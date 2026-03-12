നടന് ഹരി മുരളി മരിച്ച നിലയില്; രസികനിലും അണ്ണന് തമ്പിയിലും ശ്രദ്ധേയനായ താരം
ബാല താരമായാണ് ഹരി മുരളി സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടി,മോഹന്ലാലുള്ടെയുള്ള താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളില് ഹരി മുരളി വേഷമിട്ടിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 12, 2026 at 12:32 PM IST
കണ്ണൂര്: ബാലതാരമായി സിനിമയില് എത്തിയ നടന് ഹരിമുരളി മരിച്ച നിലയില്. 27 വയസ്സായിരുന്നു. പയ്യന്നൂർ അന്നൂരിലെ വീട്ടില് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ആത്മഹത്യയാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.
മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി നാടക, സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമായ പയ്യന്നൂർ കെ യു മുരളിയുടെയുടെ പ്രസന്നയുടെയും മകനാണ്. സഹോദരൻ ശ്രീമുരളി. അഭിനയത്തിൽ സജീമല്ലാതിരുന്ന താരം എറണാകുളത്ത് വി.എഫ്.എക്സ് ആർട്ടിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഹരി മുരളി. ഇന്നലെയാണ് എറണാകുളം മരടില് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്.
പിതാവ് മുരളിയുടെ സുഹൃത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ നാടകത്തില് ഗുഡ്മോണിങ് ടീച്ചര് എന്നൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഹരി മുരളി അഭിനയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് നിരവധി സീരിയലുകളിലേക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു.
നാലര വയസ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഹരി സീരിയലില് അഭിനയിക്കുന്നത്. എ എം നസീര് ആണ് സീരിയലില് ചെറിയ വേഷം ചെയ്യാന് ഹരിയെ വിളിക്കുന്നത്. രസികനാണ് ആദ്യ സിനിമ. ഇതിലെ ഉണ്ണിക്കുട്ടന് എന്ന കഥാപാത്രം ഏറെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിലെ 'അടിവാതിലും തുറന്ന് വന്നേക്കുവാണ് കടവാവല്' എന്ന ഡയഗോലിലൂടെയാണ് ഹരി മുരളി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.
അണ്ണന് തമ്പിയില് വില്ലന് വേഷം ചെയ്ത നടന് സിദ്ദിഖിന്റെ ചെറുപ്പമായും ഹരി മുരളി തിളങ്ങി. പിന്നീട് അമര് അക്ബര് ആന്റണിയില് പൃഥ്വിരാജിന്റെ അനുജനായാണ് എത്തിയത്.
അന്വര് സംവിധാനം ചെയ്ത അണ്ണന് തമ്പി, മാടമ്പി, ഡോണ്, പട്ടണത്തില് ഭൂതം, ഉലകം ചുറ്റും വാലിഭന് എന്നിങ്ങനെ പതിനഞ്ചോളം സിനിമകളില് ബാലതാരമായി ഹരി വേഷമിട്ടിരുന്നു.
കുട്ടിച്ചാത്തൻ, കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി തുടങ്ങിയ നാൽപതോളം സീരിയലുകളിലും അഭിനയിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ‘അമർ അക്ബർ ആന്റണി’യിൽ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്തിരുന്നു.
ബെംഗളുരുവിൽ നിന്നു ബിഎസ്സി വിഷ്വൽ ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് ആനിമേഷൻ പഠിച്ച് യു എ ഇയിലേക്ക് പോയ ഹരി മുരളി കുറച്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുന്പാണ് നാട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയത്.
എറണാകുളത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നടൻ ഗണപതി, നടൻ ബാബു അന്നൂർ എന്നിവർ ബന്ധുക്കളാണ്.