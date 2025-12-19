'അതില് സത്യത്തിന്റെ തരിപോലുമില്ല'; അഭിഷേകും ഐശ്വര്യയും ഒരുമിച്ച് ഒരേ വേദിയില്
അഭിഷേക്-ഐശ്വര്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കുടുംബം ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
ആരാധകരുടെ ഇഷ്ട ദമ്പതികളാണ് ബോളിവുഡ് താരം ഐശ്വര്യ റായ്യും അഭിഷേക് ബച്ചനും. ഇരുവരും സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ പ്രധാന ചര്ച്ചാ വിഷയമായിട്ട് ഒത്തിരി നാളുകളായി. ഇരുവരും വേര്പിരിയാന് പോകുന്നു, പിരിഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെയുള്ള കിംവദന്തികള് ഒട്ടേറെ പരന്നിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാല് ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങളെ കാറ്റില് പറത്തിക്കൊണ്ട് അഭിഷേക് ബച്ചനും ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനും പൊതുയിടത്തില് ഒന്നിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
മുംബൈയിലെ ധീരുഭായ് അംബാനി ഇന്റര്നാഷണല് സ്കൂളിന്റെ വാര്ഷിക ദിനത്തിലാണ് വ്യാഴാഴ്ച (ഡിസംബര് 18) ന് അമിതാഭ് ബച്ചനും, അഭിഷേക് ബച്ചനും ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എത്തിയത്. ദമ്പതികളുടെ മകള് ആരാധ്യ ബച്ചന് പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലേക്കാണ് താരങ്ങള് ഒരുമിച്ചെത്തിയത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഇപ്പോള് തരംഗമാകുന്നത്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ബച്ചന് ദമ്പതികള് സ്കൂളിലെത്തിയത്. അമിതാഭ് ബച്ചന് കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞാണ് എത്തിയത്. അഭിഷേക് ക്യാഷല് ആയിട്ടുള്ള നീലനിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് ധരിച്ചത്. ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചന് കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചുരിദില് ബനാറസ് ദുപ്പട്ടയുമാണ് ധരിച്ചത്. അമിതാഭ് ബച്ചന് ഒറ്റയ്ക്കും അഭിഷേകും ഐശ്വര്യയും ഒരുമിച്ചും വരുന്നതും സ്കൂളിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് സമീപം ഒത്തുകൂടുന്നതും കാണാം.
സ്കൂളിന് പുറത്ത് നിന്ന് അഭിഷേകും ഐശ്വര്യയും കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഐശ്വര്യയുടെ അമ്മ വൃന്ദ റായ് അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നതും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വേദിയിലേക്ക് പോകുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം.
ബോളിവുഡിലെ മിക്ക താരങ്ങളുടെ മക്കള് ധീരുഭായ് അംബാനി ഇന്റര്നാഷണല് സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിനാല് തന്നെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങള് സ്കൂള് വാര്ഷിക ദിനത്തില് പങ്കെടുക്കാനായി എത്താറുമുണ്ട്. വിദ്യാര്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ അധ്യാപകരുടെയും അതിഥികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ആരാധ്യ ബച്ചന് മിക്കപ്പോഴും സ്കൂള് വാര്ഷിക ദിനത്തില് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. മകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പരിപാടി കാണുന്നതിനുമൊക്കയായാണ് ബച്ചന് കുടുംബം സ്കൂളില് എത്തിയത്.
അഭിഷേക്-ഐശ്വര്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കുടുംബം ഒരുമിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പൊതു പരിപാടികളില് അഭിഷേക്- ഐശ്വര്യ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സോഷ്യല് മീഡിയ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കാരണങ്ങള്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുവരും വേര്പിരിയലിന്റെ വക്കിലാണെന്ന അഭ്യുഹവും പരന്നു. ഐശ്വര്യ പങ്കെടുക്കുന്ന ചില ചടങ്ങുകളിൽ അഭിഷേക് ഇല്ലാതിരുന്നുവെന്നതും അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്ക് ശക്തി പകര്ന്നു.
അതേസമയം വിവാഹമോചന ഗോസിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ഒരിക്കല് അഭിഷേക് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും അല്ലാതെയും പ്രചരിക്കുന്ന വിവാഹമോചന വാര്ത്തകള് ബാധിക്കാറുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് അതില് സത്യത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലുമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കില് വിഷമിച്ചു പോയെനെ എന്ന് അഭിഷേക് പറയുകയുണ്ടായി.
എന്നാല് ഇതിന് ശേഷം അവധികാല യാത്രകളും മറ്റ് പരിപാടികള്ക്കൊക്കെ ഇരുവരും പൊതുവേദിയില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതേസമയം കിംവദന്തികളെ കുറിച്ച് അവര് പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
2007 ഏപ്രിലിലാണ് അഭിഷേക് ബച്ചനും ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചനും വിവാഹിതരായത്. ഗുരു, ധൂം 2 തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സിനിമകളിലും ടെലിവിഷനിലും ഇപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചൻ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേരക്കുട്ടിയുടെ സ്കൂൾ ചടങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സ്കൂള് വാര്ഷിക ദിനത്തില് ബച്ചന് കുടുംബം എത്തിയതും ആരാധ്യയുടെ പരിപാടിയുമെല്ലാം സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ വലിയ ചര്ച്ച യായിരുന്നു.
2007 ഏപ്രില് 20നാണ് അഭിഷേകും ഐശ്വര്യയും വിവാഹിതരാകുന്നത്. 2011 നവംബറില് ഐശ്വര്യയ്ക്കും അഭിഷേകിനുമായി ആരാധ്യ പിറന്നു.
