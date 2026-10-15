'ഓരോ തലൈവർ ആരാധകനും ഇതൊരു വിരുന്നാണ്'! 'ജയിലര് 2' ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാനെത്തി ധനുഷ്; മക്കള്ക്കൊപ്പം ഐശ്വര്യയും തിയേറ്ററില്
ചിത്രത്തെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ധനുഷ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 4:09 PM IST
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ജയിലർ 2' തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് പിന്നാലെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ, രജനികാന്തിന്റെ കടുത്ത ആരാധകനായ നടൻ ധനുഷ് ചിത്രം കാണാനെത്തിയ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്.
ചെന്നൈയിലെ രോഹിണി തിയറ്ററിലാണ് ധനുഷ് 'ജയിലർ 2'വിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണാനെത്തിയത്. രജനികാന്തിന്റെ മകളും ധനുഷിന്റെ മുൻഭാര്യയുമായ ഐശ്വര്യ രജനികാന്തും തിയറ്ററിലെത്തിയിരുന്നു. ഇവരുടെ മക്കളായ യാത്രയ്ക്കും ലിംഗയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് ഐശ്വര്യ എത്തിയത്.
രജനികാന്തിനോടുള്ള തന്റെ ആരാധന പലപ്പോഴും തുറന്നുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള താരമാണ് ധനുഷ്. ധനുഷിനെ തന്റെ 'തങ്കപ്പയ്യൻ' എന്ന് രജനികാന്തും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം കണ്ടതിന് പിന്നാലെ ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ച് ധനുഷ് എക്സില് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
JAILER 2 is a MUST MUST MUST watch. BLOCKBUSTER 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 A FEAST for every Thalaivar fan.— Dhanush (@dhanushkraja) October 15, 2026
'തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ചിത്രമാണ് ജയിലർ 2. ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ. ഓരോ തലൈവർ ആരാധകനും ഇതൊരു വിരുന്നാണ്' എന്നാണ് ധനുഷ് കുറിച്ചത്.
ധനുഷും ഐശ്വര്യം ചിത്രം കാണാന് തിയേറ്ററില് എത്തിയതോടെ ഇരുവരും വീണ്ടും ഒന്നിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ആരാധകർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്.
2022 ജനുവരിയിലാണ് 18 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യജീവിതത്തിന് ശേഷം വേർപിരിയുകയാണെന്ന് ഇരുവരും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 2004 നവംബർ 18നായിരുന്നു ധനുഷിന്റെ ഐശ്വര്യയുടെയും വിവാഹം. വിവാഹിതരാകുമ്പോൾ ധനുഷിന് 21 വയസ്സും ഐശ്വര്യയ്ക്ക് 23 വയസ്സുമായിരുന്നു പ്രായം.
ഇതിനിടെ, രജനികാന്തിന്റെ ഭാര്യ ലത രജനികാന്തും ആരാധകർക്കൊപ്പം രോഹിണി തിയറ്ററിൽ ചിത്രം കാണാനെത്തിയിരുന്നു. സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരാധകർ തിയറ്ററുകളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് ലത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാട്ടുകൾ മുതൽ സംഘട്ടനരംഗങ്ങൾ വരെ ചിത്രത്തിലുടനീളം മികച്ചതാണെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
@dhanushkraja We can feel u Anna , RAJINISM 😂💥 https://t.co/r3sHyLthMx— Hello (@RockinggRAJINI) October 15, 2026
രജനികാന്ത് ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനായി വീണ്ടും എത്തുന്ന ചിത്രത്തിന് ആദ്യ പ്രദർശനങ്ങൾക്കു പിന്നാലെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആരാധകർക്ക് ആവേശം പകരുന്ന പ്രകടനമാണ് രജനികാന്ത് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
മോഹന്ലാല്, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി മലയാളി താരങ്ങളും മിഥുന് ചക്രവര്ത്തി, ശിവരാജ് കുമാര്, ഹൃത്വിക് റോഷന് എന്നിങ്ങനെ വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകരും ഈ ചിത്രത്തെ സ്വീകരിച്ചത്.
So, you all know the result now. #Jailer2 #OM @dhanushkraja https://t.co/pKu7FmtWv8— Dhanush Trends ™ (@Dhanush_Trends) October 15, 2026
കോമഡിയും ആക്ഷനും രജനി സ്റ്റൈലുമൊക്കെ ചേര്ന്നുള്ള ചിത്രമാണ് കാണികള്ക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ പ്രായത്തിലും രജനികാന്തിന്റെ മിന്നുന്ന പ്രകടനത്തിനും വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാറിന്റെ അവതരണവും തിരക്കഥയും അനിരുദ്ധ് രവിചന്ദറിന്റെ സംഗീതത്തിനുമൊക്കെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.