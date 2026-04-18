അഭിനേതാവിൽ നിന്ന് സംവിധായകനിലേക്ക്; ഹൊറർ-കോമഡി ചിത്രവുമായി അഭയ് ശങ്കർ എത്തുന്നു

Published : April 18, 2026 at 6:04 PM IST

മലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയ സഹോദരിമാരായ ഉർവശി, കൽപ്പന, കലാരഞ്ജിനി എന്നിവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്രതിഭ കൂടി സംവിധായക നിരയിലേക്ക്. നടൻ അഭയ് ശങ്കർ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹൊറർ-കോമഡി ചിത്രത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം ചെന്നൈയിലും കേരളത്തിലുമായി പൂർത്തിയായി. കലേഷ് രാമാനന്ദ്, കലാരഞ്ജിനി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

അഭിനയത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര

2016-ൽ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെ സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച അഭയ് ശങ്കർ, ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാതെയാണ് തൻ്റെ സിനിമാ മോഹങ്ങൾ പിന്തുടർന്നത്. 2023-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'യോസി' എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെ നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. പിന്നീട് ഉർവശി പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ 'എൽ. ജഗദമ്മ ഏഴാം ക്ലാസ് സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ്' എന്ന ചിത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തു. 'യോസി'യുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്ത് സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞത് തന്നിലെ സംവിധായകന് കരുത്തായെന്ന് അഭയ് പറയുന്നു.

അമ്മയും മകനും; ഹൊററും കോമഡിയും

ഒരു അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. ഹൊറർ ത്രില്ലർ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയിൽ ഹാസ്യത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

അഭയ് ശങ്കറിന്റെ അപ്പച്ചി കൂടിയായ കലാരഞ്ജിനിയാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പം സമീപിക്കാവുന്ന ബന്ധുകൂടിയായ കലാരഞ്ജിനി തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ഓപ്ഷൻ. ബന്ധുവായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ എൻ്റെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാം എന്ന് സമ്മതിച്ചത്. മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ എക്കാലവും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനേത്രിയാണ് അവർ. പുതിയകാലത്തെ സിനിമകളിലും അവരുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ആഴമുള്ളതാകുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന കഥ അപ്പച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം. കഥ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം കലാ രഞ്ജിനിയുടെ മികവുറ്റ പ്രകടനം തന്നെ ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം 'ഹൃദയം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ സെൽവ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മലയാളിക്ക് പ്രിയങ്കരനായ കലേഷ് രാമാനന്ദ് ആദ്യമായി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.

സ്വന്തം അധ്വാനത്തിൽ വിശ്വാസം

സിനിമാ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിലും സ്വന്തം കഴിവിനും കഠിനാധ്വാനത്തിനുമാണ് സിനിമയിൽ സ്ഥാനമെന്ന് അഭയ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാതെ തന്നെ സിനിമയോടുള്ള പാഷൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച അഭയ്, തൻ്റെ സ്വന്തം രചനയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടും.

സിനിമ ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അഭയ് ശങ്കറിൻ്റെ വീഡിയോ അഭിമുഖം പൂർണരൂപത്തിൽ ചുവടെ.

