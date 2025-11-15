45 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും നോവായി ജയൻ: അറം പറ്റിയ വാക്കുകൾ, ബാലൻ കെ. നായരെ വേട്ടയാടിയ കിംവദന്തികൾ
1980 നവംബർ 16-ന് 'കോളിളക്കം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ചെന്നൈ ഷോളാവാരത്ത് നടന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിലാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആക്ഷൻ ഇതിഹാസം ജയൻ (കൃഷ്ണൻ നായർ) ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്.
Published : November 15, 2025 at 7:47 PM IST
മലയാളി ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളുടെ മനസ്സിൽ ജയന് ഒരു നോവായി മാറിയിട്ട് 2025 നവംബർ 16-ന് 45 വർഷം തികയുന്നു. 1980 നവംബർ 16-ന് 'കോളിളക്കം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ചെന്നൈ ഷോളാവാരത്ത് നടന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിലാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആക്ഷൻ ഇതിഹാസം ജയൻ (കൃഷ്ണൻ നായർ) ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത്. മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രം 'ജയനും മുൻപ്' എന്നും 'ജയനു ശേഷം' എന്നും വേർതിരിക്കാമെങ്കിലും, ജയനു ശേഷം ആ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്രയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയുടെ താരം
അതിഭാവുകത്വവും നാടകീയതയും നിറഞ്ഞാടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, നടൻ സത്യനുശേഷം, സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ രൗദ്രഭാവമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അനായാസം അവതരിപ്പിച്ചാണ് ജയൻ ശ്രദ്ധേയനായത്. തൻ്റെ സിനിമകളിലെ ഡയലോഗുകൾ വളരെ ലാഘവത്തോടെയും സ്വാഭാവികമായുമാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത്.
പിൽക്കാലത്ത് മിമിക്രി വേദികളിൽ ജയൻ ശൈലി അതിഭാവുകത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും, യഥാർഥത്തിൽ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഗതിമാറ്റമുണ്ടാക്കുകയും പുതിയ ആക്ഷൻ ഹീറോകൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാവുകയും ചെയ്തു. പരിമിതമായ സാങ്കേതിക സാഹചര്യങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ലൊക്കേഷനുകളിലും ആനയോടും മുതലയോടും മൽപ്പിടുത്തം നടത്തിയ ഒരു നടൻ്റെ സാഹസികതയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യമില്ല.
അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആ നിർബന്ധം: കോളിളക്കം ക്ലൈമാക്സ്
ജയൻ്റെ ആകസ്മിക വിയോഗത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ചില നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇന്നും ചർച്ചയാകാറുണ്ട്.
ജയൻ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് 'അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യം' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണത്തിലായിരുന്നു. ആനയുമായുള്ള മൽപ്പിടുത്തത്തിൻ്റെ രംഗങ്ങളാണ് അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ രംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടുപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം തലനാരിഴക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഈ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതിനുമുമ്പ്, 'കോളിളക്ക'ത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പൂർത്തിയാക്കാനായി സംവിധായകൻ പി. വേണുവിനോട് ജയൻ നിർബന്ധിച്ച് അനുമതി ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഇടുക്കി പീരുമേട്ടിലെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.
ഷൂട്ടിങ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് 'അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യ'ത്തിൽ നിന്ന് ഇടവേളയെടുത്ത് മറ്റൊരു സിനിമയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ജയൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി സംവിധായകന് അനുമതി നൽകേണ്ടിവന്നു. ഹൈ റിസ്ക് ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് സാക്ഷാൽ പ്രേം നസീർ അടക്കം അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല. തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയതും വലിയ ബഡ്ജറ്റിലുമുള്ള ഒരു സിനിമ നിർമ്മിച്ച് അതിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ജയൻ ആ സമയത്ത്.
പൂർത്തിയാവാതെ പോയ സ്വപ്നം: 'കർണ്ണൻ'
ജയൻ്റെ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാവിഷയം 'കർണ്ണൻ' എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. വലിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാനിരുന്നത് ജയൻ്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ പി. ചന്ദ്രകുമാർ ആയിരുന്നു. നേരത്തെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ കർണ്ണൻ്റെ ആരംഭം നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
ജയൻ്റെ തിരക്കുകൾ കാരണം പി. ചന്ദ്രകുമാർ കർണ്ണൻ്റെ ജോലികൾക്ക് ഇടവേള നൽകി സുകുമാരനെ നായകനാക്കി 'അധികാരം' എന്ന ചിത്രം ഗുരുവായൂരിൽ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു.
ഒരു ഫോൺകോളിൻ്റെ മൂല്യം
നവംബർ 15-ന് രാത്രി തന്നെ ജയൻ ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്തമായ പാം ഗ്രൂവ് ഹോട്ടലിലെ 410-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ 'കോളിളക്ക'ത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സുകുമാരൻ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. നിർമാതാക്കളായ സുഗുണാ ഫിലിംസുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ല സംവിധായകൻ പി. ചന്ദ്രകുമാർ. ഷോളാവാരം എയർഡ്രോമിലെ പെർമിഷൻ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായതിനാൽ, ചിത്രീകരണം മുടങ്ങാതെ പൂർത്തിയാക്കാൻ ജയൻ നേരിട്ട് ചന്ദ്രകുമാറിനെ വിളിച്ചു. അന്നേരം തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ജയൻ-ചന്ദ്രകുമാർ കൂട്ടുകെട്ടിലെ 'ദീപം' എന്ന സിനിമയുടെ പേരിൽ ജയന് വഴങ്ങി ചന്ദ്രകുമാർ സുകുമാരനെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.
മഴ നൽകിയ ഇടവേളയും അന്ത്യവും
1980 നവംബർ 16-ന് രാവിലെ മുതൽ ഷോളാവാരത്ത് നിർത്താതെ മഴ പെയ്തത് ചിത്രീകരണത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കി. എന്തുവിലകൊടുത്തും ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ, മഴ നൽകിയ 40 മിനിറ്റോ ഒരു മണിക്കൂറോ മാത്രമുള്ള ഇടവേള ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ രാവിലെ ഏകദേശം 11 മണിയോടെ ജയൻ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ലൊക്കേഷനിലെത്തി.
അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:15 ഓടുകൂടിയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത്. അപകടശേഷം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മലയാള സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ ഹീറോയുടെ മരണം വൈകുന്നേരം 6:30 ഓടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ജയൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നത് സൂപ്പർതാരം പ്രേംനസീറിൻ്റെ മകൻ ഷാനവാസ് ആയിരുന്നു. ഇതിനായുള്ള മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകിയത് പ്രേംനസീറായിരുന്നു.
രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച ശബ്ദം
ജയൻ്റെ മരണശേഷം 'കോളിളക്കം', 'അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യം', 'ആക്രമണം', 'മനുഷ്യമൃഗം' തുടങ്ങി ഏകദേശം നാല് ചിത്രങ്ങൾ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തി, അവയെല്ലാം വലിയ വിജയങ്ങളായി. ജയൻ്റെ മാസ് ഡയലോഗുകൾ പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു. എന്നാൽ, ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ജയന് ശബ്ദം നൽകിയത് പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ ആലപ്പി അഷ്റഫ് ആയിരുന്നു എന്ന വിവരം വർഷങ്ങളോളം പുറംലോകം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അതീവ രഹസ്യമായി ഈ സത്യം സൂക്ഷിച്ചു.
"ജയന് ശബ്ദം നൽകിയത് ഞാനാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് സിനിമകളുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനെ സാരമായി ബാധിക്കുമായിരുന്നു. ജയൻ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ശബ്ദം മറ്റൊരാളുടേതാണല്ലോ എന്ന സ്വാഭാവികമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉയരുമായിരുന്നു," എന്ന് ആലപ്പി അഷ്റഫ് പിന്നീട് ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ജനം തങ്ങളുടെ താരത്തെ രൂപംകൊണ്ടും ശബ്ദംകൊണ്ടും മരണശേഷവും ആഘോഷിച്ചു.
മൃതദേഹം എങ്കിലും എത്തും': അറം പറ്റിയ വാക്കുകൾ
'അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യം' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്ന് ഇടവേളയെടുത്താണ് ജയൻ 'കോളിളക്ക'ത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഷൂട്ടിംഗിനായി ചെന്നൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത്. പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, 'അറിയപ്പെടാത്ത രഹസ്യ'ത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്റർ ജയനെ കണ്ട്, "നിങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇനി ചിത്രീകരണം മുന്നോട്ടു പോകില്ല, മറ്റന്നാൾ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുമല്ലോ" എന്ന് ചോദിച്ചു.
തമാശ രൂപേണ ജയൻ നൽകിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "കോളിളക്കത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും. കിട്ടുന്ന വണ്ടി പിടിച്ച് എത്രയും വേഗം ഞാൻ ഇവിടെ എത്താം.. ഞാൻ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൃതദേഹം എങ്കിലും എത്തും..." ജയൻ തമാശയായി പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ അറം പറ്റിയെന്ന് ത്യാഗരാജൻ മാസ്റ്റർ പിൽക്കാലത്ത് പലപ്പോഴും തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അകാരണമായി വേട്ടയാടപ്പെട്ട ബാലൻ കെ നായർ
ജയൻ്റെ മരണം മലയാളികളിൽ വലിയ മുറിവായപ്പോൾ, ആ സംഭവം മറ്റൊരു നടനെ മാനസികമായി തളർത്തി. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ജയനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന സഹഅഭിനേതാവ് ബാലൻ കെ. നായർക്കെതിരെ അധികം വൈകാതെ കിംവദന്തികൾ പരന്നു. ജയൻ്റെ മരണം കൊലപാതകമാണെന്നും അതിൽ ബാലൻ കെ. നായർക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും വാർത്തകൾ വന്നു. പത്രമാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഈ അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
ഈ ആരോപണം ബാലൻ കെ. നായരെ കടുത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലാക്കി. ദീർഘകാലം ഈ വേട്ടയാടലിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ജയൻ്റെ മരണത്തിൽ എക്കാലവും ചേർത്ത് വായിക്കപ്പെട്ട ഈ പേര്, ആ സങ്കടം മരണം വരെ അദ്ദേഹത്തെ വേട്ടയാടിയിരുന്നെന്ന് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
മരിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞിട്ടും ജയനോടുള്ള ആരാധന ഒട്ടും കുറയാതെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ് ചൈത്രം സുരേഷ്. അറിയപ്പെടുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സ്റ്റേജ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ മുൻനിര മിമിക്രി കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച സുരേഷ്, വേദികളിൽ ജയനെ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കലാജീവിതം ആരംഭിച്ചത്.
മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ജയനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചതോടെ, ജയൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഭിനിവേശമായി മാറി. പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണോ, അതുപോലെയായിരുന്നു തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ജയൻ എന്നും, മലയാളത്തിലെ ഏക സൂപ്പർ ഹീറോയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും സുരേഷ് പറയുന്നു.
ജയനെപ്പോലെ ശരീര സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി ജിമ്മിൽ പോയി ശരീരം മാറ്റിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ജയൻ്റെ കൊല്ലത്തുള്ള വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ് സുരേഷിൻ്റെയും കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. ജയൻ്റെ കുടുംബവുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബന്ധമുണ്ട്.
ജയനെതിരെ നടക്കുന്ന ഏതൊരു കുപ്രചാരണത്തെയും എതിർക്കാൻ സുരേഷ് മുന്നിലുണ്ട്. ജയൻ്റെ മകനാണെന്ന് വാദിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെതിരെയും അദ്ദേഹം ശക്തമായി ശബ്ദമുയർത്തി. "സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വാദിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയോടെ ആ കാര്യം തെളിയിക്കട്ടെ" എന്നതാണ് സുരേഷിൻ്റെ വാദം.
സൗഹൃദബന്ധത്തിൻ്റെ ഓർമ
ജയനുമായി അടുത്ത ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കലാകാരനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ സുരേഷ് പങ്കുവെച്ചു: 'അന്തപ്പുരം ചാക്കോ'. 'അന്തപ്പുരം' എന്ന സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചതിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. ജയൻ്റെ മരണശേഷം അഭിനയ ജീവിതം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹം സ്വദേശമായ കോട്ടയത്തേക്ക് മടങ്ങി.
ജയനുമായുള്ള സൗഹൃദം തന്നെയാണ് ചാക്കോയ്ക്ക് പല സിനിമകളിലും അവസരം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. അരുണാചലം അടക്കമുള്ള സ്റ്റുഡിയോകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചാക്കോയുടെ ഓർമകളിൽ ജയൻ ഒരു വിസ്മയമായിരുന്നു.
വിഗ്ഗ് ധരിക്കാതെ, കൈലിയും ടൈറ്റ് ടീഷർട്ടുമിട്ട് വിലകൂടിയ കാറിൽ ഡബ്ബിംഗിനായി സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തുന്ന ജയൻ അക്കാലത്ത് അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായത്തിനായി പണം നൽകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.
ജയൻ്റെ എല്ലാ ചരമവാർഷിക ദിനങ്ങളിലും കൊല്ലം ഓലയിലുള്ള ജയൻ്റെ പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്താൻ സ്ട്രോക്ക് ബാധിച്ച് അവശനായിട്ട് പോലും ചാക്കോ മുടങ്ങാതെ എത്തിയിരുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം മുമ്പാണ് ചാക്കോ അന്തരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഓർമ പുതുക്കൽ യാത്രയിലും സുരേഷ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
ബാലൻ കെ. നായരെ വേട്ടയാടിയ ഗോസിപ്പ്: വസ്തുത എന്ത്?
ജയൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടൻ ബാലൻ കെ. നായർക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചൈത്രം സുരേഷ് ചില കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ബാലൻ കെ. നായരെക്കുറിച്ച് പ്രചരിച്ചതെല്ലാം വെറും ഗോസിപ്പുകൾ മാത്രമായിരുന്നു.
ജയൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നതിനാൽ, കേന്ദ്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നു. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും 'കോളിളക്കം' സിനിമയുടെ ഷോളാവാരത്ത് ചിത്രീകരിച്ച രംഗങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പ് ജയൻ്റെ മരണം തീർത്തും ഒരപകടമാണെന്ന് വിധിച്ചു.
സുരേഷ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിരവധി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരോടും അഭിനേതാക്കളോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ബാലൻ കെ. നായരുടെ മകനായ നടൻ മേഘനാഥനോടൊപ്പം ഒരു ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ, സുരേഷ് അദ്ദേഹവുമായും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ, മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിരക്കാരോട് ജയനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് ധാരാളം വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സുരേഷ് പറയുന്നു.