'ദേവാസുരത്തിലെ നീലനും നരസിംഹത്തിലെ അച്ചുവുമെല്ലാം മിന്നിമറഞ്ഞു'; മോഹന്ലാലിന്റെ ലൊക്കേഷന് ചിത്രവുമായി അജു
സോഷ്യല് മീഡിയ കത്തിച്ച് മോഹന്ലാലിന്റെ പുത്തന് ലുക്ക്. തരുണ് മൂര്ത്തി ചിത്രത്തിനായി അക്ഷമരായി ആരാധകര്.
നടന വിസ്മയം മോഹന്ലാലിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ലുക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഒട്ടേറെ തവണ തരംഗമായിട്ടുണ്ട്. മീശ പിരിച്ചുള്ള പുതിയ ലുക്ക് എവിടെ കണ്ടാലും ആരാധകര് അത് ആഘോഷമാക്കാറുമുണ്ട്. അടുത്തിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാതൃഭൂമിയുടെ അക്ഷരോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മോഹന്ലാലിന്റെ ലുക്കിന്റെ അലയൊലികള് ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല.
വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറമാണ് താടിയെടുത്ത് മീശപിരിച്ചുള്ള വേഷത്തില് മോഹന്ലാല് എത്തുന്നതും. തുടരും എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന L366 എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ താരത്തിന്റെ പുതിയ ഗെറ്റപ്പാണിത്.
ഇപ്പോഴിതാ ആരാധകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മോഹന്ലാലിന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷന് ചിത്രമാണ് നടന് അജു വര്ഗീസ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. മീശ പിരിച്ച്, മുണ്ടു മടക്കിക്കുത്തി മാസ് ലുക്കില് നില്ക്കുന്ന മോഹന്ലാലിന്റെ ചിത്രമാണം അജു വര്ഗീസ് പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രങ്ങള് നിമിഷങ്ങള്ക്കകം തന്നെ ആരാധകര് ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
"ദേവാസുരത്തിലെ നീലനും നരസിംഹത്തിലെ അച്ചുവും രാവണ പ്രഭുവിലെ കാർത്തികേയനും നരനിലെ വേലായുധനും എല്ലാം മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞു. പക്ഷെ കാത്തിരിക്കാം വേറെ തന്നെ ഒരു വരവിനായി. എൽ366 ഷൂട്ടിങ്. ഒരു തരുൺ മൂർത്തി ലാലേട്ടൻ ചലച്ചിത്രം", എന്നാണ് അജു വർഗീസ് ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുറിച്ചത്. നിരവധി പേരാണ് അജുവിന്റെ പോസ്റ്റിന് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്.
"വരുന്നു സോഷ്യല് മീഡിയ കത്തിക്കാന്, എന്റെ മോനം ഇജ്ജാതി ലുക്ക് പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാന് തോന്നുന്നു ലാലേട്ടാ… ശേഖരന് നമ്പ്യാരെ ഞാനാ കാര്ത്തികേയന് മംഗലശേരി", ഇങ്ങനെ നീളുന്നു ആരാധകരുടെ കമന്റുകള്. പലരും മോഹന്ലാല് സിനിമകളിലെ ലുക്ക് പങ്കുവച്ചാണ് കമന്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാലും തരുണ് മൂര്ത്തിയും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനായി ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധതകര്. ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോഹന്ലാല് പൊലീസ് വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മീരാ ജാസ്മിനാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ഇതിലെ മോഹന്ലാലിന്റെയും മീരാ ജാസ്മിന്റെയും ലുക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരാധകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്.
‘ഇഷ്ക്’, ‘ആലപ്പുഴ ജിംഖാന’, ‘മഹാറാണി’ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ രതീഷ് രവിയുടേതാണ് തിരക്കഥ. ആഷിക്ക് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ആഷിക്ക് ഉസ്മാനാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
മനോജ്.കെ. ജയൻ, ജഗദീഷ്, ഇർഷാദ്, വിഷ്ണു.ജി. വാര്യർ, പ്രമോദ് വെളിയനാട്, കിരൺ പീതാംബരൻ, വിജി വിശ്വനാഥ്, ഭാമ അരുൺ, പ്രാർത്ഥന,സജീവൻ എന്നിവരും ചിത്രിത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നുണ്ട്.
