സ്കേറ്റിംഗിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ 27 വർഷത്തെ സിനിമാ യാത്ര; ബാലതാരത്തിൽ നിന്ന് 'വാഴ 2'-വിലെ പ്രകടനത്തിലേക്ക്!
'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി അരുൺ കുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 1:04 PM IST
അക്കി വിനായക്
അരുൺ കുമാർ എന്ന നടനെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. 90-കളിൽ ബാലതാരമായി വന്ന് ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദത്തിലെയും വിനയപൂർവം വിദ്യാലയത്തിലെയും കുസൃതിക്കാരനായി നമ്മളെ രസിപ്പിച്ച അതേ അരുൺ, ഇന്ന് 2026-ൽ മലയാള സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. 'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി അരുൺ കുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
90-കളിൽ തുടങ്ങിയ കരിയർ 2026-ലും കരുത്തോടെ തുടരുന്നു. 'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം എങ്ങനെ കാണുന്നു?
സത്യത്തിൽ ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിലെ അഭിനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാലും സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പാഴായി പോകും. വാഴ 2 എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ആ പേര് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഒരു സിനിമ ഹിറ്റാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ താരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കും. ആ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ എനിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
വിപിൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെറും റോളാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കഥയിലെ ഒരു 'കീ എലമെൻ്റ്' ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടാകും.
'വാഴ 2' ഇത്ര വലിയ തരംഗമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ?
വാഴ 2 എന്ന സിനിമയുടെ വിജയസാധ്യതകളെ പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയം തീർച്ചയായും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. ഹാഷിർ അടക്കമുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ തന്നെ ചിത്രത്തെ വലിയ രീതിയിൽ പിന്താങ്ങുന്നു. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചതോടെ ഈയൊരു ചിത്രം വലിയ വിജയമായിരിക്കും എന്ന് തീർച്ചയായി.
സിനിമയുടെ ചർച്ചകളും മറ്റുകാര്യങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നതേ ഉള്ളു. കാസ്റ്റിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടതായുണ്ട്. തീർച്ചയായും ആ സിനിമയിലും നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. പെൺകുട്ടികളുടെ കഥയാണ് മൂന്നാം ഭാഗം പറയുന്നതെങ്കിലും അതിലും എല്ലാത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും.
27 വർഷത്തെ സിനിമാ യാത്ര. ഇത്രയും കാലം ഒരു മേഖലയിൽ സജീവമായി തുടരുന്നതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?
ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു ഭാഗ്യം എന്നതുപോലെ സിനിമകൾ എന്നെ തേടി വന്നിരുന്നു. സിനിമകളിൽ അവസരം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മോശമായി കരുതുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചോദിച്ച പല അവസരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. നമ്മളെ തേടിവരുന്ന സിനിമകൾ ഇത്രയും കാലം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിലനിന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ പരിചയമുള്ളവർ, സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഗണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് യാത്ര തുടരുന്നത്.
'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൽ പുതിയ തലമുറയിലെ (2k) താരങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു അഭിനയം. ആ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നോ?
2കെ, 90സ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. സൗഹൃദമായാലും പ്രണയമായാലും ഇമോഷൻസായാലും 90-കളിലും 2k-യിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നുതന്നെയാണ്. കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ സിനിമ പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ടവർക്കും പഴയ തലമുറയിൽ പെട്ടവർക്കും ഒരേ അർഥത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ടവരുടെ ജീവിതം തിരശ്ശീലയിൽ വരച്ചുകാട്ടിയത് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള തലമുറ ആണല്ലോ.
സിനിമ അങ്ങനെയാണ്. 27 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ആ ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇന്നും ജനങ്ങൾ ആ സിനിമ ഓർക്കുന്നു. സിനിമ, കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു കീ റോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം തന്നെയാണ്. പലരും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അരുൺകുമാർ ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്നാണ്.
ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്ന സിനിമയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് എന്നെ ഓർക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചുപേർ പ്രിയം എന്ന സിനിമ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായി രക്ഷിതാക്കൾ വച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ചിത്രം ആയിരുന്നു അത്. അതുപോലെതന്നെ മീശ മാധവനിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഓർത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ചേട്ടൻ അല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും പതിവാണ്. ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്ന സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം അതുവരെ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അത്രയും ഇമ്പാക്ട് ആ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചു.
മലയാളത്തിൻ്റെ ഹാസ്യസാമ്രാട്ട് ജഗതി ശ്രീകുമാറുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ഓർമകൾ?
ഒളിമ്പ്യനേക്കാൾ 'പ്രിയം', 'മീശമാധവൻ' എന്നീ സിനിമകളിലാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 'പ്രിയം' സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു സീനിൽ പില്ലറിൽ തലയിടിച്ചു വീഴുന്ന ജഗതി സാറിൻ്റെ ദേഹത്ത് കൂടി ഞങ്ങൾ ഓടണം. അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടാൻ എനിക്ക് വലിയ പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ അടുത്തുവിളിച്ചു പറഞ്ഞു, "ഡേയ്, ഇത് സിനിമയാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് ചവിട്ടിക്കോ, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട" എന്ന്. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പണം വരെ എൻ്റെ കൈയിൽ തന്നുവിടുമായിരുന്നു. അത്രയും അടുത്ത ബന്ധമായി അത് മാറി.
മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച പാഠങ്ങൾ?
പഴയ ചില സിനിമകളും അതിലെ അഭിനേതാക്കളെയും ഒക്കെ ടിവിയിലോ മൊബൈലിലോ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം അഭിനേതാക്കൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉപദേശം. ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരും. ഇപ്പോഴും പല സിനിമകളിലും അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പാഠങ്ങൾ ഗുണപ്പെടാറുണ്ട്.
ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന നടനെ പല സിനിമകളിലും കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമയിലുണ്ട്. അത്തരം ഓർമകൾ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കുള്ളിൽ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുത്തും.
താങ്കൾ നായകനായ അഭിനയിച്ച ധമാക്ക എന്ന ചിത്രം ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലേ?
ഒരു സിനിമയുടെ അല്ല, ഒരുപാട് ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ചിത്രം. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തരം ഐഡിയകളുടെ പുറത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തിരക്കഥയാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിന് വേറിട്ട ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്.
ധമാക്ക എന്ന സിനിമയിലൂടെ മുകേഷ്, ഉർവശി, ഇന്നസെൻ്റ് തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് പ്ലസ് പോയിൻ്റ്.
എൻ്റെ കരിയറിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ സിനിമയിലെ യാത്ര. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ആ ചിത്രം ഒരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഞാൻ കയ്യടിക്കുന്ന ഷോട്ട് ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മീമുകളായി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. മീമുകളേക്കാൾ ഉപരി, ആ സിനിമയും വേഷവും ആർക്കെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ വിജയം.
അന്ന് ബാലതാരമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പലരും ഫീൽഡ് വിട്ടപ്പോഴും അരുൺ മാത്രം എങ്ങനെ സജീവമായി പിടിച്ചുനിന്നു?
ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ ജീവിതം വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു. ചിലർ ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയം എന്ന സിനിമയിൽ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച മഞ്ജിമ ഇപ്പോഴും തമിഴ് അടക്കം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അശ്വിൻ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് ശേഷം കടന്നുവന്ന വന്ന ചിലരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില സിനിമകളിലൂടെ കാണാറുണ്ട്. സിനിമാ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ സിനിമയിൽ തന്നെ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി.