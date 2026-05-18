'അന്യൻ' അല്ല, തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ചിയാൻ വിക്രം; ആട്ടവും പാട്ടുമായി ആഘോഷം

മൂന്നാർ തലയാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തി സിനിമാ താരം ചിയാൻ വിക്രം. അന്യൻ താരത്തെ കണ്ട നിമിഷം ആഘോഷമാക്കി തൊഴിലാളികള്‍. പാട്ടുപാടി ചുവട് വച്ച് വിക്രമും

Actor Chiyaan Vikram in Munnar
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 1:30 PM IST

ഇടുക്കി : വെള്ളിത്തിരയിലെ വിസ്‌മയ പ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് സിനിമാ പ്രേമികളെ ഒന്നടങ്കം വിസ്‌മയിപ്പിച്ച തമിഴകത്തിന്‍റെ പ്രിയ താരം ചിയാൻ വിക്രം ഇപ്പോള്‍ കയ്യടി നേടുന്നത് തന്‍റെ ലളിതവും ഹൃദ്യവുമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ്. മൂന്നാർ തലയാർ എസ്റ്റേറ്റിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ താരം അവിടുത്തെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവയ്‌ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക തിരക്കുകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി തേയിലത്തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കാനിറങ്ങിയ വിക്രമിനെ കണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ആദ്യം ഒന്ന് അമ്പരന്നെങ്കിലും, നിമിഷങ്ങൾക്കകം ആ അത്ഭുതം വലിയൊരു ആഘോഷമായി മാറി.

തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം തൊട്ടുമുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതിന്‍റെ സന്തോഷത്തില്‍ ആയിരുന്നു തൊഴിലാളികൾ. ലളിത വേഷത്തിൽ, തികച്ചും ഒരു സാധാരണക്കാരനായി എത്തിയ വിക്രം തൊഴിലാളികളുടെ അരികിലേക്ക് ചെന്ന് അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. വിക്രമിന്‍റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായ 'അന്യൻ' തങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്‌ടമാണെന്ന് തൊഴിലാളികൾ താരത്തോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതോടെ എസ്റ്റേറ്റ് പരിസരം കൂടുതൽ ആവേശഭരിതമായി.

തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം വിക്രം

തൊഴിലാളികളുടെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിൽ മനസ് നിറഞ്ഞ വിക്രം അവരെ നിരാശരാക്കിയില്ല. 'അന്യൻ' സിനിമയിലെ വൻ ഹിറ്റായ 'അണ്ടൻ കാക്ക കൊണ്ടക്കാരി' എന്ന ഗാനം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒപ്പം ചേർന്ന് താരം ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. തോട്ടം തൊഴിലാളികളും വിക്രമും ഒത്തുചേർന്ന് പാട്ടുപാടുന്ന ഈ അപൂർവ്വ നിമിഷം അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമായി മാറി.

തന്‍റെ ഈ മനോഹരമായ മൂന്നാർ യാത്രാനുഭവം വിക്രം തന്നെയാണ് സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവച്ചത്. ഒന്ന് നടക്കാനിറങ്ങി, തിരിച്ചെത്തിയത് ഒരുപാട് ഓർമകളുമായി' -എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിക്രം വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. മൂന്നാറിലെ മനോഹരമായ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ നിമിഷങ്ങൾക്ക് അകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. താരത്തിന്‍റെ വിനയത്തെയും മനുഷ്യത്വത്തെയും പ്രകീർത്തിച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്‍റുകളുമായി എത്തുന്നത്.

ഏറെ നേരം തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിക്കാനും അവരുടെ കുട്ടികളെ ചേർത്തുപിടിക്കാനും വിക്രം സമയം കണ്ടെത്തി. ഒടുവിൽ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം ഒട്ടനവധി ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോകളും എടുത്ത ശേഷമാണ് താരം അവിടെനിന്ന് മടങ്ങിയത്. തങ്ങളുടെ പ്രിയ നടനൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ നിമിഷങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിലാണ് തലയാർ എസ്റ്റേറ്റിലെ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ.

