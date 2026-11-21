അഭിജിത്ത് ജോസഫ് (Special Arrangement)
മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം വീക്കെൻഡ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററിൻ്റെ ബാനറിൽ സോഫിയ പോൾ നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സൂപ്പർ ഹീറോ ഫാൻ്റസി ചിത്രമാണ് 'കോസ്മിക് സാംസൺ'. അഭിജിത്ത് ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ സന്ദീപ് പ്രദീപ് ആണ് നായകന്. എന്താണ് സിനിമയിലെ ഫാൻ്റസി? എന്ത് സൂപ്പർ പവർ ആണ് സാംസണ് ഉള്ളത്? സിനിമ പുറത്തിറങ്ങാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ അഭിജിത്ത് ജോസഫ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
കോസ്മിക് സാംസൺ
ആദ്യ സിനിമയെക്കുറിച്ച്
അഭിജിത്ത് ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് കോസ്മിക് സാംസൺ. ജയസൂര്യ നായകനായി 2022ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ജോൺ ലൂഥർ ആയിരുന്നു ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭം. ഇത് ഡാർക്ക് മൂഡിലുള്ള ഒരു ത്രില്ലർ ചിത്രമായിരുന്നു. ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് കണക്ട് ആയ സിനിമയാണത്. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ ഫാൻ്റസി ജോണറിൽ ആയിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജോൺ ലൂഥറിനു ശേഷം ധാരാളം കഥകൾ കേട്ടു. അതിനിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് അഭികെർഷ് വസന്ത് ഒരു ആശയം എന്നോട് പങ്കുവെച്ചു. അതെനിക്ക് നന്നായി വർക്ക് ആയി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആശയത്തെ തിരക്കഥയായി എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. അതാണ് കോസ്മിക് സാംസൺ. ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ എലമെൻ്റിൽ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള രസകരമായ ഫാൻ്റസി ചിത്രമാണിത്. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ്.
മലയാളത്തിൽ തുടർച്ചയായുള്ള ഫാൻ്റസി സൂപ്പർഹീറോ സിനിമകൾ
കാലഘട്ടം മാറിയപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഏതുതരത്തിലുള്ള ആശയവും ധൈര്യമായി പറയാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഭ്രമയുഗം, പടക്കളം, മിന്നൽ മുരളി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ പരീക്ഷണ ചിത്രങ്ങളായി മാത്രം ഒതുങ്ങിയില്ല. മികച്ച ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനും പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും ലഭിച്ചു. നിലവിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ആസ്വാദന തലത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ആശയവും അവർക്ക് കണക്ട് ആവുന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സിനിമകൾ വിജയിക്കും.
2022 ലാണ് ജോൺ ലൂഥർ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയെങ്കിലും 2018-ല് നടൻ ജയസൂര്യ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. 2019 അവസാനത്തോടെ സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കൊവിഡ് പിടിമുറുക്കി. പിന്നീട് ലോക്ക് ഡൗൺ നിയമങ്ങളിൽ അയവ് വന്ന സമയങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു ഷൂട്ടിങ്. ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അതിജീവിച്ചാണ് ജോൺ ലൂഥർ പൂർത്തിയാക്കിയത്. എല്ലാദിവസവും കൊവിഡ് പരിശോധന, ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടൈൻമെൻ്റ് സോൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിലൂടെ ഷൂട്ടിങ് നിർത്തേണ്ടി വരിക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അന്നേദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകളിൽ ഒന്നായി മാറി. പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, ജയേട്ടൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്നിവയൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ധാരാളം കഥകൾ കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഒടുവിൽ ലാൻഡ് ആയത് കോസ്മിക് സാംസണിൽ ആയിരുന്നു.ഒരു സിനിമയുടെ ആശയം അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ ഒരു സിനിമയെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം ലഭിക്കുന്നത് ആശയം ആയിരിക്കും, അല്ലാത്തപക്ഷം ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ. എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് കേൾവി ശക്തി കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയതിൽ മനസ്സിൽ തങ്ങിനിന്ന ഒന്നാണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു പൊലീസുകാരൻ ഒരു സുപ്രധാന കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും? നൂലിഴ ആശയമായി മാത്രം മനസ്സിൽ നിന്ന ആ കഥയ്ക്ക് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു യാത്രക്കിടയിലാണ്. എൻ്റെ നാടായ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ താമരശ്ശേരി ചുരം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നു. തണുപ്പ് മൂടി ഇരുട്ട് വീണ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ശവശരീരം ഈ ഒരു ബസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ... അതായിരുന്നു ജോൺ ലൂഥറിൻ്റെ തുടക്കം. പിന്നീട് അത് സിനിമാറ്റിക്കായ ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയും നിരവധിതവണ എഴുതിനല്ലൊരു ചിത്രമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു.ജോൺ ലൂഥറിലെ നായകൻ ചെവി കേൾക്കാതെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യ ചിത്രം സീനിൽ നായകൻ കണ്ണ് കാണാതെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. അതൊരു കൗതുകമുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ ആയി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല- അഭിജിത്ത് പറഞ്ഞു.
ഒരു താമരശ്ശേരി ചുരം കണക്ട് കോസ്മിക് സാംസണിൽ തോന്നിയിരുന്നോ? അഭിജിത്ത് ജോസഫ് (Special Arrangement)
അത്തരത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും കോസ്മിക് സാംസൺ എന്ന സിനിമയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഇല്ല. പക്ഷേ ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടിരുന്ന ചില പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത്തരം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സിനിമയിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സ്പോയിലറും കോസ്മിക് സാംസൺ എന്ന സിനിമയുടെ ആസ്വാദനത്തെ ബാധിക്കും. വളരെ ഫ്രഷായി കാണേണ്ട ചിത്രമാണിത്. ഒരുതരത്തിലുള്ള മുൻവിധികളും പാടില്ല.
കോസ്മിക് സാംസൻ്റെ പവർ ഇതാണ്, സിനിമയിലെ ഫാൻ്റസി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ തിയേറ്ററിൽ കിട്ടാനിരിക്കുന്ന സർപ്രൈസ് എലമെൻ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. ഫാൻ്റസിക്ക് അപ്പുറം എൻ്റെയും ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് വ്യക്തികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കഥാപാശ്ചാത്തലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ സിനിമയുടെ തുടക്ക സമയത്താണ്. ആ ഒരു ഏരിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്രത്തോളം കണക്ട് ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയി ഞങ്ങൾ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് പ്രേക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തേണ്ടത്.
മിന്നൽ മുരളി നിർമാതാക്കൾ അഭിജിത്ത് ജോസഫ് (Special Arrangement)
സോഫിയ പോൾ മാമുമായിട്ടും, അവരുടെ മക്കളായ കെവിൻ, സെഡിൻ എന്നിവരുമായിട്ടും പരിചയമുണ്ട്. പക്ഷേ സെഡിൻ ബ്രോയുമായി കുറച്ചുകൂടി കണക്ടഡ് ആണ്. കോസ്മിക് സാംസണിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിൽ സംഭവിച്ച സമയത്തുതന്നെ സെഡിൻ ബ്രോയോട് ഫോണിലൂടെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമായി. പിന്നീട് നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്കായി ക്ഷണിച്ചു. സോഫിയ പോൾ മാമും മക്കളും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് കഥ കേട്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഉടൻതന്നെ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന വാഗ്ദാനവും നൽകി. മിന്നൽ മുരളി എന്ന മലയാളത്തിലെ ഐക്കോണിക് സൂപ്പർ ഹീറോ സിനിമയുടെ നിർമാതാക്കൾ നമ്മുടെ സിനിമയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് തന്നെ അഭിമാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്ന കാര്യം. അതിലുപരി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നത് അതിലേറെ വലിയ കാര്യം.സന്ദീപിലേക്ക് എത്തുന്നത്
എക്കോ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് സന്ദീപ് കോസ്മിക് സാംസണിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സിനിമ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രമായ സാംസണിൻ്റെ പ്രായം സന്ദീപ് പ്രദീപിനെ പോലെയുള്ള അഭിനേതാക്കൾക്ക് സമാനമായാണ് മനസ്സിൽ തോന്നിയത്. മാത്രമല്ല പടം എന്ന ചിത്രത്തിലെ സന്ദീപിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഗംഭീരമാണ്. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമ കൂടിയാണ് അത്. സന്ദീപ് പ്രദീപ് എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനോട് സൂചിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അവരുടെ മറുപടി എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവരും സന്ദീപ് പ്രദീപിനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നത്.കോസ്മിക് സാംസൺ എന്ന പേര്
ആദ്യം ഈ സിനിമയുടെ പേര് ഇപ്രകാരമായിരുന്നില്ല. പല പേരുകളും പ്രോജക്റ്റിനു വേണ്ടി ആലോചിച്ചു. ആദ്യം ആലോചിച്ച പേര് ഉറപ്പിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോയപ്പോഴാണ് അതേ പേരിൽ മറ്റൊരു പ്രോജക്ട് നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. നിർബന്ധിതമായി മറ്റൊരു പേരിലേക്ക് നീങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ. എത്രയൊക്കെ പേരുകൾ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടും സംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നില്ല. വളരെ ക്യാച്ചി ആയ ഒരു പേരു കിട്ടുക വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്ഷനും സിനിമയ്ക്ക് യോജിച്ച ഒരു പേരിനു വേണ്ടിയുള്ള ആലോചനകൾ തുടർന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം സെഡിൻ ബ്രോ എന്നെ വിളിച്ച് സഹോദരൻ കെവിനുമായി കുറെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു നോക്കി. സഞ്ജു സാംസൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെ, പെട്ടെന്ന് കോസ്മിക് സാംസൺ എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു. അത് സ്ട്രൈക്ക് ആയി. കോസ്മിക് സാംസൺ കൊള്ളാം ആ പരിപാടിയെന്ന് എനിക്കും തോന്നി. കഥാപരമായി നോക്കുമ്പോഴും പേര് യോജിച്ചതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്.സാംസൺ ആളെങ്ങനെ?
നമുക്ക് സുപരിചിതനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് തോന്നും. നെക്സ്റ്റ് ഡോർ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ. ഡെലിവറി ജോബ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ. അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫാൻ്റസി എലമെൻ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ്. അവിടെന്നാണ് കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്.ഫാൻ്റസി എലമെൻ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തത്
വിഎഫ്എക്സ് പിന്തുണ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ മിന്നൽ മുരളിയിൽ ഒക്കെ കണ്ടതുപോലെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്ടുകളും ഉണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയതിനു ശേഷം സംസാരിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പറയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്റ്റിൻ്റെയും ബ്ലൻഡ് ആണ് കോസ്മിക് സാംസൻ്റെ ശക്തികൾ.
എന്തുകൊണ്ട് ട്രെയിലർ പുറത്തിറക്കിയില്ല അഭിജിത്ത് ജോസഫ് (Special Arrangement)
തീർച്ചയായിട്ടും, സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ട്രെയിലർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. അതിൻ്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം
വളരെയധികം ആസ്വദിച്ചു തന്നെയായിരുന്നു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കിയത്. എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം, കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ ആയിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ. ഏകദേശം 80 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അതിൽ 77 ദിവസവും സന്ദീപിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാത് ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണം കഴിയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുക പതിവായിരുന്നു. സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ എത്രത്തോളം സിനിമ മേക്കിങ് എന്ന പ്രോസസ് ആസ്വദിക്കുന്നുവോ അത്രയും മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കും.
ഹോളിവുഡ് സിനിമകളുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ കോസ്മിക് സാംസൺ (Special Arrangement)
തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ടാകും. ഈ ലോകത്തുള്ള കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ വളരെ ചുരുക്കമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതിൽനിന്നാണ് ഇത്രയധികം ഭാഷാ സിനിമകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒന്നിനെ ഒന്നിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ പരമാവധി ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ ജനുവിനായി നിൽക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമയുമായുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നും കോസ്മിക് സാംസണെ എങ്ങനെ മാറ്റിനിർത്താം എന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചുരുക്കം ചില കഥാസന്ദർഭങ്ങളിൽ നിന്നും, ആവിഷ്കാരവും കഥ പറയുന്ന സ്വഭാവവും ഒക്കെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റി തന്നെയാണ് പുതിയ പുതിയ സൃഷ്ടികൾ സംഭവിക്കുന്നത്. പുതുമയാർന്ന ഒരു കഥാസന്ദർഭം വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ഒന്നുകിൽ പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരം അങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങൾ എല്ലാം പല സിനിമകൾക്കും കോമൺ ആയിരിക്കും.
കോസ്മിക് സാംസണെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് എത്രത്തോളം റിലേറ്റബിൾ ആക്കാം എന്നുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു നടത്തിയത്. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്നും ചിത്രത്തിൽ ഇല്ല. ഒരുപാട് ചിന്തയുടെയും ആവശ്യമില്ല. ലളിതമായി ആസ്വദിക്കാവുന്ന സിനിമയാണ്. ഒരുതരത്തിലുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തലും അടിസ്ഥാനമുള്ള കാര്യമല്ല. എങ്കിലും സിനിമയെ കീറിമുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്ന ചില പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ട്. അവരോട് പറയാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമമാണ് കോസ്മിക് സാംസൺ.
സംഗീത സംവിധാനം അഭിജിത്ത് ജോസഫ് (Special Arrangement)
ഏതൊരു സിനിമയാണെങ്കിലും സംഗീതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഫാൻ്റസി സൂപ്പർ ഹീറോ ചിത്രത്തിൽ സംഗീതം ഒരു പിൻബലം കൂടിയാണ്. സിബി മാത്യു ആണ് കോസ്മിക് സാംസണിൻ്റെ സംഗീതം ഒരുക്കിയത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ സോങ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഒരു സെലിബ്രേഷൻ സോങ് ആണ്. എനിക്ക് എപ്പോഴും ലാർജർ ദാൻ ലൈഫ് സിനിമകൾ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ്. വിജയ് സിനിമകളിലുള്ളതുപോലെ ഗംഭീര ഫൈറ്റും ഡാൻസും നന്നായി ആസ്വദിക്കും. മലയാളത്തിൽ ഇത്തരം ഡാൻസ് നമ്പറുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമകൾ വിരളമാണ്. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കോസ്മിക് സാംസൺ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഫൈറ്റിൻ്റെയും ഡാൻസിൻ്റെയുമൊക്കെ ഏരിയ നന്നായി ഈ ചിത്രത്തിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ്
ഈ സിനിമയുടെ കഥ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി മുടക്കാൻ തയാറായിരുന്നു. പക്ഷേ മറ്റു ഭാഷ ഫാൻ്റസി ചിത്രങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉറപ്പായും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കില്ല. മലയാളത്തിൻ്റെ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് പോലും മറ്റുള്ള ഭാഷാ സിനിമകളുടെ ബഡ്ജറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചു താരതമ്യേന എത്രയോ ചെറുതാണ്. കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോയത്. സിനിമ ചാർട്ട് ചെയ്തതിനപ്പുറം ഒരു ദിവസം പോലും ചിത്രീകരണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് തീരുമാനമെടുത്തു. ചിത്രീകരണത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന സമയം പാഴാക്കാതെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത്. മൂന്ന് മാസത്തോളമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്തത്. അതൊരുപക്ഷേ സുഗമമായ ചിത്രീകരണത്തിന് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. ലഭിക്കുന്ന സമയവും പണവും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ വിനിയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ജോൺ ലൂഥർ മുതൽ കോസ്മിക് സാംസൺ വരെ കോസ്മിക് സാംസൺ (Special Arrangement)
ആദ്യ സിനിമ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ പുതിയ സബ്ജക്ടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള കഠിനമായ ശ്രമം ആയിരുന്നു നടത്തിയത്. അതിലൂടെ വലിയൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി. മികച്ച ആശയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. കഥകൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴും ചില കഥകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴും കഥകളുടെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ്റെ പരിധി എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചു. ആലോചിച്ചതും കണ്ടെത്തിയതുമായ പല കഥകളും പെട്ടെന്നൊരു ചിത്രമാക്കാം എന്ന് സ്പാർക്ക് തോന്നുന്ന തരത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആശയക്ഷാമത്തിൽ പകച്ചുനിന്നില്ല. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനിടയിലാണ് കോസ്മിക് സാംസൺ എന്ന കഥ കേൾക്കുന്നതും എക്സൈറ്റഡ് ആവുന്നതും.
കഥപറയാൻ നിർമിത ബുദ്ധി
ജോൺ ലൂഥർ എന്ന സിനിമ എഴുതുന്ന സമയത്തേക്കാളും കോസ്മിക് സാംസൺ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഒരു സീൻ വിശദീകരിക്കാനും, മറ്റുള്ളവരോട് കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി കഥപറയാനും നിർമിത ബുദ്ധി ഒരുപാട് സഹായിച്ചു. പണ്ടൊരു സ്റ്റോറിബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന വരച് സ്കെച്ചസുകൾ തയാറാക്കണമായിരുന്നു. ഇന്നത് നിസ്സാരമായി നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. അതുപോലെതന്നെ കഥയെഴുതി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ലൊക്കേഷൻ, ചില ബാക്ക് ഡ്രോപ്പുകൾ എന്നിവയൊക്കെ തത്സമയം തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. എഴുതുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സിനിമ ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വ്യക്തത വരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാം. ഇൻസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ചില പോസ്റ്ററുകൾ ഒക്കെ എടുത്ത് നിർമ്മിത ബുദ്ധിക്ക് നൽകി ഇതുപോലെ ചെയ്തു തരാമോ എന്ന് പോലും ചോദിച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
അഭിജിത്ത് ജോസഫ് (Special Arrangement)
എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ 27ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ആസ്വദിക്കുക. മികച്ചൊരു ദൃശ്യ അനുഭവമായിരിക്കും കോസ്മിക് സാംസൺ- സംവിധായകൻ പ്രതികരിച്ചു.
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