നടനും സംവിധായകനുമായ ഇ എ രാജേന്ദ്രന് അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അമരക്കാരൻ
അന്ത്യം കൊല്ലം പട്ടത്താനത്തെ വസതിയിൽ. സംസ്കാരം നാളെ തൃശൂരിൽ. നടി സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രനാണ് ഭാര്യ. നടൻ മുകേഷിൻ്റെ സഹോദരീ ഭർത്താവാണ്. കളിയാട്ടം, പട്ടാഭിഷേകം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു.
Published : March 26, 2026 at 7:11 AM IST
കൊല്ലം: പ്രമുഖ നാടക, സിനിമ നടനും സംവിധായകനുമായ ഇഎ രാജേന്ദ്രൻ (71) അന്തരിച്ചു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യം പുലർച്ചെ കൊല്ലം പട്ടത്താനത്തെ സ്വവസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു. രാവിലെ കടുത്ത ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. നാളെ തൃശൂരിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ. പ്രശസ്ത നടനും എംഎൽഎയുമായ എം മുകേഷിൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവാണ് ഇഎ രാജേന്ദ്രൻ. മുകേഷിൻ്റെ സഹോദരിയും പ്രമുഖ നടിയുമായ സന്ധ്യ രാജേന്ദ്രനാണ് ഭാര്യ. പ്രഗത്ഭ നാടകാചാര്യൻ ഒ മാധവൻ്റെയും നടി വിജയകുമാരിയുടെയും മരുമകനാണ്.
നാടകവേദിയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം
നാടകരംഗത്തുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കലാജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. പ്രമുഖ നാടകാചാര്യനായ ഒ മാധവൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രശസ്ത നാടക സമിതിയായ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത് ഇഎ രാജേന്ദ്രനും ഭാര്യ സന്ധ്യയും ചേർന്നായിരുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദികളിൽ അവസാനകാലം വരെ അദ്ദേഹം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതിലും അത് അരങ്ങിലെത്തിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചു.
ഒ മാധവൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം സമിതിയുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഇരുവരും വലിയ അധ്വാനം നടത്തി. പ്രതിസന്ധികളെ മറികടന്ന് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രതാപം നിലനിർത്താനും മികച്ച നാടകങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വകവയ്ക്കാതെയും അദ്ദേഹം നാടക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. രോഗബാധിതനായിരിക്കെ തന്നെ, അടുത്തിടെ കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം ഒരുക്കിയ അച്ഛൻ എന്ന നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പിൽ അദ്ദേഹം നേരിട്ടെത്തുകയും അഭിനേതാക്കൾക്ക് വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. കലയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മാർഥതയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്. മികച്ച ഒരു കലാകാരൻ എന്നതിന് പുറമെ മികച്ച ഒരു സംഘാടകൻ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സമിതിയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. നാടകവേദിയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുന്നത്.
സിനിമയിലെ വേഷങ്ങൾ
നാടകങ്ങൾക്ക് പുറമെ മലയാളത്തിലെ നിരവധി പ്രമുഖ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സജീവ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ജയരാജിൻ്റെ കളിയാട്ടം, പട്ടാഭിഷേകം തുടങ്ങിയവ അദ്ദേഹം മികച്ച വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത പ്രധാന ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. നാടകരംഗത്ത് നിന്നും ലഭിച്ച അഭിനയപരിചയം സിനിമയിലും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സഹായിച്ചു. നാടകവേദിയിലെ സംഭാഷണ ശൈലിയും ശരീരഭാഷയും സിനിമയിലും അദ്ദേഹം സമർഥമായി ഉപയോഗിച്ചു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും നാടക കലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവച്ച ഒരു പ്രതിഭയെയാണ് ഇ.എ രാജേന്ദ്രൻ്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത്. മലയാള നാടകവേദിക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയ മികച്ച സംഭാവനകൾ എക്കാലവും ഓർമിക്കപ്പെടും.
Also Read:- 'ആരാധകരെ... ശാന്തരാകുവിൻ', ദൃശ്യം മൂന്നിന് മുൻപേ രണ്ടാം ഭാഗം ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ