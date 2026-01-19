ETV Bharat / entertainment

പേടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല പ്രണയിക്കാനും; കക്കാട്ടുമനയിലെ നിഗൂഢതകളുമായി 'അരൂപി'

അനന്തഭദ്ര'ത്തിന് ശേഷം ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന യക്ഷിക്കഥയുമായി വരുന്ന 'അരൂപി'യുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന്‍ അഭിലാഷ് വാര്യർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

Director Abhilash Warrior, Aroopi
അഭിലാഷ് വാര്യർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 19, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

മലയാള സിനിമയിൽ ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലവും പഴയ തറവാടും മഴയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന ഹൊറർ ചിത്രങ്ങൾ എന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. സന്തോഷ് ശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 'അനന്തഭദ്രം' പുറത്തിറങ്ങി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം, അതേ ഗണത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് ഹൊറർ അനുഭവം മലയാളിക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് 'അരൂപി'. അഭിലാഷ് വാര്യർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം റിലീസിന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ അഭിലാഷ് വാര്യർ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

ദൃശ്യവിസ്മയവും മുത്തശ്ശിക്കഥയും

മനം കുളിർക്കുന്ന ദൃശ്യഭംഗിയും പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ പച്ചപ്പും ഒത്തുചേരുന്ന അരൂപി, മുത്തശ്ശിക്കഥകളോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച യക്ഷിക്കഥയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ ഹൊറർ സിനിമയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ആവേശമാകുന്ന രീതിയിൽ, ഞെട്ടിക്കുന്ന ക്ലൈമാക്സാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയെന്ന് അഭിലാഷ് പറയുന്നു.

സാങ്കേതിക മികവിലും ചിത്രം പിന്നിലല്ല. അനന്തഭദ്രം, ലോകേഷ് കനകരാജിൻ്റെ ലിയോ തുടങ്ങിയ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദമിശ്രണം നിർവഹിച്ച എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അരൂപിയുടെയും സൗണ്ട് ഡിസൈനർ. ഗോപി സുന്ദറാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത്.

അരൂപിയിലെ യക്ഷി

പരേതനായ സംവിധായകൻ ദീപൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഹായിയായി പ്രവർത്തിച്ച അഭിലാഷ് വാര്യരുടെ ആദ്യ സ്വതന്ത്ര സംവിധാന സംരംഭമാണിത്. അരൂപിയിലെ യക്ഷിയെ കണ്ടെത്താനാണ് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തതെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു. നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലുള്‍പ്പെടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള നേഹ ചൗളയെ കണ്ടെത്തുന്നത്. നേഹ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പത്മിനി എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് സിനിമയുടെ കഥ വികസിക്കുന്നത്.

Director Abhilash Warrior, Aroopi
അരൂപി (Special Arrangement)

സംവിധായകൻ്റെ സുഹൃത്തായ വൈശാഖ് രവി തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിലെ നായക വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരുപിടി പുതുമുഖങ്ങളും ചലച്ചിത്രത്തിൻറെ ഭാഗമാകുന്നു.

ഭയവും ചിരിയും

ഒരു ഹൊറർ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നേരിടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. പേടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചില പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യമില്ലാതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കും. മറ്റുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ രസം കെടുത്തും. അതിനൊരു പരിഹാരം സിനിമയിൽ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. പേടിപ്പിക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളിലും കോമഡിയുടെ കൂടി എലമെൻ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൻ സാഗർ അടക്കമുള്ള ഒരു കോമഡി നിരയെ തന്നെ സിനിമയിൽ കാണാം. കോമഡിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും പേടിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ കടന്നുവരുന്നത്. അടുത്തത് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകന് ഒരു സൂചനയും നൽകില്ല.

കക്കാട്ടുമനയിലെ രാത്രികൾ

പട്ടാമ്പി അടുത്തുള്ള കക്കാട്ടുമനയിലാണ് അരൂപി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ആ മനയിൽ രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതായിരുന്നു നേരിട്ട ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം. ആ മനയുടെ തെക്കിനി ഭാഗം എപ്പോഴും അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ചില വിശ്വാസങ്ങളും സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ ചില കാര്യങ്ങളും ആ മനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ചിത്രീകരിക്കേണ്ട ഒരുപാട് രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ ആ മനയുടെ ഉടമസ്ഥനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി 23 ദിവസം രാത്രി ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ആദ്യമൊക്കെ ആ മനയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പോകാന്‍ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനയുമായി ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിലുള്ളവർ എല്ലാവരും മാനസികമായി അടുത്തു. പേടിപ്പിച്ച ഒരു കെട്ടിടത്തെ അധികം വൈകാതെ ഞങ്ങൾ പ്രണയിക്കാനും തുടങ്ങി.

Director Abhilash Warrior, Aroopi
അഭിലാഷ് വാര്യർ (Special Arrangement)
മാജിക് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഗീതം


പ്രേക്ഷകർ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് അരൂപി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ വഴി സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. സിനിമയുടെ ശബ്ദ വിശ്രമം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്ന എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് വർക്ക് തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ കാണാം. രാഹുൽ സദാശിവൻ്റെ ഭൂതകാലത്തിനുശേഷം ഗോപി സുന്ദർ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് അരൂപി. വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് എൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിക്കാം എന്ന് ഗോപി സുന്ദർ വാക്ക് നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹവുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൻറെ പുറത്താണ് ഈ ചിത്രം അദ്ദേഹം ചെയ്യാം എന്ന് ഏറ്റത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന്. ക്ലൈമാക്സ് രംഗത്ത് ശബ്ദവും സംഗീതവും കൊണ്ട് രാജകൃഷ്ണൻ സാറും ഗോപി സുന്ദറും മാജിക് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യക്ഷി ക്രൂരയാണോ

സിനിമയിലെ യക്ഷി നല്ലവൾ ആണോ അതോ ക്രൂരയാണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് സംവിധായകന്‍. നല്ലതാണെങ്കിലും ദുഷ്ട യക്ഷിയാണെങ്കിലും സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ യക്ഷിയെ തളച്ചേ മതിയാകൂ. ആ രംഗം പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ സ്പർശിക്കും. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയാലും ആ രംഗം മനസ്സിൽ തളംകെട്ടി നിൽക്കും.

വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം ചുവടെ.

അഭിലാഷ് വാര്യർ (ETV Bharat)

TAGGED:

ABHILASH WARRIER
AROOPI
MALAYALAM DIRECTOR
GOPI SUNDAR
ABHILASH WARRIER INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.