'അനന്തൻകാടി'ലൂടെ മൂന്നാം വരവ്, ആക്ഷനും പൊളിറ്റിക്സും ഓർഗാനിക്കായി ഇടകലർന്ന ചിത്രം; വിശേഷങ്ങളുമായി ആര്യ
എമ്പുരാൻ എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന് ശേഷം മുരളി ഗോപി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ചിത്രം അനന്തന്കാടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി തമിഴ് സൂപ്പർതാരം ആര്യ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 3:10 PM IST
അക്കി വിനായക്
ടിയാൻ എന്ന ശ്രദ്ധേയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജി എൻ കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമാണ് 'അനന്തൻകാട്'. 'എമ്പുരാൻ' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രത്തിന് ശേഷം മുരളി ഗോപി തിരക്കഥയൊരുക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്. തമിഴ് സൂപ്പർതാരം ആര്യ കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം തിരുവനന്തപുരം-കന്യാകുമാരി അതിർത്തി മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
'ഉറുമി', 'ഡബിൾ ബാരൽ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതനാണെങ്കിലും, ആര്യ മലയാളത്തിൽ നായകനായി എത്തുന്ന ആദ്യ ചിത്രമാണിത്. സിനിമയുടെ റിലീസ് വേളയിൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി താരം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു മുഴുനീള നായക കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നത് എൻ്റെ വർഷങ്ങളായുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. വെറുതെ ഒരു സിനിമയിൽ നായകനായി അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലല്ലോ. നല്ലൊരു തിരക്കഥയും അതിനൊത്ത സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒത്തുവരണം. അങ്ങനെയാണ് അനന്തൻകാട് എന്ന സബ്ജക്ട് എൻ്റെ പക്കലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിലേക്കുള്ള എൻ്റെ മൂന്നാം വരവ് തികച്ചും മാജിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.
ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും പറയാമോ?
ഒരു തമിഴ് കഥാപാത്രമായി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം. തിരുവനന്തപുരം-കന്യാകുമാരി അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ജീവിതവും അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയവുമൊക്കെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. തിരക്കഥാകൃത്ത് മുരളി ഗോപി തൻ്റെ ജ്വലിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കഥ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്.
മലയാള സിനിമയുമായി മുൻപും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നായക വേഷത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്തത്?
മലയാള സിനിമ എനിക്ക് ഒട്ടും അന്യമല്ല. നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സിനിമകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, ഒരു മെയിൻ ഹീറോ ആയി കേരളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനായി ഒരുപാട് തിരക്കഥകൾ കേട്ടു. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് അനന്തൻകാട് എന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്.
ഈ തിരക്കഥ താങ്കളെ അത്രമാത്രം ആകർഷിക്കാൻ കാരണമെന്താണ്?
എനിക്ക് മലയാള സിനിമയിൽ നായകനാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തിരക്കഥയല്ല ഇത്. ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതുപോലെ ഞാനെന്ന അഭിനേതാവിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരുന്നു അനന്തൻ കാട് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം.
ഒരു മലയാളി ആയിരുന്നിട്ടും തമിഴിലാണ് താങ്കൾ തിളങ്ങിയത്. പ്രേക്ഷകർ താങ്കളെ ഒരു തമിഴ് നടനായി കാണുന്നതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
മലയാളത്തിൽ തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് എക്കാലത്തും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. ജനിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ ചെന്നൈയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാവിൽ തമിഴ് തന്നെയാണ് നന്നായി വഴങ്ങുക. മലയാളികൾ നമ്മളെ കാണുന്നത് ഒരു തമിഴ് നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, അതിൽ തെറ്റില്ല. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വളർന്നത് തമിഴിലൂടെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ, മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു തമിഴ് ആക്ടറുടെ മലയാള ചിത്രം എന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒരു 'ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ'— അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. വരുംവർഷങ്ങളിൽ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഷാപരമായ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകരുത്. അതിനൊരു തുടക്കമാണ് അനന്തൻകാട്.
ചിത്രത്തിൽ തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടോ?
അനന്തൻ കാട് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാനൊരു തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായി തന്നെയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. മലയാളികൾ എൻ്റെ സിനിമകൾ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ തമിഴ് കഥാപാത്രമായി അഭിനയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എൻ്റെ മേൽ ഒരിക്കലും ഒരു കല്ല് കടി ഉണ്ടാകില്ല. ഇത്രയും നാളും എൻ്റെ തമിഴ് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ ശുദ്ധ മലയാളം പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി അഭിനയിച്ചാൽ എത്ര മികച്ച തിരക്കഥയാണെങ്കിലും ഞാനെന്ന അഭിനേതാവുമായി ഒരു കണക്ഷൻ പ്രോബ്ലം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉണ്ടാകും.
ട്രെയിലറിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇതൊരു തികഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ള ചിത്രമാണോ?
അതെ, ഇതൊരു പക്കാ പൊളിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ചിത്രം തന്നെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ കഥ വളരെ ആഴത്തിൽ ഈ സിനിമയിലൂടെ വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തമിഴ്നാട്- കേരള അതിർത്തി ഭാഗങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും ഈ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലമാകുന്നു.
സിനിമയിൽ ആക്ഷനും ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല അനന്തൻകാട്. വളരെ ഓർഗാനിക് ആയാണ് ഈ സിനിമയിലെ ആക്ഷനും പൊളിറ്റിക്സും ഇടകലർന്ന് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. മുരളി ഗോപി സാറിൻ്റെ തിരക്കഥകളുടെ പ്രത്യേകതയും ആ ഡയലോഗുകളുടെ മൂർച്ചയും മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റും. വളരെ വമ്പൻ ക്യാൻവാസിൽ തന്നെയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ഒരേസമയം ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ?
മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഒരുപോലെ വർക്കാവുന്ന ആശയമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. സംസ്കാരത്തിൽ മാത്രമാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും ഒക്കെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം സമാനം തന്നെ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് രണ്ട് ഭാഷകളിലും ഒരുമിച്ച് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്.
മുരളി ഗോപിയുടെ മുൻ സിനിമകളുടെ തിരക്കഥകൾ കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകളും ബഹളങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അനന്തൻകാട് അത്തരമൊരു വിവാദത്തിന് വഴിതുറക്കുമോ?
പൊളിറ്റിക്കൽ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ മുൻപ് സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള ബഹളങ്ങൾക്കോ വിവാദങ്ങൾക്കോ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ലെന്ന് ആദ്യമേ തുറന്നു പറയട്ടെ. നോക്കൂ, മുരളി ഗോപി എന്ന കലാകാരൻ്റെ എഴുത്തിൻ്റെ പവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. വിവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വിഷയങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 'അനന്തൻകാട്' വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നത്.
ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ സിനിമകളുടെ വിജയപരാജയങ്ങളെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡം എന്താണ്?
എല്ലാവരും സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അത് വിജയിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ്. ഈ സിനിമ പരാജയപ്പെടും എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സിനിമ ചെയ്യുമോ? ഈയൊരു യാഥാർഥ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓരോ സിനിമയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ഒരു തിരക്കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായി ഞാൻ പരിശോധിക്കുന്നത്, ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കുമോ, എനിക്ക് അത് യോജിക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ആരൊക്കെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സിനിമയും എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. ചില കഥകൾക്ക് പ്രത്യേക ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണയും സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റും ഒക്കെ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് ഞാൻ പരിശോധിക്കും. എന്നിട്ടാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. വെറുതെ ഒരു കഥ കേട്ട് നാളെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന രീതി എനിക്കില്ല. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിനിമയും സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ ചിലത് പരാജയപ്പെടാം, ചിലത് വലിയ വിജയമാകാം.
മലയാളികൾ എല്ലാ തമിഴ് സിനിമകളും കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താങ്കളെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒട്ടും അന്യമല്ലല്ലോ?
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ്. മിക്ക എല്ലാ തമിഴ് സിനിമകളും കേരളത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് തമിഴ് സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുന്ന ഒരു കൾച്ചർ പണ്ടുമുതലേയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തമിഴ് താരം കേരളത്തിൽ അന്യനല്ല.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സിനിമകൾക്ക് ഭാഷാപരമായ അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകളൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകളും കാണുന്നു. ഭാഷാപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ മികച്ച നിലവാരത്തിലുള്ള ഡബ്ബിങ് വേർഷനുകളും ലഭ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലുള്ള സിനിമ മികച്ചതാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ രീതിയിൽ ഓടും. അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സും ലോകയും ഒക്കെ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ഈ പാൻ-ഇന്ത്യൻ കാലത്ത് ഒരു താരമെന്ന നിലയിലുള്ള ജനപ്രീതി എത്രത്തോളം സിനിമയെ സഹായിക്കും?
ഇപ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് എന്നെ പരിചയമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് പുതിയ കാലത്ത് എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. കാരണം, വളരെ ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കക്കാരായ അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമകൾ പോലും ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഹിറ്റാകുന്നുണ്ട്. സിനിമ വിജയിക്കാൻ ഇന്ന് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു അഭിനേതാവിൻ്റെയോ സൂപ്പർതാരങ്ങളുടെയോ സഹായം ആവശ്യമില്ല. നല്ല കഥയും ശക്തമായ തിരക്കഥയും ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കും.
ഒരു തമിഴ് നടൻ എന്ന രീതിയിൽ മലയാളികൾക്ക് ഞാൻ സുപരിചിതനാണ്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ വന്ന് നായകനായി അഭിനയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ ആ താരമൂല്യത്തിൻ്റെ ഗുണഫലം സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആർക്കും എവിടെ വേണമെങ്കിലും അഭിനയിക്കാം, സിനിമയുടെ കഥ നന്നായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. സ്റ്റാർഡം കൊണ്ടുമാത്രം സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്ന രീതി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
താങ്കൾ നിർമാണ പങ്കാളിയാവുകയും ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി ചിത്രം ഡബിൾ ബാരൽ അന്ന് തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ന് ആ സിനിമയ്ക്ക് വലിയൊരു ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
വാസ്തവം പറയട്ടെ, ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്റ്റ് ആകില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും തോന്നിയിട്ടേയില്ല. അന്നത്തെ സമയത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ സിനിമയുടെ ആവിഷ്കാര രീതിയുമായി പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആകേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ഇപ്പോഴാണ് ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും അതൊരു വലിയ വിജയമായേനെ.
കൊവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ഒരുപാട് വിദേശ സിനിമകൾ കാണാൻ ഇടയായി. പല ആശയങ്ങളിലുള്ള, പല ആവിഷ്കാര ശൈലിയിലുള്ള സിനിമകൾ പരിചിതമായതോടെയാണ് ഡബിൾ ബാരൽ എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് വൈകി തിരിച്ചറിവുണ്ടായത്. ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ചിത്രം റീ-റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നൊരു പ്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, പിന്നീടാണ് ആ ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചത്. എങ്കിലും ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയെ പോലൊരു ബ്രില്ല്യൻ്റ് ഡയറക്ടറോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു അനുഭവമാണ്. സ്വന്തം ശൈലിയിലൂടെ മാത്രം സിനിമകൾ ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകരെ സമ്പാദിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച ടെക്നീഷ്യനാണ്.
മലയാള സിനിമയിൽ താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രങ്ങളും വളരെ സാധാരണമാണ്. തമിഴിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറവായിരിക്കുന്നത്?
മലയാള സിനിമയിൽ താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം വളരെ വലുതാണ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് മൾട്ടിസ്റ്റാർ സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നാൽ തമിഴിൽ അത് വളരെ വിരളമാണ്. എങ്കിലും എൻ്റെ ബോസ് എങ്കിര ഭാസ്കരൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ജീവ അതിഥി താരമായി എത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എസ് എം എസ് (Siva Manasula Sakthi) എന്ന സിനിമയിൽ ഞാനും അതിഥി വേഷം ചെയ്തു.
മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെയുള്ള ഒരുപാട് സംവിധായകർ പോലും സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഇവിടുത്തെ സിനിമകളുടെ എഴുത്ത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. നേരെ മറിച്ച്, തമിഴിൽ ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിൻ ഓറിയൻ്റഡ് സബ്ജക്ടുകളാണ് പ്രേക്ഷകർ കൂടുതൽ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ മൾട്ടിസ്റ്റാർ സിനിമകൾക്കുള്ള സാധ്യതകളും കുറവാണ്.
ഡബിൾ ബാരൽ പോലെ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചിലേറ്റിയ ചിത്രമാണല്ലോ താങ്കളുടെ സർവ്വം?
ചില സിനിമകളുടെ വിധി അങ്ങനെയാണ്. റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയേക്കാൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാവും ആ സിനിമയുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിയുക. എൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മ്യൂസിക് ആൽബം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സർവ്വം തന്നെയാണ്. അതിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. വിഷ്ണു വർദ്ധൻ - യുവൻ ശങ്കർ രാജ കോംബോയുടെ ഒരു മാജിക് ആയിരുന്നു ആ ചിത്രം. സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പാട്ടുകളെല്ലാം ഹിറ്റ് ചാർട്ടിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ആ സിനിമയുടെ ആശയം അന്നത്തെ കാലഘട്ടവുമായി ചെറിയൊരു മിസ്മാച്ച് ആയി പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നിയിരിക്കാം. പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ റിലീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പ്രേക്ഷകർ ആ ചിത്രം വലിയ രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്തത്.
അനന്തൻകാട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച്?
ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പതിവ് ടെമ്പ്ലേറ്റുകൾ ഉള്ള ആക്ഷൻ ചിത്രമല്ല ഇത്. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇതിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നായകനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പാട്ടും ഒരു ആക്ഷൻ രംഗവും എന്ന പതിവ് കൊമേഴ്സ്യൽ ശൈലി ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല. തികച്ചും ഇമോഷണലി ഡ്രിവൺ ആക്ഷനാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്. സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകന് തോന്നണം ആ കഥാപാത്രത്തെ നായകൻ ഉറപ്പായും അടിക്കണം എന്ന്. അതായത് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആക്ഷൻ ഉള്ളത്. മുരളി ഗോപി സാർ ഒരു പതിവ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആക്ഷൻ സിനിമ എഴുതുമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ലല്ലോ.
ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിച്ചു?
ഒരഭിനേതാവിന് സ്പെഷ്യലായി എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥ ഏറെ സഹായിക്കും. എത്ര സീനിയർ ആക്ടർ ആണെങ്കിലും അയാൾക്ക് പുതുതായി പഠിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും. ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല, മറ്റ് അഭിനേതാക്കളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും നല്ല ആഴമുണ്ട്. വെറുതെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിലില്ല. ഈ സിനിമയിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കറുപ്പ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ ലഭിച്ച വലിയ ജനപിന്തുണ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റാണ്.
പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആര്യ-സന്താനം കോംബോ. വീണ്ടുമൊരു ഒത്തുചേരൽ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ?
തീർച്ചയായിട്ടും. എൻ്റെ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച മികച്ച ആക്ടറാണ് സന്താനം. ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷനിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളും അതിലെ കോമഡികളും ഇന്നും എവർഗ്രീനായി നിൽക്കുന്നു. സന്താനം ഇപ്പോൾ തമിഴിലെ മുൻനിര നായകതാരമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഞാൻ എവിടെ പോയാലും കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് 'എപ്പോഴാണ് സന്താനവുമായി ചേർന്ന് വീണ്ടുമൊരു സിനിമ?' എന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ സ്ക്രീനിൽ സൃഷ്ടിച്ച മാജിക് പ്രേക്ഷകർ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ അത് വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനും സന്താനവും ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ ഒരു തിരക്കഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഉറപ്പായും ആര്യ- സന്താനം കോംബോ വീണ്ടും സംഭവിക്കും.
നാൻ കടവുൾ, സർപ്പാട്ട പരമ്പര തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ശാരീരിക മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ആ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച്?
ആര്യ എന്ന നടൻ ഇന്ന് ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നാൻ കടവുൾ എന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ്. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ ബാലാ സാറിനെ പോലെ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിൽ കൂടുതൽ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ലൈഫിൽ പിന്നെ കിട്ടാനില്ല. തലകുത്തി നിൽക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് അടക്കം ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കഷ്ടതകൾ നേരിടാനും ഞാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നു.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ശരീരം കൊണ്ടും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വന്ന ചിത്രമാണ് സർപ്പാട്ട പരമ്പര. ആ ചിത്രം റിലീസ് ആയതിനുശേഷം പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ സിനിമ കണ്ടതിനുശേഷം അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ജീവിതത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ ഒരുപാട് മാറിയെന്ന്. സ്വന്തം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുപോയ ഒരാൾ വിജയിച്ചു തിരിച്ചുകയറുന്നതിനും സർപ്പാട്ട പരമ്പര പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. കായിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർ ഈ സിനിമ കണ്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അനുഭവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാറുമുണ്ട്.
ജീവിതത്തിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുക. മോശപ്പെട്ട ഭക്ഷണ രീതികൾ ഒഴിവാക്കുക. ഡയറ്റും എക്സസൈസും കൃത്യമായി പിന്തുടരുക. ബാക്കിയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൈയിലാണ്.
അനന്തൻകാട് കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്?
ബോസ് എങ്കിര ഭാസ്കരൻ, രാജാറാണി തുടങ്ങിയ എൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് ഒരുപാട് ആരാധകരുണ്ട്. സിനിമകൾ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ വീണ്ടും സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു റൊമാൻ്റിക് കോമഡി സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ചിത്രം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുപറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം. എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ആര്യ- സന്താനം കോമ്പോ ചിത്രവും ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും.