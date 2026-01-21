'ഇതിലും വലിയ ബർത്ഡേ ട്രീറ്റ് കിട്ടാനില്ല'; ടൊവിനോ തോമസിന് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി ബേസില് ജോസഫ്
പൃഥ്വിരാജ് ഉള്പ്പെടെ സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് ടൊവിനോ തോമസിന് പിറന്നാള് ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : January 21, 2026 at 6:12 PM IST
നടൻ ടൊവിനോ തോമസിന് 37-ാം പിറന്നാൾ ആണ് ഇന്ന്. ആരാധകരും സഹപ്രവർത്തകരുമടക്കം നിരവധി പേരാണ് ടൊവിനോയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നത്. എന്നാല് നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസില് ജോസഫിന്റെ പിറന്നാള് ആശംസകള്ക്കായി ഇന്ന് രാവിലെ മുതല് കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധകര്. ഇപ്പോഴിതാ ബേസിൽ തന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നേർന്നിരിക്കുകയാണ്.
'ഹാപ്പി ബർത്തേ ഡേ ബഡി' എന്നാണ് ബേസിൽ ടൊവിനോയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണമാസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന ടൊവിനോയുടെ ചിത്രമാണ് ബേസിൽ ആദ്യം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ നിരവധി ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും ബേസിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നന്ദിയറിയിച്ച് ടൊവിനോയും മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ബേസിലിന്റെയും ടൊവിനോയുടെയും സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും അതിന് ഇരുവരും നടത്തുന്ന കമന്റുകളുമൊക്കെ ആരാധകര് ഏറെ രസകരമായാണ് കാണാറുള്ളത്.
ബേസിലിന്റെ പിറന്നാള് ആശംസ എത്തിയതോടെ നിരവധി പേര് കമന്റും ലൈക്കുമായി എത്തി. 'കടുത്ത ചങ്ങാതി ആയിപ്പോയില്ലേ ഇതിലും വലിയ ബർത്ഡേ ട്രീറ്റ് കിട്ടാനില്ല', 'ഇതിലും മികച്ച പിറന്നാൾ ആശംസകൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം', 'അപ്പൊ തിരിച്ചു വലിയ പണി മേടിക്കാന് ഒരുങ്ങിക്കോ', 'ഇങ്ങനെ ഒരു നൻപനെ ലോകത്ത് ആർക്കും കൊടുക്കല്ലേ'- എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്റുകള്.
അതേസമയം അതിരടി ആണ് ബേസിലും ടൊവിനോയും ഇനി ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം. ടൊവിനോ തോമസ്, ബേസിൽ ജോസഫ്, വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ അരുൺ അനിരുദ്ധൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് അതിരടി.
ചിത്രത്തിന്റെ ലൊക്കേഷനില് കേക്ക് മുറിച്ച് പിറന്നാള് ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും ബേസില് ജോസഫ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രത്തിൽ ശ്രീക്കുട്ടൻ വെള്ളായണി എന്ന ഗായകന്റെ വേഷത്തിലാണ് ടോവിനോ തോമസ് എത്തുന്നത്. കഥാപാത്രത്തിന്റെ ലുക്കിലുള്ള ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൊവിനോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഫോട്ടോയ്ക്ക് കുട്ടേട്ട ഒരു ഫോട്ടോ തരുവോ? പഴ്സില് വയ്ക്കാന് എന്ന ബേസിലിന്റെ കമന്റുമെത്തി.
"താരാല്ലോ!! ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വേണോ അതോ കളർ മതിയോ???" എന്ന് ടൊവിനോയും രസകരമായ മറുപടിയും നല്കി. പതിവുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയുള്ള ഇരുവരുടെയും കൗണ്ടറുകൾ ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുരഭി ലക്ഷ്മി, ആർജെ മാത്തുക്കുട്ടി, അരുൺ ബോസ് തുടങ്ങി മറ്റു നിരവധി ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകും പോസ്റ്റിൽ രസകരമായ കമന്റുകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.
