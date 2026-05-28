പ്രേതങ്ങൾക്കൊപ്പം പാരസൈക്കോളജിസ്റ്റായി അഭിറാം; കരിയറിലെ 10 വർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് തുറന്ന് താരം
Published : May 28, 2026 at 6:36 PM IST
അക്കി വിനായക്
"പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സുഭാഷിനെ വിളിക്കാം. സുഭാഷ് വരട്ടെ..." 'ഭരതനാട്യം ടു മോഹിനിയാട്ടം' എന്ന സിനിമയിലെ, അമ്പലക്കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന സുഭാഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അത്രവേഗം മറക്കില്ല. ആ ഒറ്റ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ അഭിറാം നേടിയെടുത്ത മൈലേജ് ചെറുതല്ല. മമ്മൂട്ടി നായകനായ 'ഉണ്ട' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 10 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുകയാണ്.
ക്യാരക്ടർ റോളുകളായാലും ഹാസ്യമായാലും നെഗറ്റീവ് ഷേഡുള്ള വേഷങ്ങളായാലും തൻ്റെ കൈകളിൽ ഭദ്രമാണെന്ന് താരം ഇതിനോടകം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ശ്രീനാഥ് ഭാസി നായകനായി ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന 'കറക്കം' എന്ന ചിത്രത്തിലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വേഷത്തിലാണ് അഭിറാം എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി അഭിറാം രാധാകൃഷ്ണൻ ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന 'കറക്കം' എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത?
നാലുപേരുടെ കഥയാണിത്. അതിൽ രണ്ടുപേർക്ക് പ്രേതങ്ങളെ കാണാം, രണ്ടുപേർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു ഹൊറർ മ്യൂസിക്കൽ കോമഡി ജോണറിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഹൊറർ സിനിമ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപാട് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളില്ല, പകരം ഒരല്പം ചിരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഡാൻസ് ചെയ്തു നടക്കുന്ന കുറച്ചു പ്രേതങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് ആയി തോന്നി. സമാന സ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ മുൻപും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 'കറക്ക'ത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരവും ആഖ്യാനവും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ചിത്രത്തിൽ അഭിറാമിൻ്റെ കഥാപാത്രം എങ്ങനെ ഉള്ളതാണ്?
ഞാനൊരു പാരസൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നത്. പക്ഷേ, പതിവ് ഹൊറർ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഗൗരവക്കാരനായ പാരസൈക്കോളജിസ്റ്റല്ല ഇത്. ഹാസ്യമാണ് ഈ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം. ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വേറിട്ട വേഷമാണിത്.
വലിയൊരു താരനിര തന്നെയുണ്ടല്ലോ ഈ ചിത്രത്തില്, ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പ്രധാന കാരണം എന്തായിരുന്നു?
അതേ. ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഫെമിന ജോർജ്, മണികണ്ഠൻ ആചാരി തുടങ്ങിയ താരങ്ങളും ഈ സിനിമയിൽ വേഷമിടുന്നുണ്ട്. കറക്കം എന്ന സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സംവിധായകൻ സുഭാഷ് ലളിത സുബ്രഹ്മണ്യം തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയായ ചാൾസ് എൻ്റർപ്രൈസസിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സുഭാഷ് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ ഉറപ്പായും പ്രവൃത്തിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. കറക്കം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു ഘടകം ശ്രീനാഥ് ഭാസി തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹവുമായുള്ള സൗഹൃദം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെ. പറവ എന്ന ചിത്രം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ധാരാളം സിനിമകളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒപ്പം അഭിനയിച്ചു. ഞാൻ എപ്പോഴും കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് ഹൊറർ കോമഡി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഒരു സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോജക്ട് ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് കറക്കം സംഭവിക്കുന്നത്.
ഡാൻസിങ് ഗോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ പരീക്ഷണമാണ്. മാറിയ പ്രേക്ഷകരെയും സിനിമകളെയും എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു?
വ്യത്യസ്തയാർന്ന പരീക്ഷണാത്മക സ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി മലയാളത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ കാരണം മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മാറിയ ചിന്താഗതി തന്നെയാണ്. 'ഡാൻസിങ് കോസ്റ്റ്' എന്നൊരു ആശയവുമായി ഏകദേശം പത്തു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഒരു സംവിധായകൻ നിർമാതാക്കളെയും അഭിനേതാക്കളെയും സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് വളരെ എളുപ്പം നടക്കണമെന്നില്ല.
പ്രേക്ഷകർ ഇന്ന് മാനസികമായും ഭൗതികമായും ഒരുപാട് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ലോക സിനിമയുമായുള്ള എക്സ്പോഷർ അവർക്ക് വർദ്ധിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ സിനിമയേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന തലം ഉയർന്നത്.
ആ അർഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയല്ലേ?
അതെ, ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഏതുതരത്തിൽ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താമെന്ന് ഇവിടെയുള്ള സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലും മറ്റു ഭാഷകളിലും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ കണ്ടും സ്വീകരിച്ചും കഴിഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ പുതിയ സിനിമയും മുൻപത്തെ മാതൃകകളെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കണം.
പുതിയ കാലത്തെ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരല്പം ടാസ്ക് തന്നെയാണ്. ആ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെപ്പോലുള്ള അഭിനേതാക്കൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു. പുതുമയുള്ള ആശയങ്ങളിലേക്ക് അവർ നമ്മളെയും പങ്കാളികളാക്കുന്നു എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഒരഭിനേതാവ് എന്ന നിലയിൽ എനിക്കുള്ളത്.
താങ്കളുടെ കരിയർ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ ഭൂരിഭാഗവും പുതുമുഖ സംവിധായകർക്കൊപ്പമാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ബോധപൂർവമാണോ?
അൻപതോളം സിനിമകളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ആദ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ സിനിമകളാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലും പുതുമയുള്ള ആശയങ്ങളും പുതുമയുള്ള സിനിമകളെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുമാണ് എപ്പോഴുമുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകർ എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുപോലെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന മികച്ച ആശയങ്ങൾ സിനിമയാക്കാൻ ആത്മാർഥമായി ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അത്തരം പുതിയ ചിന്തകൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം.
ഭരതനാട്യം തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ ചലനമുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിലും ഒടിടി/ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ശേഷം വലിയ സ്വീകാര്യത നേടി. ആ ഒരു മാറ്റവും അതിലൂടെ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് സുഭാഷ് എത്തിയതും എങ്ങനെയായിരുന്നു?
മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമായ ഭരതനാട്യം തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം ആ സിനിമ വളരെയധികം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് അവർ രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. ജനത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥയുടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും തുടർച്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എൻ്റെ കഥാപാത്രവും രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വരണമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. ആദ്യഭാഗത്തിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും വന്നപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സുഭാഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഒരല്പം കൂടി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയധികം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ സുഭാഷ് എന്ന കഥാപാത്രം തന്നെയാണ്.
ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ സുഭാഷും രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ സുഭാഷും തമ്മിൽ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടല്ലോ? ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈനെക്കുറിച്ച് പറയാമോ?
വലിയ മാറ്റമുണ്ട്. ആദ്യഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള വേഷമാണ് ചെയ്തത്. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അതിലൊരു ഹാസ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രം ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ട്. ആദ്യഭാഗത്തിലെ നെഗറ്റീവ് കഥാപാത്രം രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സഹായിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡിസൈനും എഴുത്തും വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു.
സുഭാഷ് എന്ന ഈ ജനപ്രിയ കഥാപാത്രം അഭിറാമിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ നടൻ സൈജു കുറുപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്?
തീർച്ചയായും, സുഭാഷ് എന്ന കഥാപാത്രം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം സൈജു കുറുപ്പ് ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ സിനിമകളുടെ മെയിൻ ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ്. ആദ്യഭാഗം തിയേറ്ററിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും രണ്ടാം ഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉറപ്പായും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ തിയേറ്ററുകളിൽ വലിയ ഹിറ്റാകുമെന്ന് സൈജു ചേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവസമ്പത്തിലൂടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്രയും മികച്ചൊരു കഥാപാത്രം എനിക്ക് നൽകിയതിന് സൈജു ചേട്ടനോട് വലിയ നന്ദിയുണ്ട്.
ഒരു സഹസംവിധായകനായി വന്ന് ഇപ്പോൾ തിരക്കുള്ള നടനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ സിനിമകളെ വിലയിരുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ?
സഹ സംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കാണുന്ന സിനിമകൾ ഒക്കെയും കീറിമുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു രീതി സിനിമയിൽ വന്നതിനു ശേഷം മാറി. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ജോലി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ. ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ചിലത് വിജയിക്കും ചിലത് വിജയിക്കില്ല എന്നിങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി സമീപിക്കാറില്ല. ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജോലിയോട് പരമാവധി ആത്മാർഥത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളോടും എല്ലാ സിനിമകളോടും ഒരേ ആത്മാർത്ഥത തന്നെയാണ് പുലർത്തുന്നത്.
ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറുണ്ടോ? സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ്?
പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ പരമാവധി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് പൂർണമായി ഇഷ്ടപെടണം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആകെ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ചില കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സാധാരണമായ കണക്കുകൂട്ടൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ശരിയാകും ചില കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോകും. എന്തു ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ഏകലക്ഷ്യം. അതിനിപ്പോൾ ഉണ്ട എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും മോഹിനിയാട്ടത്തിലെ സുഭാഷും ഒക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പണ്ട് അടൂർ ഭാസി, ജഗതി, സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് എന്നിങ്ങനെ ഹാസ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം നടന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇപ്പോൾ കോമഡിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം നടന്മാരെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇല്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ.
അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് കോമഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സിനിമകളിൽ പ്രത്യേകം ട്രാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. മികച്ച ഹാസ്യ നടന്മാർക്ക് പുരസ്കാരം വരെ നൽകിയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ മാറി സിനിമയുടെ കഥയുമായി യോജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിൽ മാത്രമായി കോമഡി രംഗങ്ങൾ. ആദ്യകാലത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് മോശമാണെന്നോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നോ ഉള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണാൻ എത്തുന്നത് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവർക്ക് ആസ്വാദനം നൽകുന്ന ഏതു രീതിയും സിനിമയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. പുതിയകാലത്തും കോമഡിക്ക് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷനു വേണ്ടിയോ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലോട്ട് തയാറാക്കണമെന്ന് സംവിധായകൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. എന്തു ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുക. പണ്ടത്തെപ്പോലെ കോമഡിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു ഏരിയ സൃഷ്ടിക്കാതെ, കഥയ്ക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവിക നർമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സംവിധായകരുടെയും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെയും മാറിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഒരു അഭിനേതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതു രീതിയിൽ സിനിമ സൃഷ്ടിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന കഥാപാത്രം മികച്ചതാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ജോലി. അതിപ്പോൾ ഹാസ്യം ആണെങ്കിലും രൗദ്രം ആണെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും കൃത്യമായി ചെയ്യുക. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹാസ്യം മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനല്ല ഞാൻ. കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള വേഷങ്ങളും ക്യാരക്ടറും ഇമോഷണൽ കഥാപാത്രങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതു രീതിയിൽ സിനിമ ചെയ്താലും എന്നിലെ അഭിനേതാവിന് ആ ഒരു രീതി ഉൾക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോകാൻ സാധിക്കും.
ഒരുകാലത്ത് കോമഡി ട്രാക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന പല നടന്മാരും അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോമഡി കഥാപാത്രങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ സീരിയസ് വേഷങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ എത്രയോ സിനിമകളിൽ ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്തു, വില്ലൻ വേഷം ചെയ്തു.
മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു പ്രത്യേക കഥാപാത്രം മാത്രം ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും ആ അഭിനേതാവിനെ ലേബൽ ചെയ്യില്ല.
80 കളിലെയും 90കളിലെയും പല സിനിമകളും കാലാതീതമായ സൃഷ്ടികളായിരുന്നു. ആ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് അക്കാലത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ കാലം കഴിയുന്തോറുമാണ് അതിന്റെ മൂല്യം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് ശ്രീനിവാസൻ സാർ എഴുതിയ സന്ദേശം. ആ സിനിമയുടെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷനിലും ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞതാണ്. 35 വർഷം മുൻപുള്ള സിനിമയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ മലയാള സിനിമകൾക്ക് നല്ലൊരു റഫറൻസ് ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട്. ഒരു നട്ടെല്ലുള്ള സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളം. ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല മുൻപും നല്ല കാമ്പുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ സജീവ ചർച്ചയിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നു, റഫറൻസുകൾ ആകുന്നു. ഒരുപക്ഷേ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം 80 കളും 90 കളും ആയതു കൊണ്ടായിരിക്കാം പത്തും ഇരുപതും മുപ്പതും വർഷം മുൻപേ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായി നിലനിൽക്കുന്നത്.
ഭരതനാട്യം എന്ന സിനിമയും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. തിയേറ്ററിൽ സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് വൈകിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മോഹിനിയാട്ടം സംഭവിച്ചത്. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസാ എന്ന പ്രശസ്തമായ ഡയലോഗ് പോലെയാണ് മലയാള സിനിമയും, മലയാള സിനിമയുടെ എക്കാലത്തെയും പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളും. എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പരീക്ഷണാത്മക ആശയങ്ങളും നട്ടെല്ലുള്ള ആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി മലയാളമാണ്. പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്താണ് സിനിമയിലൂടെ നൽകേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ബോധവാന്മാരാണ്. സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണ അവർക്കുണ്ട്.
സഹസംവിധായകനിൽ നിന്ന് നടനിലേക്ക്... എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ഒരു മാറ്റം?
മലയാള സിനിമയോ സിനിമ അഭിനയമോ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമല്ല. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് തന്നെ നാടക മേഖലയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സജീവ നാടക പ്രവർത്തകനായി. അഭിനയത്തിൽ ഉപരി ഒരു സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തോ ആകാൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് സിദ്ധാർഥ് ഭരതനുമായി പരിചയപ്പെടാൻ ഇടവരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹസംവിധായകനായി ഒപ്പം ചേരാൻ അവസരം ചോദിച്ചു. 'ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാ' എന്ന സിനിമയിൽ അങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ആ സിനിമയിൽ ഒരു ചെറിയ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യാനും അവസരം ലഭിച്ചു. സത്യത്തിൽ, മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ "ഞാൻ ഈ കഥാപാത്രം ചെയ്തോട്ടെ" എന്ന് സിദ്ധാർഥ് ഭായിയോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സിനിമയിൽ സൗബിൻ ഷാഹിറും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ വേഷമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് നോട്ട് ചെയ്തു വച്ച് സൗബിൻ എന്നെ 'പറവ' എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അതുവഴി 'സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ' എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു.
ആ സിനിമയിലെ പ്രകടനം കണ്ടിട്ട് ആഷിക് ഉസ്മാൻ 'അഞ്ചാം പാതിര'യിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അതിനിടയിൽ 'ഉണ്ട' എന്ന ചിത്രം സംഭവിച്ചു. എൻ്റെ അഭിനയജീവിതം ഒരുതരത്തിൽ ഒരു 'ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ' പോലെയായിരുന്നു. ഞാനൊരു അഭിനേതാവാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ഇവിടെയുള്ള സംവിധായകരാണ്.
ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു 'പാക്കേജ്' രീതിയിലായിരുന്നോ കാസ്റ്റിങ്? ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എന്ത് തോന്നുന്നു?
ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പാക്കേജ് രീതിയിലാണ് എന്നെ സിനിമകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം ചെറിയൊരു വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ പിന്നെ അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം വിളിച്ചു തുടങ്ങി. ഇതിനോടകം പല റേഞ്ചിലുള്ള സംവിധായകരുമായി ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. സീനിയർ സംവിധായകരുമായി പ്രവർത്തിച്ചു; എന്നെക്കാൾ പ്രായം കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരുമായ സംവിധായകരുമായി പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ വിജയകരമായി 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സന്തോഷമേയുള്ളൂ.
താങ്കളുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് 'ഉണ്ട'. ഒരു പ്രേക്ഷകനെന്ന നിലയിലും നടനെന്ന നിലയിലും ആ സിനിമയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു?
'ഉണ്ട' ഒരു മലയാള സിനിമ എന്നല്ല, ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമയെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇറങ്ങിയ മലയാള സിനിമകളുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇത്. ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലും എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
സംവിധായകൻ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ 'ഉണ്ട' എന്ന സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നൊരു ആംഗിൾ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഖാലിദ് റഹ്മാന് എൻ്റെ പൂർണ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആദ്യമേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എല്ലാത്തിലും ഉപരി മമ്മൂട്ടി എന്ന ഘടകം കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരു സിനിമയിലെങ്കിലും അഭിനയിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ നടീനടന്മാർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ.
മലയാള സിനിമകളിൽ പൊതുവേ കുറവായി കാണുന്ന ഒന്നാണ് ജാതി രാഷ്ട്രീയം. എന്നാൽ 'ഉണ്ട'യിൽ അത് കൃത്യമായി വരുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച്?
തീർച്ചയായും, 'ഉണ്ട' എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു ജാതി രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ലുക്മാൻ അവറാൻ അവതരിപ്പിച്ച താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട കഥാപാത്രവും ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട കഥാപാത്രവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന പോയിൻ്റാണ്.
"പൊതുവേ മലയാള സിനിമയിലെ ജാതി രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നത് കുറവാണ്. മനഃപൂർവം അങ്ങനെ ഒരു ജാതി രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രേക്ഷകർ അത് ഏറ്റെടുക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം വലിയ സാമൂഹിക ബോധം ഉള്ളവരാണ്. പക്ഷേ തമിഴ് സിനിമകളിൽ ജാതി രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്. അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സുമായി ജാതി ഇടകലർന്നുകിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്."
എന്നാൽ 'ഉണ്ട' എന്ന സിനിമയിൽ ജാതി രാഷ്ട്രീയമെന്ന വിഷയം കൃത്യമായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും എഴുതിവയ്ക്കാനും തിരക്കഥാകൃത്ത് അഷറഫിനും സംവിധായകൻ ഖാലിദിനും സാധിച്ചു. കല്ലുകടിയില്ലാതെ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പല ജോലി മേഖലകളിലും ജാതി രാഷ്ട്രീയം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ആയിരുന്നു അത്. ഈ സിനിമയിൽ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോ കഥാപാത്രത്തിലും കൃത്യമായ കഥയും ലെയറുകളുമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും 'ഉണ്ട' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. പലർക്കും ഒരു നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നെ അറിയാം, പക്ഷേ എൻ്റെ പേര് അറിയാൻ വഴിയില്ല. എങ്കിലും ഉണ്ടയിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവർ വിശദമായി സംസാരിക്കും.
'അഭിനയത്തിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പമുള്ള അഭിനയാനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു?
ഉണ്ട എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ തന്നെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കാം. നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ രാജാവാണ് മമ്മൂട്ടി. ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം വളരെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയത്തിലെ സ്വാഭാവികത എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് ഉണ്ട എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ്. കാലത്തിനനുസരിച്ച് മമ്മൂക്ക സ്വയം മാറിയതാണോ, അതോ ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് അനുസരിച്ച് മമ്മൂക്ക മാറിയതാണോ, എപ്പോഴും സിനിമയെയും അഭിനയത്തെ മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി കാണുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് മമ്മൂക്ക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് യുവ അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം സ്വയം മത്സരിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട എന്ന സിനിമയിലെ മണിസാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരുന്നല്ലോ ആ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സെറ്റിൽ മമ്മൂക്ക ഞങ്ങളോടൊപ്പം തമാശ പറയുകയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതേ നാച്ചുറലിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മണി സാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഒറിജിനൽ മമ്മൂക്കയ്ക്കും മണിസാർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിന്റിലാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ മമ്മൂക്കയിൽ മണിസാർ എന്ന കഥാപാത്രമുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ മണിസാറിൽ മമ്മൂക്കയും ഉണ്ട്. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും വളരെ കൗതുകത്തോടെ കൂടിയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ മമ്മുക്ക റെണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കി കണ്ടു കൊണ്ടിരുന്നത്.
സ്വാഭാവിക അഭിനയം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും തത്സമയ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ഒരുപാട് സഹായിക്കും. ഉണ്ട എന്ന ചിത്രത്തിൽ പകുതിയോളം ഭാഗം തൽസമയ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്, (സിങ്ക് സൗണ്ട് ) രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഭിനയത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് മമ്മൂക്ക. നമുക്ക് ചിലതൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ ഒന്നും സാധിക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപഠിച്ചോ എന്നുള്ള രീതിയാണ് മമ്മൂക്കയുടേത്.