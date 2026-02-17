രണ്ട് മിനിറ്റ് രംഗം കണ്ട് സിനിമയെ സ്റ്റുപ്പിഡ് എന്ന് വിളിക്കരുത്; സ്പായിലെ രഹസ്യവുമായി എബ്രിഡ് ഷൈൻ
അഡൾട്ട് കോമഡി ജോണറില് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്പായുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
Published : February 17, 2026 at 6:22 PM IST
അക്കി വിനായക്
എബ്രിഡ് ഷൈൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'സ്പാ' എന്ന ചിത്രം മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അഡൾട്ട് കോമഡി എന്നതിലുപരി മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കീർണതകളെ നർമത്തിൽ ചാലിച്ചാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ എബ്രിഡ് ഷൈൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.
'സ്പാ' ഇപ്പോൾ എം ടൗണിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഈ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയുന്നു?
ഒരു സ്പായുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുകൂട്ടം സ്ത്രീ ജീവനക്കാരുടെയും അവിടെ എത്തുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവക്കാരായ പുരുഷന്മാരുടെയും ജീവിത നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് സിനിമ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. പ്രൊഫഷണലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം സ്പാകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ സംസാരം, വസ്ത്രധാരണരീതി ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു 'അൺപ്രൊഫഷണൽ' ആയ സ്ഥാപനത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. തായ്ലൻഡിലും മറ്റും ഇത്തരം ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ചില തമാശക്കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമിച്ച ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകമാണിത്.
ഇതിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ പച്ചയായ രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
സ്പാ എന്ന ഇടം ഈ സിനിമ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എൻ്റെ പ്രാഥമിക പ്രചോദനം ആയിരുന്നില്ല. കാരൂരിൻ്റെ മരപ്പാവകൾ എന്ന ചെറുകഥയാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനം. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പുരുഷൻ സെൻസസ് എടുക്കാനായി എത്തുകയാണ്. അവിടെയുള്ള വീട്ടമ്മയോട് അയാൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ആ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലൂടെയുള്ള സംഭാഷണമാണ് ആ ചെറുകഥയുടെ അടിസ്ഥാനം.
സിനിമ കണ്ട പലരും ഇത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ?
സത്യത്തിൽ ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ പറയാനാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള സ്പാകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു നഗരം കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം.
സ്പായിൽ എത്തുന്ന ആളുകളുടെ മാനസിക തലങ്ങളെ സിനിമ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
സ്പാ എന്ന ചിത്രത്തിലും ചില മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പച്ചയായ സംഭാഷണങ്ങളാണ് ആശയം. ആ സംസാരത്തിലും കാപട്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പലതരം മനുഷ്യരാണ് സ്പായിൽ വരുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങളുമായി വരുന്നവർ, ഫിലോസഫി പറയുന്നവർ, കവിത ചൊല്ലുന്നവർ, പ്രണയം തേടുന്നവർ അങ്ങനെ പലരും. അങ്ങനെ നിരവധിയായ മാനസിക തലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരിടം. അവിടെയുള്ള ജീവനക്കാരും എത്തുന്നവരും തമ്മിലുള്ള സംസാരം ചിലപ്പോൾ സത്യമാകാം, ചിലപ്പോൾ കള്ളമാകാം. ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വരുന്നു. ഇത്തരം ആളുകളുടെ പരസ്പരമുള്ള സംസാരമാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. അതിനുള്ള ഒരു വേദി മാത്രമാണ് സ്പാ. ഒരു സ്പായിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പ്രേക്ഷകൻ ചിന്തിച്ചത് പോലെയല്ല ഫിലിം മേക്കറായ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. മനുഷ്യരുടെ കഥ പറയാൻ ഞാൻ സ്പാ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു ഇല്യൂഷൻ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണിത്.
സിനിമകൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സ് ഇപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതമാണോ? പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണോ താങ്കൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്?
സിനിമകൾ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ അർഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. എൻ്റെ സിനിമകൾ എല്ലാവരും കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം. പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പഠനം തുടരുന്നത്. എവിടെയാണ് അവർ ചിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് വൈകാരികമായി കണക്ട് ആകുന്നത്, എവിടെയാണ് കയ്യടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്.
സ്പാ കണ്ട പ്രേക്ഷകരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
സ്പാ എന്ന സിനിമ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് . വിഭിന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള സീനുകൾ ഉണ്ട്. വിനീത് തട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാത്തൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. വിജയമേനോൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു പെയിൻ്റിങ്ങിന് സമാനമാണെന്ന് ഒരുപാട് പേർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു.
അഡൾട്ട് കോമഡി സിനിമയാകുമ്പോൾ ഒപ്പം ഇരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മറ്റുള്ള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയില്ലേ?
ഉണ്ട്. ഈ സിനിമയിലെ ചില രംഗങ്ങൾ കണ്ട് ചില പ്രേക്ഷകർ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാം. ചിലർ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ചിരിക്കാതെയിരിക്കാം. ചിലർ മനസ്സിലായിട്ടും ചിരിക്കാതെ ബലം പിടിച്ചിരിക്കും. ചിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുള്ള തിയേറ്റർ ഒരു സിനിമയുടെ വിജയപരാജയ ഘടകങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അഡൾട്ട് ആശയത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംസാര ശൈലിയിൽ പോലും വലിയ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രേക്ഷകന് അരോചകമായി തോന്നാം.
ഒരു അഡൾട്ട് കോമഡി സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിനേതാക്കളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നത് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നോ?
ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി അഭിനേതാക്കളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന സംശയം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ പറ്റിയാണ്. കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഡൾട്ട് സിനിമയാണ്. സ്പായ്ക്കുള്ളിൽ ആണ് സീനുകൾ. ആൺ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ബ്രീഫ് ധരിച്ച് അർധനഗ്നരായി നിൽക്കണം. ചിലപ്പോൾ ചില അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഇത് കംഫർട്ടബിൽ ആകില്ല. ഇത്തരം സംശയങ്ങൾ അഭിനേതാക്കൾ എന്നോട് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ലോജിക് കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവരെക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷേ ദൃശ്യപരമായി അത് സിനിമയുടെ ഫ്രെയിമുകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടൗവലുകളും നീളമുള്ള ബ്രീഫുകളും കൊടുത്തിരുന്നു.
എന്നാൽ നമ്മുടെ സിനിമയിലെ അഭിതാക്കൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു പേടിയേ ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ മുൻ സിനിമകൾ ആയിരിന്നിരിക്കാം അവർക്ക് ധൈര്യം നൽകിയത്. എന്ത് അഡൾട്ട് സിനിമയാണെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അസാമാന്യ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത എൻ്റെ തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
ശ്രുതി മേനോനെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്?
കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ വിവേക് വഴിയാണ് ശ്രുതിയുടെ റഫറൻസ് എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ശ്രുതിയെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. ഏകദേശം 15 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വനിതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞാൻ ശ്രുതിയോട് സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. വിവേകാണ് ആദ്യം ശ്രുതിയോട് പ്രൊജക്റ്റിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു.
എബ്രിഡ് ഷൈൻ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്ന് തനിക്ക് അറിയാമെന്നാണ് ശ്രുതി പറഞ്ഞത്. കഥയുടെ രത്ന ചുരുക്കം മാത്രമാണ് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. 'ഞാൻ വരുന്നു' അതായിരുന്നു ശ്രുതിയുടെ വാക്ക്. എന്നാൽ ചിത്രീകരണത്തോട് അടുത്തപ്പോൾ ഡേറ്റ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നം ശ്രുതി നേരിട്ടു. എങ്കിലും അതൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്ത് അവർ ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ എത്തി. ഒരു എബ്രിഡ് ഷൈൻ സിനിമ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ശ്രുതിയുടെ വാക്കുകൾ.
മേജർ രവിയുടെ പ്രകടനം എല്ലാവരും എടുത്തുപറയുന്നുണ്ടല്ലോ?
എല്ലാവരും എടുത്തുപറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ആണ് മേജർ രവിയുടേത്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ ആണ് ശ്രമിച്ചത്. പിന്നീട് 'ആ നിൻ്റെ സിനിമയല്ലേ ഞാൻ വരാം' എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു. പലരും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് എബ്രിഡ് ഷൈൻ എന്ന പേര്, ബന്ധം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതുപോലെതന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രകടനമാണ് വിനീത് തട്ടിലിൻ്റേത്. കഴിഞ്ഞദിവസം ഞാൻ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്തനായിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഏതൊരു പാത്രത്തിലേക്കും ഒരു വെള്ളം പോലെ ഒഴുകാൻ കഴിവുള്ള അഭിനേതാവാണ് അദ്ദേഹം.
ആദ്യദിവസങ്ങളിൽ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ചില സ്റ്റുപ്പിഡ് നിരൂപണങ്ങൾ വന്നിരുന്നല്ലോ?
അതേ,ഒരു സ്പാ അവിടേക്ക് കുറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നു. മസാജ് ചെയ്യുന്നു, ഹാപ്പി എൻഡിങ്, ഇത് തുടരുകയാണ്- ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റുപ്പിഡ് ആയ നിരൂപണമാണ് ആദ്യദിവസം സ്പാ എന്ന ചിത്രത്തിന് നേരെ സംഭവിച്ചത്. ഒരു സിനിമയുടെ കഥ, കഥാപാത്രങ്ങൾ, സംഗീതം, ക്രാഫ്റ്റ് എന്നിവയൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. വിനീത് തട്ടിലിൻ്റെ മാത്തൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ദിനേഷ് പ്രഭാകർ കഥാപാത്രം വരുന്നു. പിന്നീട് പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിലൂടെ കഥാപുരോഗമിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സപായിലേക്ക് എത്തുന്നു. കൃത്യമായ ഗ്രാഫിലാണ് ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതിനുശേഷം ആണ് ഹാപ്പി എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കാണിക്കുന്നത്. 40-ാം മിനിറ്റിൽ ആണ് ആരംഗം. അതിനുശേഷം രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത്. കഥാഗതിക്ക് ഈ രംഗങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഒട്ടും വൾഗർ അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ആ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമയിലെ രണ്ട് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള രംഗത്തെ കുറിച്ചാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് വന്നിട്ടുള്ള പലനിരൂപണങ്ങളും സിനിമ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട് പഠിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.
ഒരു നിരൂപക പറഞ്ഞത് സ്പാ യിൽ വരുന്ന കതപാത്രങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റൈലിങ് ഇല്ല എന്നതാണ്?
ഈ അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിന് ഒട്ടും അടിസ്ഥാനമില്ല. ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഡീറ്റൈലിങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ജോജി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം വരുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ മൂന്നേ മൂന്നു ഡയലോഗുകളിൽ നിന്നും അയാളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാകും. ഇതിൽ കൂടുതൽ അയാളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിജയ് മേനോൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമെടുത്താല് ആ കഥാപാത്രം വരികയും ആ പെൺകുട്ടിയോട് പാട്ടുപാടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തുതന്നെ അയാൾ എത്തരത്തിലുള്ള ആളാണെന്ന് പ്രേക്ഷകന് ബോധ്യമാകും. അയാളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും അയാളെ മനസ്സിലാക്കാം.
ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ജോണർ മിക്സിനെക്കുറിച്ചും വിമർശനം ഉണ്ടല്ലോ
ഇതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണ ഒരു ആക്ഷനിലോ വെടിവെപ്പിലോ ഒരു സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ സെൻട്രൽ കോൺഫ്ളിക്ടിൻ്റെ റസലൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വെടിവയ്പ്പ്, ആക്ഷൻ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ അല്ല. ഈ സിനിമയുടെ കഥയുടെ സെൻ്റർ കോൺഫ്ലിക്ട് റസലൂഷൻ അല്ല ക്ലൈമാക്സിലെ വെടിവയ്പ്പ്. അത് സിനിമയുടെ ജോണർ ഷിഫ്റ്റ് അല്ല. മാത്തൻ എന്നാ കഥാപാത്രം അതെ മീറ്ററിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ പ്രണയ ഭ്രമത്തിനും കരച്ചിലിനും ഉള്ള ഫിനാലെ പോയിൻ്റിൽ ഉച്ചസ്ഥായിൽ ഉള്ള ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ പോലെയാണ് പുറത്തു നടക്കുന്ന ബഹളം.
ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാൻ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
അതൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ തെറ്റായിരിക്കും. ഫാമിലിയോടെ ഈ സിനിമ കാണാൻ വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞതായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് ഈ സിനിമ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാനാകുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇത്. ഒരുപക്ഷേ പുരുഷൻ്റെ ഹിപ്പോക്രസി തുറന്നുകാട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ സ്ത്രീകളിലാകും കൂടുതൽ ചിരി ഉണർത്തുക. സ്പാ ഒരു സോഷ്യൽ സറ്റയർ ആണ്. 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പറ്റുന്ന സിനിമ.
എന്താണ് ഈ സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയം?
സ്പാ ഒരു 'കാരക്ടർ ഡ്രിവൺ ഇക്കോസിസ്റ്റം സറ്റയർ' ആണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്പായിൽ ഒരു വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്നു, അന്നേ ദിവസം അവിടെ ആരൊക്കെ വന്നു, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ആരാണ് ഇതിന് കാരണക്കാർ എന്നതാണ് സിനിമയുടെ ആശയം. ഇതൊരു 'റിവേഴ്സ് നരേറ്റീവ്' ശൈലിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അവരെ റിയലിസ്റ്റിക് ഡോക്യൂമെൻ്റേഷൻ ആയി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ എൻട്രിക്ക് വേറിട്ട മ്യൂസിക്കൽ എലെവഷൻ ഉണ്ട്. അവർ കഥയിലെ വില്ലൻ അല്ല, സിനിമയുടെ ഫൈനൽ പ്ലെയിൽ ടെമ്പോ റൈസ് ചെയ്യാനും മ്യൂസിക്കൽ, സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് ക്രസണ്ടോ സൃഷ്ടിക്കാനുമായി എത്തിയവരാണ്. അവർ സിനിമയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ക്രസണ്ടോയിൽ അനിവാര്യം ആണ്. അവർ ക്ളൈ മാക്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ എനർജി ഇല്ലാതെ പടം ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. ഇത് ഹീറോ വേഴ്സസ് വില്ലൻ സിനിമ അല്ല.
