഈ ചിത്രം താങ്കളുടെ കരിയറിലെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്താണ്?

എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായാണ് ഈ സിനിമയെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു സീനിലെങ്കിലും അഭിനയിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ആഗ്രഹത്തോടെ നടന്നിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും കഥാപാത്രം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ എൻ്റെ അഭിനയപ്രാവീണ്യം കണ്ട് മതിമറന്നിട്ടോ അല്ല രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനുമായിട്ടോ യാതൊരു മുൻ പരിചയവുമില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ കൂടെ നിൽക്കും. അതിനൊരുദാഹരണമാണ് ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് എന്ന നടനും ഡീയെസ് ഈറെ എന്ന ചലച്ചിത്രവും.

Dies Irae, jibin gopinath, Pranav Mohanlal
ഡീയെസ് ഈറെയിലെ മധുസൂദനൻ പോറ്റിയായി ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് (ETV Bharat)
മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാലിൻ്റെ മകൻ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ. ഒരു സ്റ്റാർ കിഡ് എന്ന ഓറ പ്രണവിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

കുറച്ച് സിനിമകളിലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും പ്രണവിന് ഇവിടെ വലിയൊരു സ്റ്റാർഡം ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു ഓറ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത ഒരിക്കലും എനിക്ക് ആ മനുഷ്യനിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ആളാണ് താനെന്ന് പ്രണവ് ഒരിക്കലും തോന്നിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യൻ.

ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് അഭിനേതാക്കൾ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ വേറൊരു ചിന്തയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. തൻ്റെ താരമൂല്യത്തെക്കുറിച്ചോ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രണവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയുമില്ല. നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പയ്യൻ.


പ്രണവ് അവതരിപ്പിച്ച രോഹൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്?

പ്രണവിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് രാഹുൽ സദാശിവൻ ഈ സിനിമ അദ്ദേഹത്തിനു വേണ്ടി എഴുതിയത്. ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ച രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ ഞാനും പ്രണവ് മോഹൻലാലും തമ്മിൽ വളരെയധികം സൗഹൃദത്തിൽ ആയി. അതോടെ വളരെ സിങ്കായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹവുമായി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രണവ് ഒരു എഫർട്ട്ലെസ് ആക്ടറാണ്.

സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയിലാക്കി. മധുസൂദനൻ പോറ്റിയും രോഹനും ആ സീനുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറെടുത്തത്?

ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളോട് അടുക്കുമ്പോൾ ആ സീനിൻ്റെ ആഴം പ്രേക്ഷകർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. തിരക്കഥ വായിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ ആ സീനിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് അടുക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത സീനിൽ അഭിനയിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സംവിധായകൻ എന്നെയും പ്രണവിനെയും മെരുക്കിയെടുത്തു.

എപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, എവിടെവച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് പ്ലാനിങ് നടത്തിയാണ് സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ആണ് ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ വിജയം.

ക്ലൈമാക്സിൽ ഞെട്ടിച്ച മറ്റൊരു പ്രകടനം ജയാ കുറുപ്പിൻ്റേതാണ്. ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച്?

തീർച്ചയായും, ക്ലൈമാക്സിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട പേര് ജയാ കുറുപ്പ് എന്ന അഭിനേത്രിയുടേത് കൂടിയാണ്. പ്രേക്ഷകരെ തീയേറ്ററിൽ അവരുടെ കഥാപാത്രം ഞെട്ടിച്ചത് പോലെ, ഷൂട്ടിങ് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളെയും അവർ ഞെട്ടിച്ചു. അവരുടെ രംഗങ്ങൾ ലൈവ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ആ രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കും പ്രണവിനും ഉണ്ടായി. ശാരീരിക അധ്വാനം വേണ്ടിവരുന്ന രംഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Dies Irae, jibin gopinath, Pranav Mohanlal
ജിബിൻ ഗോപിനാഥ് (ETV Bharat)
ഒരു സാങ്കേതികപരമായ ചോദ്യം കൂടി. ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ശവശരീരം വി എഫ് എക്സ് ആണോ?അല്ല അത് പ്രോസതറ്റിക്ക് ആണ്.സിനിമയുടെ അവസാനം, സൈജു കുറുപ്പിന്റെ കഥാപാത്രം ക്ലൈമാക്സ് കഴിഞ്ഞുള്ള രംഗത്ത് താങ്കളെ കാണാൻ വരുന്നു. ഇത് 'ഭൂതകാലം' എന്ന സിനിമയുടെ സ്പിൻ ഓഫ് ആണോ?

അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് സംവിധായകനായ രാഹുൽ സദാശിവൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയെങ്കിൽ അതുതന്നെ. ഈ രംഗമടക്കം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വയം ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംവിധായകൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

'ഡീയെസ് ഈറെ' മലയാളത്തിലെ വലിയൊരു ഹിറ്റ് ചിത്രമായി മാറുകയാണ്. ഇനിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഇനിയുള്ള സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും എന്നെപ്പോലൊരു അഭിനേതാവിനെ ആഴമുള്ള വേഷങ്ങളിലേക്ക് ചിന്തിക്കുമെന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഈ സിനിമയിലൂടെ എൻ്റെ അഭിനയിക്കാനുള്ള കഴിവിനെ 'പ്രൂവ്' ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഒരുപാട് കാസ്റ്റിങ് നടക്കാം. ആ നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

