സ്കേറ്റിംഗിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ 27 വർഷത്തെ സിനിമാ യാത്ര; ബാലതാരത്തിൽ നിന്ന് 'വാഴ 2'-വിലെ പ്രകടനത്തിലേക്ക്!

'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി അരുൺ കുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു

അരുൺ കുമാർ (Special Arrangement)
Published : April 21, 2026 at 1:04 PM IST

അക്കി വിനായക്

രുൺ കുമാർ എന്ന നടനെ മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. 90-കളിൽ ബാലതാരമായി വന്ന് ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദത്തിലെയും വിനയപൂർവം വിദ്യാലയത്തിലെയും കുസൃതിക്കാരനായി നമ്മളെ രസിപ്പിച്ച അതേ അരുൺ, ഇന്ന് 2026-ൽ മലയാള സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. 'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗംഭീര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തൻ്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങളുമായി അരുൺ കുമാർ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

90-കളിൽ തുടങ്ങിയ കരിയർ 2026-ലും കരുത്തോടെ തുടരുന്നു. 'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയം എങ്ങനെ കാണുന്നു?

സത്യത്തിൽ ഒരു സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിലെ അഭിനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയാലും സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പാഴായി പോകും. വാഴ 2 എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ആ പേര് തന്നെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഒരു സിനിമ ഹിറ്റാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിലെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ താരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കും. ആ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ എനിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

അരുൺ കുമാർ (Special Arrangement)
വിപിൻ ദാസുമായുള്ള സൗഹൃദമാണോ ഈ വേഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്?വാഴ 2 എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചത് തന്നെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. വിപിൻ ദാസ് എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും ബന്ധുവും കൂടിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ദൃഢമായത് സിനിമയിലൂടെയാണ്. വിപിൻ്റെ ആദ്യകാല ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിൽ നായകനായിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത 'മുദ്ദുഗൗ'വിലും അഭിനയിച്ചു. അദ്ദേഹം നിർമിച്ച 'വ്യസനസമേതം ബന്ധുമിത്രാദികൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേഷവും എനിക്ക് വലിയ ബ്രേക്ക് നൽകി. വിപിൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് യോജിച്ച ഒരു വേഷമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കും എന്ന ഉറപ്പ് എനിക്കുണ്ട്. ആ വിശ്വാസമാണ് 'വാഴ 2'-വിലും കണ്ടത്.

​വിപിൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെറും റോളാവില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. കഥയിലെ ഒരു 'കീ എലമെൻ്റ്' ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടാകും.

'വാഴ 2' ഇത്ര വലിയ തരംഗമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ?

വാഴ 2 എന്ന സിനിമയുടെ വിജയസാധ്യതകളെ പറ്റി എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയം തീർച്ചയായും രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. ഹാഷിർ അടക്കമുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. ഈ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ തന്നെ ചിത്രത്തെ വലിയ രീതിയിൽ പിന്താങ്ങുന്നു. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ വായിച്ചതോടെ ഈയൊരു ചിത്രം വലിയ വിജയമായിരിക്കും എന്ന് തീർച്ചയായി.

അരുൺ കുമാർ വാഴ 2 ടീമിനൊപ്പം (Special Arrangement)
ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന 'വാഴ 3'-യെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?



സിനിമയുടെ ചർച്ചകളും മറ്റുകാര്യങ്ങളും പുരോഗമിക്കുന്നതേ ഉള്ളു. കാസ്റ്റിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ദൂരം മുന്നോട്ടുപോകേണ്ടതായുണ്ട്. തീർച്ചയായും ആ സിനിമയിലും നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. പെൺകുട്ടികളുടെ കഥയാണ് മൂന്നാം ഭാഗം പറയുന്നതെങ്കിലും അതിലും എല്ലാത്തരം കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും.


27 വർഷത്തെ സിനിമാ യാത്ര. ഇത്രയും കാലം ഒരു മേഖലയിൽ സജീവമായി തുടരുന്നതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു?


ചെറുപ്പം മുതലേ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു ഭാഗ്യം എന്നതുപോലെ സിനിമകൾ എന്നെ തേടി വന്നിരുന്നു. സിനിമകളിൽ അവസരം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മോശമായി കരുതുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ. അവസരങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചോദിച്ച പല അവസരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. നമ്മളെ തേടിവരുന്ന സിനിമകൾ ഇത്രയും കാലം ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നിലനിന്നതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ പരിചയമുള്ളവർ, സുഹൃത്തുക്കൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഗണിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് യാത്ര തുടരുന്നത്.


'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിൽ പുതിയ തലമുറയിലെ (2k) താരങ്ങൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു അഭിനയം. ആ വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നോ?

2കെ, 90സ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തതയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. സൗഹൃദമായാലും പ്രണയമായാലും ഇമോഷൻസായാലും 90-കളിലും 2k-യിലും അടിസ്ഥാനപരമായി ഒന്നുതന്നെയാണ്. കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതേയുള്ളൂ. ഈ സിനിമ പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ടവർക്കും പഴയ തലമുറയിൽ പെട്ടവർക്കും ഒരേ അർഥത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ തലമുറയിൽ പെട്ടവരുടെ ജീവിതം തിരശ്ശീലയിൽ വരച്ചുകാട്ടിയത് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള തലമുറ ആണല്ലോ.

വാഴ 2 (Special Arrangement)
ഇന്നും അരുൺ കുമാർ എന്ന പേരിനേക്കാൾ 'ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദ'ത്തിലെ കഥാപാത്രമാണല്ലോ ജനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത്?


സിനിമ അങ്ങനെയാണ്. 27 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ആ ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇന്നും ജനങ്ങൾ ആ സിനിമ ഓർക്കുന്നു. സിനിമ, കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും. ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കരിയറിലെ ഒരു കീ റോൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം തന്നെയാണ്. പലരും എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അരുൺകുമാർ ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്നാണ്.
ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്ന സിനിമയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് എന്നെ ഓർക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചുപേർ പ്രിയം എന്ന സിനിമ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്ഥിരമായി രക്ഷിതാക്കൾ വച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ചിത്രം ആയിരുന്നു അത്. അതുപോലെതന്നെ മീശ മാധവനിലെ കഥാപാത്രത്തെ ഓർത്ത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ചേട്ടൻ അല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും പതിവാണ്. ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്ന സിനിമയിലെ എൻ്റെ കഥാപാത്രം അതുവരെ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അത്രയും ഇമ്പാക്ട് ആ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചു.

ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദത്തിലെ കഥാപാത്രമായി അരുൺ (Special Arrangement)
സിനിമയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് 'ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദ'ത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്?എനിക്കോ എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സിനിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. സ്കേറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംപ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത എൻ്റെ അഭിമുഖം ഭദ്രൻ സാർ കണ്ടിട്ടാണ് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ആ സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതും. ലാലേട്ടനൊപ്പം അത്രയും വലിയൊരു സിനിമയിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് സ്കേറ്റിംഗ് നൽകിയ ഭാഗ്യമാണ്.



മലയാളത്തിൻ്റെ ഹാസ്യസാമ്രാട്ട് ജഗതി ശ്രീകുമാറുമായുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള ഓർമകൾ?

ഒളിമ്പ്യനേക്കാൾ 'പ്രിയം', 'മീശമാധവൻ' എന്നീ സിനിമകളിലാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 'പ്രിയം' സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കുട്ടിപ്പട്ടാളത്തിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു സീനിൽ പില്ലറിൽ തലയിടിച്ചു വീഴുന്ന ജഗതി സാറിൻ്റെ ദേഹത്ത് കൂടി ഞങ്ങൾ ഓടണം. അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടാൻ എനിക്ക് വലിയ പേടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ അടുത്തുവിളിച്ചു പറഞ്ഞു, "ഡേയ്, ഇത് സിനിമയാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് ചവിട്ടിക്കോ, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട" എന്ന്. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പണം വരെ എൻ്റെ കൈയിൽ തന്നുവിടുമായിരുന്നു. അത്രയും അടുത്ത ബന്ധമായി അത് മാറി.


മുതിർന്ന താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ച പാഠങ്ങൾ?



പഴയ ചില സിനിമകളും അതിലെ അഭിനേതാക്കളെയും ഒക്കെ ടിവിയിലോ മൊബൈലിലോ വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം അഭിനേതാക്കൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഉപദേശം. ആ സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരും. ഇപ്പോഴും പല സിനിമകളിലും അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് പണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ പാഠങ്ങൾ ഗുണപ്പെടാറുണ്ട്.

ഇന്നസെൻ്റ് എന്ന നടനെ പല സിനിമകളിലും കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായി എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ച നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർമയിലുണ്ട്. അത്തരം ഓർമകൾ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കുള്ളിൽ മിസ്സ് ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുത്തും.


താങ്കൾ നായകനായ അഭിനയിച്ച ധമാക്ക എന്ന ചിത്രം ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ ഇൻസ്പിരേഷൻ അല്ലേ?


ഒരു സിനിമയുടെ അല്ല, ഒരുപാട് ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ ഒക്കെ ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നെയാണ് ആ ചിത്രം. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ അത്തരം ഐഡിയകളുടെ പുറത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു തിരക്കഥയാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചിത്രത്തിന് വേറിട്ട ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്.

ധമാക്ക എന്ന സിനിമയിലൂടെ മുകേഷ്, ഉർവശി, ഇന്നസെൻ്റ് തുടങ്ങിയ സീനിയർ താരങ്ങൾക്കൊപ്പം അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് പ്ലസ് പോയിൻ്റ്.

ധമാക്ക (Special Arrangement)
ഉർവശി ചേച്ചിയെ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ചേച്ചിയുമായി മുൻപ് ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. എൻ്റെ സഹോദരി ആയിട്ടാണ് ഉർവശി ചേച്ചി അഭിനയിച്ചത്. ചേച്ചിയമ്മ എന്നാണ് ഞാൻ ആ കഥാപാത്രത്തെ വിളിക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇളയ ആളായിട്ടാണ് ഞാൻ വേഷമിട്ടത്.മുകേഷ് ചേട്ടൻ നിർമിച്ച് അഭിനയിച്ച സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ എന്ന ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായി മുൻപ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ അദ്ദേഹം നായകനായ വസന്ത മാളിക എന്ന ചിത്രത്തിലും ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു. പരസ്പരം പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ അവരോടൊപ്പം വളരെ ഫ്രീയായി പെരുമാറാനും അഭിനയിക്കാനും ധമാക്ക എന്ന ചിത്രത്തിൽ സാധിച്ചു. ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പോട്ട് ഇമ്പ്രവൈസേഷന് ധാരാളം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകേഷ് ചേട്ടനും ഉർവശി ചേച്ചിയും ഒക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അതികായർ തന്നെ. അവരൊക്കെ സീൻ ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരും. അവർ തരുന്ന ഇൻപുട്ട് കൃത്യമായി നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷം തോന്നും. സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയശേഷം മുകേഷ് ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ നീ നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. മാത്രമല്ല സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.സ്പീഡ് ട്രാക്ക് എന്ന സിനിമയിലെ ദിലീപിൻ്റെ അനിയൻ വേഷം ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്. ആ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു?

എൻ്റെ കരിയറിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർത്തിരിക്കുന്ന വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണത്. എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നായക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ സിനിമയിലെ യാത്ര. കായിക മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ആ ചിത്രം ഒരു വലിയ മോട്ടിവേഷൻ ആണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയാറുണ്ട്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഞാൻ കയ്യടിക്കുന്ന ഷോട്ട് ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മീമുകളായി നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. മീമുകളേക്കാൾ ഉപരി, ആ സിനിമയും വേഷവും ആർക്കെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് എൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ വിജയം.


അന്ന് ബാലതാരമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പലരും ഫീൽഡ് വിട്ടപ്പോഴും അരുൺ മാത്രം എങ്ങനെ സജീവമായി പിടിച്ചുനിന്നു?


ഒരുപാട് പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ ജീവിതം വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു. ചിലർ ഇപ്പോഴും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയം എന്ന സിനിമയിൽ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിച്ച മഞ്ജിമ ഇപ്പോഴും തമിഴ് അടക്കം സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അശ്വിൻ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് ശേഷം കടന്നുവന്ന വന്ന ചിലരെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില സിനിമകളിലൂടെ കാണാറുണ്ട്. സിനിമാ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ സിനിമയിൽ തന്നെ പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി.

അരുൺ കുമാർ (Special Arrangement)
വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും സിനിമകൾ സജീവമായി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അച്ഛനും അമ്മയും തുടക്കകാലം മുതൽക്കുതന്നെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകി. പക്ഷേ അവർ പഠനത്തിനും മുൻതൂക്കം നൽകിയിരുന്നു. പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമാകുന്നത്. ഈ യാത്ര തുടരുന്നത്. ആദ്യകാലത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണെന്ന് കരുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഒക്കെ സഹകരിക്കണമെന്നും ആ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വായത്തമാക്കണമെന്നും ചിന്തിച്ചു. ഇപ്പോൾ സിനിമയിലൂടെ ജീവിതം കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട്. മാറി ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പാഷൻ ഉള്ള ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ സന്തോഷം.സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ?തീര്‍ച്ചയായും. സിനിമയിൽ ഇനി നമുക്ക് ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന ചിന്ത പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ സിനിമകൾ നമ്മളെ തേടി വരണം എന്നില്ല. വർഷത്തിൽ ഒരു പടം മാത്രം ചെയ്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.പക്ഷേ ഇതുവരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തിലേക്ക് സിനിമ എന്നെ തള്ളി വിട്ടിട്ടില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും മുന്നോട്ടുള്ള വഴി സിനിമ തന്നെ കാണിച്ചു തരും. ഒരുപക്ഷേ അത്രയും ആത്മാർഥമായി ഞാൻ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാകാം വഴിമാറി പോകേണ്ടി വരാത്തത്. എന്നെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേർ സിനിമയിൽ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ കൂടി ഘടകം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷേ സിനിമ നമ്മളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. അരുണിൻ്റെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്?ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആൻസൈറ്റി അശോക് എന്ന ഒരു വെബ്സരീസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അശോക് എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അജിത്ത് ജാൻ ആണ് സംവിധാനം.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

