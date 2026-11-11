നടൻ മുരളി ഗോപിയുടെ മാതാവ് എസ്.വി. ജയലക്ഷ്മി അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് 83-ാം വയസിൽ
മലയാള സിനിമയിലെ അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്ന ഭരത് ഗോപിയുടെ ഭാര്യയാണ് എസ്. വി ജയലക്ഷ്മി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 8:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മുരളി ഗോപിയുടെ മാതാവ് എസ്.വി. ജയലക്ഷ്മി അന്തരിച്ചു. 83 വയസായിരുന്നു. വാർധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. അന്തരിച്ച മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ ഭരത് ഗോപിയുടെ ഭാര്യയാണ് എസ്.വി. ജയലക്ഷ്മി. വ്യാഴാഴ്ച (നവംബർ 12) ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ശാന്തികവാടത്തിൽ സംസ്കാരം നടക്കും.
മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയ നടനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ മുരളി ഗോപിയുടെയും ഡോ. മിനു ഗോപിയുടെയും മാതാവാണ് എസ്.വി. ജയലക്ഷ്മി.
അമ്മയുമായുള്ള ആത്മബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് മുരളി ഗോപി മുമ്പ് പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പ് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോഴെല്ലാം 'അമ്മയുണ്ടല്ലോ' എന്ന സമാധാനമായിരുന്നു തന്റെ കരുത്തെന്ന് അദ്ദേഹം കുറിച്ചിരുന്നു. അമ്മയുടെ 80-ാം പിറന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു വൈകാരികമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചത്.
മലയാള സിനിമയിലെ അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്ന ഭരത് ഗോപിയുടെ ഭാര്യയെന്ന നിലയിലും മുരളി ഗോപിയുടെ മാതാവെന്ന നിലയിലും ശ്രദ്ധേയയായിരുന്നു ജയലക്ഷ്മി. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ സംസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ നടക്കും.