സുമതി വളവ് സിനിമ വിവാദം;'നേരിടുന്നത് കടുത്ത സൈബര് ആക്രമണം', സ്ക്രീന്ഷോട്ടുമായി അഭിലാഷ് പിള്ള
നടന് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പിന്തുണച്ചും അഭിലാഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരായ പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീന് ഷോട്ടുകള് ഉള്പ്പെടെ പങ്കുവച്ചാണ് തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 11:45 AM IST
'സുമതി വളവ്' എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്മാതാവ് മുരളി കുന്നുംപുറത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ തനിക്ക് കടുത്ത സൈബര് ആക്രമണം നേരിടുന്നുവെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് അഭിലാഷ് പിള്ള. വ്യാജ ഐഡികളില് നിന്ന് കൂട്ടമായ ആക്രമണമാണ് താന് നേരിടുന്നതെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് വ്യക്തമാക്കി.
ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അഭിലാഷ് പിള്ള ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. നടന് ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ പിന്തുണച്ചും അഭിലാഷ് പിള്ളയ്ക്കെതിരായ പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ക്രീന് ഷോട്ടുകള് ഉള്പ്പെടെ പങ്കുവച്ചാണ് തിരക്കഥാകൃത്തിന്റെ പ്രതികരണം.
അഭിലാഷ് പിള്ളയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി സിനിമ മേഖലയിൽ എഴുത്തുകാരനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഞാൻ ഈ കാലയളവിൽ സ്വപ്രയത്നവും ദൈവാനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് ആറു സിനിമകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആ സിനിമകളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും, അതിലെ ആശയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാത്തവരും ഉണ്ടാകാം. അവരൊക്കെയും മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
‘സിനിമ’ എന്നത് എനിക്ക് ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമല്ല, എന്റെ സന്തോഷവും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗമായി കണ്ടിട്ടില്ല. എന്റെ സന്തോഷങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ.
എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി പ്രചരിച്ച ‘സുമതി വളവ്’ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു വീഡിയോ എന്നെ ഏറെ ഞെട്ടിച്ചു. സിനിമ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഞാൻ നൽകിയപ്പോഴാണ്, അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു ചതിയനായി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
അദ്ദേഹം പിന്നീട് അത് ഒരു കൈ അബദ്ധമായി പറഞ്ഞ് പിൻവലിച്ചെങ്കിലും, അതിലൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടായ മാനസിക ആഘാതം വളരെ വലുതാണ്. സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാൻ പലരോടും സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് പണം കണ്ടെത്തി നൽകിയ സമയത്ത്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവസമാനനായിരുന്നു എന്ന സത്യത്തെ ഓർക്കുമ്പോൾ, ഇന്ന് എന്നെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്നത് എന്നെ വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു.
എനിക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാം ഇന്ന് നടന്ന പ്രസ് മീറ്റിൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, യാതൊരു പരിശോധനയും നടത്താതെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കും നേരിടേണ്ടി വന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ എന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.അതിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം കൂട്ടമായി ഫേക്ക് ഐഡികളില് നിന്ന് ഉണ്ടായ കടുത്ത അക്രമണമാണ്.
ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്നത് പോലെ പി ആര് നൽകാനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഞാൻ പൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ നിയമപരമായ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കുടുംബമായും സുഹൃത്തുക്കളായും കണ്ട എനിക്ക് ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ കൂടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന തിരിച്ചറിവ്.
കൂടെ നിന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി, വിമർശനങ്ങളെയും കാമ്പുള്ള എതിർ ശബ്ദങ്ങളെയും പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, തെറ്റുകൾ ഉൾകൊണ്ട് കൂടുതൽ മികച്ച സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിശ്രമം മാത്രമാണ് മുന്നിലുള്ള വഴി എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭ്യർഥിക്കുന്നു.
NB:ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും ഭാഗമല്ല, വിശ്വാസം ദൈവത്തിലും പ്രേക്ഷകരിലും മാത്രം.", തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'സുമതി വളവ്' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമാതാവ് മുരളി കുന്നുംപുറം ഉന്നയിച്ച സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണങ്ങൾ അഭിലാഷ് പിള്ള തള്ളിയിരുന്നു. താനും സംവിധായകൻ വിഷ്ണു മോഹനും ചേർന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്ന ആരോപണം പിൻവലിക്കണമെന്നും കടുത്ത സൈബർ ആക്രമണമാണ് താൻ നേരിടുന്നതെന്നും അഭിലാഷ് കൊച്ചിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
മുരളി കുന്നുംപുറത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. തനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് എന്ന തരത്തിലാണ് മുരളി ആദ്യം മറുപടി പറഞ്ഞതെന്നും അഭിലാഷ് പിള്ള വ്യക്തമാക്കി.
