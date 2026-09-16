ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ആദരം: കന്നഡ നടന് അനന്ത് നാഗിന് 2024-ലെ ദാദാസാഹെബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം
ഫാൽക്കെ അവാർഡ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് 78-കാരനായ അനന്ത് നാഗിനെ ഈ പുരസ്കാരത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
By PTI
Published : September 16, 2026 at 6:24 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ മഹത്തായ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് കന്നഡയിലെ മുതിർന്ന നടൻ അനന്ത് നാഗിന് 2024-ലെ ദാദാസാഹെബ് ഫാൽക്കെ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേന്ദ്ര വിവര പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയമാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 22-ന് ഗുജറാത്തിലെ കേവാഡിയയിൽ നടക്കുന്ന ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനിക്കും. ഫാൽക്കെ അവാർഡ് സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് 78-കാരനായ അനന്ത് നാഗിനെ ഈ പുരസ്കാരത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിൽ കന്നഡ, ഹിന്ദി തുടങ്ങി വിവിധ ഭാഷകളിലായി 250-ലധികം സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'മിഞ്ചിന ഓട്ട', 'ഹംസഗീതെ', 'അങ്കുർ', 'മന്ഥൻ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം ഏറെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. സിനിമാ രംഗത്തിന് പുറമെ നാടക ലോകത്തും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം.
🎬THE DADASAHEB PHALKE AWARD 2024 GOES TO…— PIB India (@PIB_India) September 16, 2026
Shri ANANT NAG
On the recommendation of the Dadasaheb Phalke Award Selection Committee, the Government of India is pleased to announce that the Actor will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2024 for his contribution… pic.twitter.com/3WKnWZDGs0
പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് അനന്ത് നാഗിനെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രംഗത്തെത്തി. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനായാസമായ പ്രകടനങ്ങളും വൈവിധ്യമാർന്ന വേഷങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കന്നഡ സിനിമയിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. താൻ ചെയ്ത ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലും അപൂർവ്വമായ ആഴവും തനിമയും കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, തികച്ചും അർഹിച്ച അംഗീകാരമാണ് ഈ കലാകാരന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എക്സിലൂടെ പങ്കുവെച്ച സന്ദേശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തലമുറകളെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു ചലച്ചിത്ര യാത്രയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതെന്ന് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: 'ഈശോ മറിയം ഔസേപ്പേ...' മരണക്കിടക്കയിലെ പ്രാർഥനയുമായി 'ചെവിട്ടോർമ്മ'; ബുസാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശനം