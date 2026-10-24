"ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്തൊരാശ്വാസം"; മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസിക് ക്രിമിനല് നല്ലവനാക്കിയ ജയശങ്കർ
അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളെക്കുറിച്ചും നടൻ ജയശങ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 2:51 PM IST
അക്കി വിനായക്
ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ 'ആമേൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ 'വിഷക്കോൽ പാപ്പി'യെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാനിടയില്ല. "ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്തൊരാശ്വാസം!" എന്ന പാപ്പിയുടെ ഡയലോഗ് ഇന്നും സിനിമാപ്രേമികളുടെ ഇടയിൽ തരംഗമാണ്. ആമേനിലൂടെയാണ് ജയശങ്കർ എന്ന നടൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയങ്കരനാകുന്നത്. എന്നാൽ ആമേനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി! കഴിഞ്ഞ 32 വർഷങ്ങളായി മലയാള സിനിമയിൽ സജീവസാന്നിധ്യമാണ് നടൻ ജയശങ്കർ.
തുടക്കകാലത്ത് ചെറുതും അപ്രസക്തവുമായ വേഷങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത അദ്ദേഹം, ഇന്ന് വർത്തമാനകാല മലയാള സിനിമയുടെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഘടകമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന 'ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്' ആണ് ജയശങ്കറിൻ്റേതായി ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുകളെക്കുറിച്ചും നടൻ ജയശങ്കർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
നാടകങ്ങളിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക്
നാടകങ്ങളോട് ഉണ്ടായിരുന്ന തീവ്രമായ ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ ഒരു അഭിനേതാവാക്കി മാറ്റിയത്. സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കോളജ് കാലഘട്ടത്തിലും ആ ബന്ധം തുടർന്നു. അക്കാലത്തൊക്കെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത്- ബ്ലോക്ക് തലങ്ങളിൽ നാടക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിലെല്ലാം പങ്കെടുത്തു. അഭിനയത്തിന് അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു.
എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനുമായ ബാബു ജനാർദ്ദനൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവ് എനിക്ക് ഏറെ ഗുണം ചെയ്തു. ബാബു ജനാർദ്ദനൻ വഴിയാണ് കെ. കെ. ഹരിദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത, ജയറാം നായകനായ 'വധു ഡോക്ടറാണ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം ലഭിക്കുന്നത്. അതായിരുന്നു സിനിമയിലെ എൻ്റെ തുടക്കം.
'വധു ഡോക്ടറാണ്' മുതൽ 'ആമേൻ' വരെ
'വധു ഡോക്ടറാണ്' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം സംവിധായകൻ നിസാറിൻ്റെ സിനിമകളിൽ തുടർച്ചയായി ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്തു. പിന്നീട് ബ്ലെസി സാറിൻ്റെ 'പളുങ്ക്', 'ഭ്രമരം' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടു. രഞ്ജിത്ത് സാറിൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ പത്മകുമാർ സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത 'തലപ്പാവ്' എന്ന ചിത്രത്തിലും ഒരു വേഷം ലഭിച്ചു.
തുടർന്ന് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ 'സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്നും ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു നല്ല കഥാപാത്രം കിട്ടി. ആ പ്രകടനത്തിന് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും, ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടിയില്ല. എന്നാൽ ആ സിനിമയാണ് എന്നെ 'ആമേൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലേക്കും, തന്മൂലം കരിയറിലെ വലിയൊരു ബ്രേക്കിലേക്കും നയിച്ചത്.
ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ആദ്യവസാനം തുടരാൻ സാധിച്ചത് 'ആമേൻ' സിനിമയിലായിരുന്നു. സാധാരണ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ കഥാപാത്രം പൂർത്തിയാവാറായിരുന്നു പതിവ്. ഫിലിം ക്യാമറയിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്ന കാലത്തായിരുന്നു ആമേൻ ചിത്രീകരണം. ധാരാളം കലാകാരന്മാരുമായി സഹകരിക്കാനും അവരുടെ അഭിനയ ശൈലികൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനും ആ സെറ്റ് സഹായിച്ചു.
രക്ഷയ്ക്കെത്തിയ 'വിഷക്കോൽ പാപ്പി'
വധു ഡോക്ടറാണ് കഴിഞ്ഞ് 16 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് 2011-ൽ ആമേൻ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുവരെ ഉള്ളിലെ അഭിനേതാവിനെ പൂർണ അർഥത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. സിനിമയിൽ തുടരണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കടുത്ത സംശയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിഷക്കോൽ പാപ്പിയുടെ ജനനം!
ആമേനിലെ കഥാപാത്രം സൂപ്പർഹിറ്റായതോടെ തുടർച്ചയായി അവസരങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സിനിമ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റുകളായ 'പ്രേമം', 'മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കരിയറിന് വലിയ കരുത്തായി. 'മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം' സിനിമയിൽ ഞാൻ തലച്ചുമടായി കൊണ്ടുവരുന്ന നെല്ലിക്ക തട്ടി താഴെ വീഴുന്നതോടെയാണ് കഥയിൽ വലിയൊരു വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത്.
നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങളിലെ വൈവിധ്യം
സിനിമയിൽ പൊതുവെ ഒരു ശൈലിയുണ്ട്- ഒരാൾ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്ത് ഹിറ്റാക്കിയാൽ പിന്നെ അതേ ടൈപ്പ് വേഷങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും തേടിയെത്തുക. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് നഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിലും ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഏഷണി കൂട്ടുന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു 'ആമേനിൽ' എങ്കിൽ, പിന്നീട് അത്തരം വേഷങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് വേഷങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ തുടർച്ചയായി കണ്ടാൽ പോലും ആവർത്തനവിരസത തോന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അത് ദൈവകടാക്ഷം കൂടിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ചലഞ്ചിങ് ആയ 'വിഷക്കോൽ പാപ്പി'യും ഇമേജ് മാറ്റിയ 'കുഴി വെട്ടി പത്രോസും'
പുറമേ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പറയില്ലെങ്കിലും, 'ആമേൻ' എന്ന സിനിമയിലെ 'വിഷക്കോൽ പാപ്പി' വളരെയധികം ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു. എനിക്ക് മുമ്പ് മറ്റു പല അഭിനേതാക്കളെയും ആ വേഷത്തിനായി സംവിധായകൻ പരിഗണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവരുടെയൊന്നും പ്രകടനത്തിൽ അദ്ദേഹം തൃപ്തനായില്ല. ഞാനും പരിഗണിക്കപ്പെട്ട് സെറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ കൂടാതെ നാലഞ്ചു അഭിനേതാക്കളെ അവർ റിസർവ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ ആദ്യ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരൊറ്റ സംസാരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, "ഇതാണ് യഥാർഥ വിഷക്കോൽ പാപ്പി." ഞാൻ അന്ന് അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ആ കഥാപാത്രവുമായി പൂർണാർഥത്തിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
അതുപോലെ കരിയറിൽ വഴിതിരിവായ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്'. ചിത്രത്തിൽ നായികയുടെ അച്ഛൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. അച്ഛനാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കുമെങ്കിലും, ക്ലൈമാക്സിൽ ആ കഥാപാത്രത്തോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്ടം തോന്നും. കാരണം അയാൾ തൻ്റെ മകളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണല്ലോ.
നെഗറ്റീവ് ഷേഡുകളിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഇമേജിലേക്ക്
ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുള്ള പല കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷേഡ് ഉണ്ട്. 'മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം' ആണെങ്കിലും, 'കസബ' ആണെങ്കിലും, 'ആമേൻ', 'ഒരുത്തി' ആണെങ്കിലും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ദേഷ്യം തോന്നും. നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ എൻ്റേതായൊരു ശൈലി കൂടി വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ സ്വാഭാവികമായും വെറുക്കും. എന്നാൽ ആ വെറുപ്പ് ഒരുപക്ഷേ കഥാപാത്രത്തോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടിയുള്ള വെറുപ്പാണ്.
എന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയത് 'ദൃശ്യം 2' മുതലാണ്. ചിത്രത്തിലെ 'കുഴി വെട്ടി പത്രോസ്' എന്ന കഥാപാത്രം ലാലേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച ജോർജുകുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളാണല്ലോ. ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം നാട്ടുകാർ എന്നോട് നേരിട്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ അടുത്തുവന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. 'ബെത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്' കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം ഇരട്ടിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ, മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസിക് ക്രിമിനലാണ് എനിക്ക് ഒരു നല്ലവൻ്റെ ഇമേജ് സമ്മാനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും തെറ്റില്ല.
ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ സിനിമയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. അത് ചെയ്തത് മോശമായി പോയതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില തെറ്റുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. "ഇതുകുറച്ചുകൂടി മെച്ചപ്പെടുത്താമായിരുന്നല്ലോ" എന്ന് ചിന്തിച്ചുപോകും. അങ്ങനെയൊരു ചിന്ത ആസ്വാദനത്തെ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തും.
ഏതൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചാലും "ഇത് ഞാൻ പൂർണതയിൽ എത്തിച്ചു" എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നിയിട്ടില്ല. "ഇനിയും നന്നാക്കാമായിരുന്നു" എന്ന് മാത്രമേ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം സിനിമയിൽ തുടർന്നാലും അപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അഭിനയവും സംഗീതവുമൊക്കെ എത്ര പഠിച്ചാലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ആഴക്കടലാണ്. നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ ആ പ്രകടനം കൂടുതൽ പോളിഷ് ആകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.
എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും വിലപ്പെട്ടവ
കരിയറിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രം ഏതാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായൊരു ഉത്തരമില്ല. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്താൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, ആ സിനിമ തന്നെ വലിയ പരാജയമായി മാറാം. എങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തെയും ഞാൻ ഇതുവരെ വിമുഖതയോടെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല. ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം മൂല്യമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്.
ആമേനിലെ 'വിഷക്കോൽ പാപ്പി', 'തലപ്പാവ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം, 'ഒരുത്തി' സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം, ചെറുതാണെങ്കിലും 'ഭ്രമരത്തിലെ' ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ, 'ഞാൻ പ്രകാശൻ'... അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്.
സീനിയർ അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പമുള്ള അഭിനയവും പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയും
മറ്റൊരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശൈലിയും, അവർ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ലാലേട്ടനോടൊപ്പവും മമ്മൂക്കയ്ക്കൊപ്പവും ഫഹദ് ഫാസിലിനോടൊപ്പവും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിക്കും. സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ അഭിനയ രീതികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ.
മാത്രമല്ല, ഇവരോടൊപ്പം ഒക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ഊർജവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വാക്ക് കൂടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അത് തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നായതുപോലെയാണ്. നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇരട്ടി ഊർജത്തിലാകും പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക.
നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാലും, എത്രയൊക്കെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചാലും പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും നല്ല വാക്കുകളുമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാനും അത് തിരുത്തി മുന്നോട്ടുപോകാനും പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ വളരെ വലുതാണ്. നേരെമറിച്ച്, നമ്മൾ കുറെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു, പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ ആരും നമ്മളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ - സ്വാഭാവികമായും "നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ, ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ?" എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ നമുക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങും. പ്രേക്ഷകരുടെ സ്നേഹമാണ് ഒരു നടൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം.
ഭാഗ്യങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും
1994-ൽ സിനിമയിൽ എത്തിയെങ്കിലും ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിച്ച മഹാരഥന്മാർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനോ ചിലരെ നേരിട്ട് കാണാനോ പോലും സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് മുരളി ചേട്ടൻ, തിലകൻ സാർ അങ്ങനെ ചിലർ. മുരളി ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാൻ പോലും എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. തിലകൻ സാറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ, ഞാൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭരത് ഗോപി സാർ... ഇവരോടൊപ്പമൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വലിയൊരു നഷ്ടബോധമാണ്. നെടുമുടി വേണു ചേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.
പഴയ ആളാണെങ്കിലും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ വക്താവായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ച മറ്റൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് - ശ്രീനിവാസൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന 'ഞാൻ പ്രകാശൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചത്. പക്ഷേ ആ സിനിമയുടെ സമയത്ത് ശ്രീനിവാസൻ സാറിൻ്റെ ആരോഗ്യം മോശമായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം അടുത്ത് ഇടപഴകാനോ സംസാരിക്കാനോ അവസരം ലഭിച്ചില്ല. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്, അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളായി. ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കുറേ നഷ്ടങ്ങളുമുണ്ട്.
റിസ്കുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങള്
താങ്കൾ നന്നായി ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. 'ഞാൻ പ്രകാശൻ' എന്ന സിനിമയിൽ തന്നെ ഫഹദ് ഫാസിൽ എന്നെ വീൽചെയറിൽ ഉന്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷത്തിൽ കൈവിടുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. പടിക്കെട്ടുകൾ ഇറങ്ങി ഞാൻ ഉരുണ്ട് താഴേക്ക് പോകുന്ന ആ സീൻ അത്യാവശ്യം റിസ്കുള്ള ഒന്നാണ് (തീർച്ചയായും സുരക്ഷാമുന്കരുതലുകള് ഉണ്ടായിരുന്നു). ആക്ഷനുകൾ ചെയ്യാൻ ഒരു കാലത്തും ഞാൻ മടികാണിച്ചിട്ടില്ല. തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ഇന്നത്തെപ്പോലെയുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ ധാരാളം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
'കസബ'യില് മമ്മൂക്ക എന്നെ എടുത്തു കറക്കി നടൻ ഇർഷാദിൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് എറിയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. റോപ്പിൻ്റെ സഹായം ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് കറങ്ങി ചെന്ന് ഞാൻ വീഴുന്നത്.
'ഒരുത്തി' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പരമാവധി ഡ്യൂപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ് ആ രംഗങ്ങൾ ചെയ്തത്. ചെയ്സും ബൈക്ക് നിരക്കി നീക്കുന്നതുമെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. വാഹനങ്ങളോട് പണ്ടുമുതലേയുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് വാഹന സംബന്ധമായ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഭയമില്ല.
നഷ്ടബോധം തോന്നിയ കഥാപാത്രം
എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങൾ മറ്റൊരു അഭിനേതാവ് മികച്ചതാക്കിയിട്ടേയുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'ആട്'. അജു വർഗീസ് ചെയ്ത ആ കഥാപാത്രം യഥാർഥത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതാണ്. കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത്. അല്ലെങ്കിൽ പാപ്പൻ്റെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടേണ്ടത് എൻ്റെ കഥാപാത്രമായിരുന്നു. അജു അത് മനോഹരമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരുപക്ഷേ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ നന്നാകുമായിരുന്നോ എന്ന് സംശയമാണ്. എങ്കിലും ആ നഷ്ടം 'ആട് 2'ൽ തീർന്നു, രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ഞാനൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ
മോഹൻലാലിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മൂന്ന് സിനിമകളിൽ കോമ്പിനേഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്- 'ദൃശ്യം' രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങൾ, പിന്നെ 'ഭ്രമരം'. 'ഭ്രമരം' സിനിമയിൽ ലാലേട്ടനെ തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഡ്രൈവർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വേഷമിട്ടത്. അതൊരുപാട് ദൈർഘ്യമുള്ള സീനായിരുന്നു.
ലാലേട്ടനോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഷോട്ടിന് തൊട്ടുമുൻപ് വരെ ഞങ്ങൾ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സിനിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയുക. എന്നാൽ 'സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ' എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളാണ്. 'കട്ട്' പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തമാശകളിലേക്ക് മാറും.
കഥാപാത്രങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി
നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ രീതി. കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ, ആശയമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വേർതിരിവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, നമുക്ക് ആ കഥാപാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ - അത്രമാത്രം! അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേകതരം സിനിമയും ഒരു പ്രത്യേകതരം ക്യാരക്ടറുകളും മാത്രം ചെയ്യുന്ന രീതി എനിക്കില്ല. എല്ലാ ജോണറിലുള്ള സിനിമകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഇവിടെ സംഭവിക്കണം. അടുത്തകാലത്ത് വിശുദ്ധവാര എന്നൊരു ചിത്രം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് അതിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ചിത്രം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതൊരു ഗംഭീര സിനിമയും കഥാപാത്രവുമാണ്.
പൂർത്തിയാക്കിയ ചിത്രങ്ങളും സിനിമാജീവിതവും
നിലവിൽ ജിസ് ജോയ് സംവിധാനം ചെയ്ത 'കോട്ടയം ബെൽറ്റ്' എന്ന സിനിമ ചെയ്തു. 'ലക്ഷ്മി സ്ക്വയർ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നു. പിന്നെയും ഒന്ന്- രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 1994 മുതൽ 2011 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഒഴിവുസമയം എനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ ഞാൻ നൂറിലധികം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇടവേളകൾ ആവശ്യം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും കാലം വിശ്രമിച്ചതല്ലേ, ഇനി തുടർച്ചയായി ജോലി എടുക്കണം.
സിനിമയിൽ കാലുറപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന ആ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും നല്ല പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളും സഹായിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് സിനിമയിൽ തന്നെ തുടർന്നുപോകാൻ എനിക്കാവുമായിരുന്നില്ല. പല രീതിയിലുള്ള ബാക്കപ്പ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ സാധിച്ചത്. എന്നോടൊപ്പം തുടങ്ങിയ പലരും ഇന്ന് സിനിമയിൽ ഇല്ല എന്നുകൂടി നാം ചിന്തിക്കണം.
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