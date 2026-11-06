ഐശ്വര്യ റായ്യെ ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് അഭിഷേക് ബച്ചന്! പ്രിയതമന്റെ മാറോട് ചേര്ന്ന് താരം, പൊതുവേദിയില് പ്രണയാര്ദ്രരായി താരദമ്പതികള്
വേര്പിരിയുകയാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് വിരാമം! പൊതുവേദിയില് റൊമാന്റിക് ആയി ഒരുമിച്ചെത്തി ഐശ്വര്യ റായ്യും അഭിഷേക് ബച്ചനും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 12:52 PM IST
ബോളിവുഡ് താരദമ്പതികളായ ഐശ്വര്യ റായ്യും അഭിഷേക് ബച്ചനും പലപ്പോഴും സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ പ്രധാന സംസാര വിഷയമാണ്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചല്ലെന്നും വേര്പിരിയാന് പോകുന്നുവെന്നുമൊക്കെയുള്ള തരത്തില് വാര്ത്തകള് പ്രചരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ താരദമ്പതികള് പൊതുവേദിയില് ഒരുമിച്ചെത്തിയതാണ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
മുംബൈയില് മനീഷ് മല്ഹോത്രയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തില് ബോളിവുഡിലെ പലതാരങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ഐശ്വര്യ റായ്യുടെയും അഭിഷേക് ബച്ചന്റെ്യും വരവായിരുന്നു. ഏറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒന്നിച്ച് പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഇരുവരുയും ബന്ധം വീണ്ടും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ശ്രദ്ധ നേടിയത്.
ദാമ്പത്യജീവിതത്തില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന തരത്തില് ദീര്ഘകാലമായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടയിലാണ് ഇരുവരും റൊമാന്റിക് ആയി പൊതുവേദിയില് എത്തിയതും ആരാധകരെ പോലും അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയില് ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്തതും. ഡിസൈനർ മനീഷ് മൽഹോത്രയുടെ ദീപാവലി ആഘോഷത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചെത്തിയത്.
ക്യാമറകൾക്ക് മുന്നിൽ പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പരസ്പരം അഗാധമായ സ്നേഹത്തോടെയാണ് താരദമ്പതികളെ കാണപ്പെട്ടത്. കറുത്ത കുർത്ത സെറ്റ് ധരിച്ച അഭിഷേകിനൊപ്പം, ചുവപ്പ് നിറത്തില് ഗോള്ഡന് ഡിസൈനോടുകൂടിയ മനോഹരമായ സാരിയണിഞ്ഞ് അതീവ സുന്ദരിയായാണ് ഐശ്വര്യ റായ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
വീഡിയോയില് ഇരുവരും സ്നേഹത്തോടെ നില്ക്കുന്നതും ഇടപഴകുന്നതുമൊക്കെ കാണാം. ഐശ്വര്യ അഭിഷേകിനെ പ്രണയാര്ദ്രമായി നോക്കുന്നതും, പിന്നീട് അഭിഷേകിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് തല ചായ്ച്ച് നില്ക്കുന്നതും അഭിഷേക് തന്റെ പ്രിയതമയുടെ കൈകള് ചേര്ത്തുപിടിക്കുന്നതുമൊക്കെ വീഡിയോയില് കാണാം.
താരദമ്പതികള് സ്നേഹാര്ദ്രമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതോടെ വര്ഷങ്ങളായി നിലനിന്നിരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കാണ് വിരാമമായത്. നേരത്തെ ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് പൊതുവേദിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തതൊക്കെ വേര്പിരിയുകയാണെന്ന വാര്ത്തയ്ക്ക് ശക്തി പകര്ന്നിരുന്നു. അതേസമയം ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളെ അഭിഷേക് ബച്ചന് നേരത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.
പൊതുപരിപാടികളിൽ മിക്കപ്പോഴും ഐശ്വര്യയ്ക്കൊപ്പം മകള് ആരാധ്യ ബച്ചനാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. എന്നാല് ഇത്തവണ മകള് ഇരുവര്ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
നീണ്ടകാല പ്രണയത്തിന് ശേഷമാണ് ഐശ്വര്യ റായ്യും അഭിഷേക് ബച്ചനും വിവാഹിതരാകുന്നത്. 1999-ൽ 'ധായി അക്ഷർ പ്രേം കേ' (Dhaai Akshar Prem Ke) എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയ്ക്കാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. പിന്നീട് 'കുച്ച് നാ കഹോ' (Kuch Naa Kaho) എന്ന ചിത്രത്തിലും അവർ ഒരുമിച്ച് എത്തിയിരുന്നു. 'ഉമ്രാവോ ജാൻ' (Umrao Jaan), 'ധൂം 2' (Dhoom 2) എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഒരുമിച്ചെത്തിയപ്പോള് സൗഹൃദം പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു. 'ഉമ്രാവോ ജാൻ' ചിത്രീകരണത്തിനിടയിലാണ് തങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഗൗരവകരമായ തലത്തിലേക്ക് മാറിയതെന്ന് അഭിഷേക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
2007-ൽ മണിരത്നം സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഗുരു' (Guru) എന്ന ചിത്രത്തിലും ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്കായി ന്യൂയോർക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ, അവിടുത്തെ ഹോട്ടൽ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചാണ് അഭിഷേക് ഐശ്വര്യയോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത്.
തുടർന്ന് 2007 ഏപ്രിൽ 20-ന് മുംബൈയിൽ വെച്ച് നടന്ന സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ ഇരുവരും വിവാഹിതരായി. 2011 നവംബർ 16-ന് ഇരുവര്ക്കും മകള് പിറന്നു.