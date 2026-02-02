രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച സ്പാ; എബ്രിഡ് ഷൈൻ്റെ അടുത്ത മാസ്റ്റർപീസ് ഫെബ്രുവരി 12ന്
മലയാള സിനിമയിലെ വ്യത്യസ്തതയുടെ സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈൻ തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'സ്പാ' ഫെബ്രുവരി 12-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അദ്ദേഹം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 5:57 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 6:07 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റെ ഓരോ ചിത്രത്തിലും പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംവിധായകനാണ് എബ്രിഡ് ഷൈൻ. '1983' മുതൽ 'മഹാവീര്യർ' വരെ എത്തിനിൽക്കുന്ന ആ വ്യത്യസ്തതയുടെ പുതിയ അധ്യായമാണ് 'സ്പാ'. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി എബ്രിഡ് ഷൈൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
ഏറെ നാളത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് താങ്കൾ വീണ്ടും ഒരു സിനിമയുമായി എത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 'സ്പാ' എന്ന പ്രമേയം തിരഞ്ഞെടുത്തത്?
ഒരു ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. വ്യത്യസ്തത എന്നതു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ കഥയിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ പറയുന്ന ഇമോഷനിലാകാം. ഉദാഹരണത്തിന് 1983 എന്ന ചലച്ചിത്രം സംഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇമോഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. 10 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മകന് ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള അഭിനിവേശം. അവൻ മനോഹരമായ സ്ട്രൈറ്റ് ഡ്രൈവ് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയില് എൻ്രെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയ വൈകാരികതയാണ് 1983 എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പോയിൻ്റ്. രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവില് ഒരു പൊലീസ് ചിത്രം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മുൻ മാതൃകകൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കഥ പറയാം എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. വ്യത്യസ്തതയുള്ള ആഖ്യാനം പ്രേക്ഷകർക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാവുകയും വേണം.
ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ മുൻ മാതൃകകളുടെ ആവർത്തനം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. ഒരുപാട് അഭിനയ പ്രാധാന്യമുള്ള, ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സ്പെയ്സ് ഉള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രമാണ് സ്പാ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചലച്ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. സോഷ്യൽ സറ്റയറും ഒരല്പം ഹാസ്യവും ഒക്കെ സ്പാ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയത്തിന് ബലമേകുന്നുണ്ട്.
സ്പാ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും കൗതുകമുണ്ട്. എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം?
എസ് പി എ എന്ന് ചിലർ ഈ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലിനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഡൽഹിയിലുള്ള വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് കോളജിൻ്റെ പേരാണ് എസ് പി എ. എന്നാൽ ഈ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പാ എന്നു തന്നെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ആ വാക്ക് അർഥമാക്കുന്നത് എന്താണോ അതുതന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു മസാജ് തെറാപ്പി സെൻ്റർ. ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിങ് എന്നു പറയുന്നത് ഒരു തെറാപ്പി സെൻ്റർ തന്നെയാണ്.
തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതികപരമായ ചില കാരണങ്ങളാൽ താൽക്കാലികമായി ചിത്രീകരണം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ ഉടൻതന്നെ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കും. നിലവിൽ ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിവിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
വിനീത് തട്ടിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു ഗാനം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച്?
വിനീത് തട്ടിൽ ഈ സിനിമയിൽ മർമപ്രധാനമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വിനീതിന് മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയിലെ ഓരോ അഭിനേതാക്കൾക്കും കൃത്യമായ സ്ക്രീൻ സ്പേസും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അഭിനേതാക്കളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാത്രചാലം അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിനീത് തട്ടിലിൻ്റെ കരിയറിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രമായിരിക്കും സ്പാ. ഈ സിനിമയുടെ കഥാപാശ്ചാത്തലം റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒന്ന്. ഒരു പഴയ സിനിമയോ അന്യഭാഷയിലുള്ള സിനിമയോ റീമേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു പുതിയ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ അതുവരെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാത്ത കാര്യം അവർക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയൊരു ചിന്താഗതിയിലൂടെ തന്നെയാണ് സ്പാ സംഭവിക്കുന്നത്.
എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സിനിമയോ സീനോ മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണം നടത്തും. വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ആശയം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും വ്യത്യസ്തതയുള്ള, പുതുമയുള്ള ആശയങ്ങളുണ്ട്. കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ എൻ്റെ സിനിമകൾ അതുവരെ മലയാള സിനിമ സഞ്ചരിച്ചു വന്നിരുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാം എന്നൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിൽ അല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും മൗലികമായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ.ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് രസമുണ്ടല്ലോ എന്ന തോന്നലാണ് എൻ്റെ ട്രിഗർ പോയിൻ്റ്. പിന്നീട് ആ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്കൊരു ചെറിയ ചിരി ലഭിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ വൈകാരികതയെ സ്പർശിക്കണം.
ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംവിധായകരും അവരവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രേക്ഷകനുമായി കണക്ട് ആവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു സംവിധായകൻ ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്നെയെങ്കിലും സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. തിയേറ്ററിൽ ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകരിൽ എത്രപേർക്ക് ഈ സിനിമ ഇഷ്ടപെടും എത്രപേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള അനുപാതം ഒന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാനാകില്ല. കൊമേഴ്സ്യലി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള സംവിധായകർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ബഡ്ജറ്റ് അടക്കമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ഒരുപക്ഷേ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ നമ്മൾ നേരിടാം. പ്രതിസന്ധികളായി മുന്നിലെത്തുന്ന കുറവുകളെ തരണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സംവിധായകരും സിനിമ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില ഫോർമുലകളെയും സ്ട്രക്ച്ചറുകളെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സിനിമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല.
സിനിമയുടെ ദൈർഘ്യത്തെക്കുറിച്ചും കഥ പറയുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചും താങ്കൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ടല്ലോ?
ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നാൽ അതത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ടിവിയിൽ കാണുന്ന പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യമെടുക്കാം. 30 സെക്കൻ്റിലും ഒരു മിനിറ്റിലും ഒരു കഥ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവിടെ. പരമാവധി ഒരു പരസ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മിനിട്ടാണ്. എന്നാൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നര മിനിറ്റ് നമ്മൾ കാണാറില്ല. ആ പരസ്യത്തിന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അത് മുഴുവനായി കാണുമോ. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്ര വലിയ കഥയും നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാം. നിരവധി സീനുകളും സംഗീതവും ഡയലോഗുകളും കഥാപാത്രങ്ങളും അണിനിരന്ന് പരമാവധി അഞ്ച് മിനിറ്റ്. ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എത്ര വലിയ സിനിമയുടെയും കഥ നമുക്ക് അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞു തീർക്കാം. ഞാൻ അഭിനേതാക്കളോടും നിർമാതാക്കളോടും സിനിമയുടെ കഥ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ പരമാവധി എടുക്കുന്ന സമയം അഞ്ചോ പത്തോ മിനുട്ടാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് കഥ പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം എനിക്ക് കഥ പറയാൻ ഒരു മണിക്കൂർ വേണം രണ്ടു മണിക്കൂർ വേണം എന്നൊക്കെ.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് രണ്ടുമണിക്കൂർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് തിയറ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കേണ്ടത്. സിനിമ പ്രേക്ഷകൻ കാണുന്ന മുഴുവൻ സമയവും അവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന ഉത്തരവാദിത്വവും ചലച്ചിത്ര സംവിധായകന് ഉണ്ട്.
ഇഷാൻ ഛബ്ര താങ്കളുടെ സിനിമകളിൽ തുടർച്ചയായി സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടായത്?
എൻ്റെതന്നെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത സായൂജ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് ഇഷാൻ്റെ പേര് നിർദേശിക്കുന്നത്. എ ആർ റഹ്മാനോടൊപ്പം സ്ഥിരമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. കുംഫു മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇഷാനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു മലയാള സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, മലയാളഭാഷ ഒട്ടും വശമില്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി. എങ്കിലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു. നിർബന്ധപൂർവം കുംഫു മാസ്റ്ററിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനായ ഋഷികേശിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി. അതുവരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുത്തു. ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷൂട്ട് ചെയ്ത ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഇഷാൻ ഇൻടറസ്റ്റിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, സഹകരിക്കാൻ സമ്മതവും അറിയിച്ചു. ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അസാമാന്യ പ്രതിഭയാണ് ഇഷാൻ. ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും മികച്ചതു തന്നെ. കുംഫു മാസ്റ്ററിൽ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം പിന്നീട് ദൃഢമായി. തുടർന്ന് എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭാഗമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണെന്നതാണ്. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് സമയം കണ്ടെത്തി എൻ്റെ സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഗീതസംവിധാനത്തിന് ഒരല്പം സമയം കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട്. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ തയാർ ആയിരുന്നു.
മിൻമിനിയും മധു ബാലകൃഷ്ണനും ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം സ്പാ എന്ന സിനിമയിൽ പിന്നണി പാടിയല്ലോ
ഞാനൊരു നാട്ടിൻപുറത്തുകാരനാണ്. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുനാൾ വൈകുന്നേരം വരമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ദൂരെ ഒരു ഗാനമേള ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഗാനമേള കാണുന്നത്. അന്ന് ആ ഗാനമേളയിൽ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പാടിയിരുന്നത് മിന്മിനിയായിരുന്നു. അന്നവർ സിനിമയിൽ ഒന്നും പാടിയിട്ടില്ല. ആ ഗാനമേള നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം നിന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ശബ്ദം ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. പിന്നീട് നാളുകൾ കുറെ കഴിഞ്ഞാണ് അവർ ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ ഒക്കെ പാടുന്നത്. എൻ്റെ കോളജ് കാലഘട്ടത്തിൽ മിൻമിനിയുടെ സുവർണ കാലമാണ്. അവരോടുള്ള ആരാധന തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഞാനൊരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനായി മാറിയപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമയിൽ അവരെക്കൊണ്ടൊരു ഗാനം ആലപിപ്പിച്ചത്.മധു ബാലകൃഷ്ണനെ വർഷങ്ങളായി പരിചയമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ മധു ബാലകൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗാനം നിങ്ങളുടെ സിനിമയിൽ പാടിപ്പിക്കാത്തതെന്ന്? എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ശബ്ദത്തിന് ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. ഒരുപാട് നാളായി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് എൻ്റെ സിനിമയിൽ ആലപിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്പാ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു അവസരം വന്നെത്തി. അദ്ദേഹം വന്നു മനോഹരമായി ഗാനം ആലപിച്ചു.
1983 എന്ന സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ട സീലിങ് ഫാൻ മോട്ടർ കൊണ്ടുള്ള ബൗളിങ് മെഷീൻ ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരമൊരു ഐഡിയ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചത്?
വാസ്തവത്തിൽ ആ മെഷീൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സുഹൃത്ത് നിർമിച്ചതാണ്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞാണ് ഈ ബൗളിങ് മെഷീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. വാസ്തവത്തിൽ ആ മെഷീനിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ ഞാനെൻ്റെ മകനെയും കൊണ്ടുപോയതാണ്. അവനന്ന് ഒൻപതു വയസ്സാണ് പ്രായം. ഇതുപോലെ ബൗളിങ് മെഷീൻ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ അവനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും.
കുംഫു മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത് താങ്കൾ തന്നെയായിരുന്നു. അത്തരമൊരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കാരണം?
ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയിൽ സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഘട്ടന രംഗങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ് ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൊറിയോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു അന്ന് ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കൊറിയോഗ്രാഫി ഡിസൈനേഴ്സ് ആണ് ആക്ഷൻ ഡയറക്ടർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സിനിമ സംഘട്ടന രംഗങ്ങളെ പറ്റി മറ്റു ചില ഐഡിയകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ജാക്കിചാൻ സിനിമകൾ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കുംഫു മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയിൽ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറെ കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വലിയ തിരക്കാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആ സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റും അത്തരം വിലപിടിപ്പുള്ള ആക്ഷൻ ഡയറക്ടറെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുൻപൊക്കെയാകും അവർ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരിക. അതിനുശേഷമാകും കൊറിയോഗ്രാഫി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ അഭിനേതാക്കൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സമയം വേണം. സമയം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം ധാരാളം ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന രീതിയെ പിന്തുടരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
കുംഫു മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ വലിയ കട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ലോങ്ങ് ഷോട്ടിൽ വളരെ ഒറിജിനലായി ഫൈറ്റ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫറെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരുപാട് നാൾ മുൻപ് തന്നെ ആക്ഷൻ കൊറിയോ ഗ്രാഫർ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാകണം. അത് വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യവുമാണ്. ആ സിനിമ പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്.
ആ സിനിമയിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്തവർ ആരും തന്നെ സിനിമ ഷൂട്ടിങ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ പോലും ആയിരുന്നില്ല. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി തരത്തിലുള്ള മാർഷൽ ആർട്സുകൾ ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ചു. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ദീർഘനാൾ നടന്ന് ഓരോ മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോമിൽ നിന്നും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചെടുത്തു. അതിൽനിന്നാണ് കുംഫു മാസ്റ്റർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
പറയുമ്പോൾ എളുപ്പമായി തോന്നുമെങ്കിലും അതൊരു ലോങ്ങ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയി തോന്നണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ നിർബന്ധമായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പുതുമുഖങ്ങൾ അഭിനയിച്ച സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആ ചിത്രം ഇറങ്ങിച്ചെന്നില്ല. ഒരുപാട് റിസ്കുള്ള രംഗങ്ങൾ ഒന്നും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല. കാരണം ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നോക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. എങ്കിലും അഭിനേതാക്കൾക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ പരിക്കുകൾ ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ആ സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ സീക്വന്സുകൾക്ക് തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ കയ്യടി ലഭിച്ചു. പ്രേക്ഷകർ കയ്യടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് തോന്നിയത്.
മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു. ആ സിനിമയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
1983 എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിലാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ചർച്ചയുണ്ടാകുന്നത്. 1983 എന്ന സിനിമ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് പോലുള്ള സിനിമകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിവിന് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. കോളജ് പ്രണയം അതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പയ്യനാണ് അന്ന്. അപ്പോഴാണ് 40 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രമേശൻ എന്ന കഥാപാത്രവുമായി 1983 കഥപറയാൻ ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്. മാത്രമല്ല കഥാപാത്രത്തിന് പത്തു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും ഉണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇമേജ് ഉള്ള നിവിൻ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണോ എന്ന സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. മാത്രമല്ല 10 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അച്ഛനാണ് എന്ന് തന്നെ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്നും നിവിൻ ചോദിച്ചു.
ഒരു അഭിനേതാവിന് തീർച്ചയായും അങ്ങനെയൊരു ട്രാൻസിഷൻ പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. രമേശൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലവും സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രായമുള്ള ഒരു അഭിനേതാവിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് 15 ഓ 20 ഓ വയസ്സിലേക്കോ കൊണ്ടുവരുക സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ നിവിനെ പോലൊരു നടന് അപ്പോൾ പ്രായമായ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കാനും പ്രായം കുറഞ്ഞ വേഷത്തിൽ അഭിനയിക്കാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. നായകൻ എന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ കമൽഹാസൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണ്? നെടുമുടി വേണു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രായമുള്ള വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തവരാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടതോടെ നിവിൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു.
ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥാ രചനയിൽ വലിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയതായി കേട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഒരുപാട് ഫണ് മൊമെൻ്റുകളും, ആക്ഷനും ഒക്കെയുള്ള പക്കാ കൊമേഴ്സ്യൽ കഥയാണ് ആദ്യം ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയത്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാൻ ആ തിരക്കഥയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പൊലീസ് സിനിമകളുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ഒരു സ്വാധീനം പ്രകടമായി ആ തിരക്കഥയിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു . 1983 എന്ന സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും കൈവെള്ളയിലെ രേഖ പോലെ എനിക്ക് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നിൽ നിന്നും ഒരല്പം അകലം പാലിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു.എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ അതെ എന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് ആകുന്നില്ല. യഥാർഥ പൊലീസിങ് രീതികളെക്കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പോഴാണ്. ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ചേരുവകൾ ഒക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് ആകാനും ആ കഥയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.ആദ്യ പകുതി എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കഥാപാത്രം എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, എനിക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ അതുവരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കഥയും തിരക്കഥയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എങ്കിൽപോലും ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഞാൻ ഒന്നേന്ന് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. പൊലീസിങ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയണം. പഠിക്കണം. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ സിനിമയിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം പറയാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പൊലീസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചിലവഴിച്ചത്. ആ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ രീതികൾ ഒക്കെ എനിക്ക് ഹൃദിസ്ഥമായി.നമുക്ക് നിയമമറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് നിയമം തെറ്റിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതുപോലെയാണ് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാം. വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി ഒരു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയോ മറ്റു ഇതര ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സിനിമയോ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സിനിമ.
എല്ലാ സിനിമകളും ഇത്തരത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട റിസർച്ചിലൂടെ തന്നെയാണോ താങ്കൾ ചെയ്യാറുള്ളത്?
1983, ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഒരുപാട് റിസർച്ചിലൂടെയും കണ്ടെത്തലുകളിലൂടെയും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ നിമിഷങ്ങളെ കഥാസന്ദർഭമാക്കിയും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി പിന്തുടരണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത സിനിമ ഒരു ഫാൻ്റസി ചിത്രമായിരിക്കാം. അവിടെ എൻ്റെ ഇമാജിനേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ചലച്ചിത്രത്തിന് ആധാരം. അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഉത്തരം തന്നെ ധാരാളം.
പുതിയ ചിത്രമായ 'സ്പാ'-യെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്?
'സ്പാ' ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ്. പെർഫോമൻസിന് പ്രാധാന്യമുള്ള, സംഗീതവും ഹാസ്യവും ഇമോഷനും ചേർന്ന ചിത്രം. മിൻമിനിയും മധു ബാലകൃഷ്ണനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാടുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ് ഇതിൻ്റേത്.
സ്പാ എന്ന ചലച്ചിത്രം ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. എല്ലാവിധ ആസ്വാദന ചേരുവകളും കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് സ്പാ. ചിത്രം പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന ഉറപ്പ് സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയില് നല്കുന്നു.
