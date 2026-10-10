'ആശ' ഒടിടിയിലേക്ക്; ഉര്വശിയുടെ ഗംഭീര പ്രകടനം ഒപ്പം ജോജുവും! ചിത്രം എവിടെ, എപ്പോള് കാണാം
തിയേറ്ററില് ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറിയ ചിത്രമാണ് ആശ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 12:15 PM IST
ഉർവശിയും ജോജു ജോർജും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ചിത്രം 'ആശ' ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. നവാഗതനായ സഫര് സനല് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയത്. ഉര്വശി ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളില് ഏറ്റവും സങ്കീര്ണമായ വേഷമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലേത്.
പ്രേക്ഷകരെ മുള്മുനയില് നിര്ത്തുന്ന ഡാര്ക്ക് സസ്പെന്സ് ത്രില്ലറിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്. ഭര്ത്താവിന്റെ വേര്പാടിന് ശേഷം രണ്ടു പെണ്കുട്ടികളെ അമ്മയുടെ തണലില് തന്നെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി വളര്ത്തുന്ന അമ്മയുടെ സങ്കീര്ണമായ റോളാണ് ഉര്വശി 'ആശ' എന്ന ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററില് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ ഈ ചിത്രം ഒക്ടോബര് 16 മുതല് സീ 5 ലൂടെ ഒടിടി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി, വിജയരാഘവൻ, ശാരി, ജോയ് മാത്യ, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 'പണി' ഫെയിം രമേഷ് ഗിരിജയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
അജിത് വിനായക ഫിലിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രം വിനായക അജിത് ആണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'പൊന്മാന്', 'ഗഗനചാരി', 'മദനോത്സവം', 'സര്ക്കീട്ട്' തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം അജിത് വിനായക ഫിലിംസിന്റെ നിര്മാണത്തില് എത്തിയ ചിത്രമാണ് ആശ. ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ജോജു ജോർജും രമേഷ് ഗിരിജയും സഫർ സനലും ചേർന്നാണ്. നവാഗതനായ സഫര് സനലിന്റെ സംവിധാന മികവിനും അവതരണത്തിനും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മധു നീലകണ്ഠന് ആണ് ഛായാഗ്രാഹണം നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എഡിറ്റർ: ഷാൻ മുഹമ്മദ്, സംഗീതം: ഗോവിന്ദ് വസന്ത, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സിങ്ക് സൗണ്ട്: അജയൻ അടാട്ട്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: വിവേക് കളത്തിൽ, മേക്കപ്പ്: ഷമീർ ഷാം, കോസ്റ്റ്യൂം: സുജിത്ത് സി.എസ്, സ്റ്റണ്ട്: ദിനേഷ് സുബ്ബരായൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷബീർ മാലവട്ടത്ത്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ്: രതീഷ് പിള്ള, അസ്സോസിയേറ്റ്സ്: ജിജോ ജോസ്, ഫെബിൻ എം സണ്ണി, അസോ. ക്യാമറ : ബിനു, സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങ്: തപസ് നായക്, ഡി ഐ: കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്, കളറിസ്റ്റ്: ശ്രീക് വാര്യർ, വി എഫ് എക്സ് : മെരാകി.