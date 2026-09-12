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ബാങ്ക് സീനിൽ ചുമരിൽ ഇടിച്ച് കൈ ചുവന്നു; ഉർവശിയുടെ പൊട്ടിത്തെറി കണ്ട് സെറ്റ് നിശബ്‌ദമായി: 'ആശ' വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന്‍

റിയലിസ്റ്റിക് റിവഞ്ച് ജോണറിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ആശയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ സഫർ സനൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
സഫർ സനൽ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 6:56 PM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 7:22 PM IST

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അക്കി വിനായക്

ആശയ മികവുകൊണ്ടും ആവിഷ്കാര മികവുകൊണ്ടും സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ ഏറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇക്കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച തിയേറ്ററുകളിൽ സംഭവിച്ചത് അഭിനയ മത്സരം ആയിരുന്നു. 'പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കുറ്റക്കാർ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ പാർവതിയും സംഘവും ഒരു ഭാഗത്താണെങ്കിൽ 'ആശ' എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഒരേ ഒരു ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ ഉർവശി മറുഭാഗത്ത്. ഉർവശിക്കൊപ്പം ബലാബലം പിടിച്ചുനിന്ന ജോജു ജോർജ് എന്ന അഭിനേതാവിന് നിറഞ്ഞ കൈയടി. നവാഗതനായ സഫർ സനൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആശ റിയലിസ്റ്റിക് റിവഞ്ച് ജോണറിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. നൂറുകണക്കിന് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉർവശിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ഇത് ആദ്യം. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സംവിധായകൻ സഫർ സനൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.


തുടക്കം ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെ


പത്തുവർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ആശ എന്ന ചലച്ചിത്രം. ഇന്നലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ആശയ്ക്കും, പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ കുറ്റക്കാർ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനും മികച്ച പ്രേക്ഷക അഭിപ്രായം നേടാൻ സാധിക്കുന്നു. രണ്ടും സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ചിത്രം. തിയേറ്ററുകളിൽ അഭിനയം കൊണ്ടുള്ള മത്സരം. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്ന നിമിഷമാണിത്.

ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെയാണ് സഫറിൻ്റെ സിനിമ സ്വപ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ദേശീയതലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജോജു ജോർജ്ജും സിദ്ധിക്കും പ്രധാന താരങ്ങളായി ലോക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'പീസ്' എന്ന സിനിമയിലൂടെ തിരക്കഥാകൃത്തായി സിനിമ മേഖലയിൽ അരങ്ങേറ്റം. സുഹൃത്തായ രമേഷ് ഗിരിജയും തിരക്കഥ പങ്കാളിയായി അന്ന് ഒപ്പമുണ്ട്. 'ആശ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് രമേഷ്. ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിലൂടെ നടൻ ജോജു ജോർജുമായി ഇരുവരും സൗഹൃദത്തിലായി

'ആശ'യിലൂടെ നവാഗത സംവിധായകന്‍

ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നത് ജോജു ചേട്ടൻ തന്നെയാണ്. 'പീസ്' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം ജോജു ചേട്ടനുമായി നിരവധി സിനിമകളുടെ ആശയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിൽ പലതും മുന്നോട്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നീടാണ് 'ആശ' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിലൂടെ നവാഗത സംവിധായകനായി മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരാനും സാധിച്ചു. 2019 ലാണ് 'ആശ'യുടെ പ്രാഥമിക ആശയം മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് അമ്മമാരിലൂടെയാണ് ആശ എന്ന കഥാപാത്രം രൂപപ്പെടുന്നത്. പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരി തന്നെയാണ് ആശ. അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി ഒരു പ്രതികാര കഥ ചേർത്തുവച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. ആശയം ജോജു ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഗ്രീൻ ഫ്ലാഗ്. സിനിമ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി ഒരു സ്ത്രീയെ തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചത്. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഈയൊരു ആശയത്തിന് വലിയൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ജോജു ചേട്ടനാണ്. മമ്മൂക്ക അല്ലെങ്കിൽ കമൽഹാസൻ സർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഈ സിനിമ ആവിഷ്കരിച്ചാലോ എന്നും ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ ചർച്ചകൾ ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ മതി എന്നുള്ള തലത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ തിരക്കഥ പങ്കാളിയായി ജോജു ചേട്ടനും ഒപ്പം ചേർന്നു.
DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
സഫർ സനൽ (Special Arrangement)
ജോജു ജോർജ് എന്ന തിരക്കഥാകൃത്ത്

'പീസ്' എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് 2022 ലാണ്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ ജോജു ചേട്ടനുമായി സൗഹൃദമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള സിനിമ യാത്രകളിൽ ധാരാളം തിരക്കഥകൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചർച്ചകൾ ചെയ്തു. ജോജുച്ചേട്ടനും ഞാനും രമേഷും വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. നല്ലൊരു ആശയത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഒടുവിലാണ് 'ആശ' എന്ന സിനിമയുടെ ത്രഡ് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. തിരക്കഥ പൂർത്തിയാകാൻ ഏകദേശം മൂന്നുവർഷമെടുത്തു. ഇതിനിടയിൽ ജോജു ചേട്ടൻ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. തിരക്കഥ രചനയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും ജോജു ചേട്ടൻ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'ഇരട്ട' എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്ന വേളയിൽ ആ സെറ്റിൽ എത്തിയാണ് 'ആശ'യ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും എഴുത്തും മുന്നോട്ടു നീക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്കുകൾ ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രചനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന 'ആശ' എന്ന സിനിമയുടെ സ്കെയിൽ ജോജു ചേട്ടൻ്റെ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുടെ ഫലമായാണ് മികച്ച ടെക്നീഷ്യൻസ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. മധു നീലകണ്ഠനെ പോലൊരു സിനിമറ്റോഗ്രാഫറുടെ കൂടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്.

മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നത് ഉർവശി

ഈ സിനിമയുടെ സീനുകൾ എഴുതി തുടങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ മുഖം തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നത്. ചേച്ചി അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾ ചെയ്താൽ ഈ കഥാപാത്രം മികച്ചത് ആകില്ല. മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഉർവശി ചേച്ചി നോ പറഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യണം എന്നുപോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ. 'ആശ' പോലൊരു കഥാപാത്രം ഉർവശി ചേച്ചി കരിയറിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരല്പം നെഗറ്റീവ് ഷേഡ് ഒക്കെയുള്ള കഥാപാത്രമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രം ഉർവശി ചേച്ചിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറയാനും തിരക്കഥ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാനും പോയത്. ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഹൃദയം വരെ നിലച്ചുപോകുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ തിരക്കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങി മൂന്നുനാല് സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉർവശി ചേച്ചി തിരികെ ചോദിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേച്ചിക്ക് ഈ സബ്ജക്ടിനോട് താല്പര്യം തോന്നിത്തുടങ്ങി എന്ന്. നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി സിനിമകൾ താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, തൻ്റെ മാത്രം ചുമലിൽ ഏറി മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞത്.
DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
ഉര്‍വശിക്കൊപ്പം സഫർ സനൽ (Special Arrangement)
സെറ്റിലെ അത്ഭുതം

നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കണ്ടുവളർന്ന അഭിനേത്രിയാണ് ഉർവശി ചേച്ചി. ഇത്രയും ലെജൻഡ് ആയ ഒരു അഭിനേത്രിയെ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊരു ആക്ടറിനും പുതിയൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പൂർണമായി കടക്കാൻ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടിവരും. പക്ഷേ 'ആശ' എന്ന സിനിമയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ തന്നെ ഉർവശി ചേച്ചി കഥാപാത്രത്തെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടാണ് നിന്നത്. അത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.


ഷൂട്ടിങ് ആരംഭിച്ച ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ വളരെ ലളിതമായ സീനുകളാണ് എടുത്തുപോയത്. പാട്ട് രംഗങ്ങളിലെ സീനുകൾ ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. സങ്കീർണമായ രംഗങ്ങളിൽ ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിലെ രംഗമാണ്. സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് ആ സീനിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും. ബാങ്ക് സീനിൽ ആദ്യം എടുത്തത് ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ ഭാഗം ആയിരുന്നു. ആ സീനാണ് 'ആശ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രംഗം. ഐശ്വര്യ തൻ്റെ രംഗം മികച്ചതാക്കി. എല്ലാവരും ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യടിച്ചു.

ഇനി എടുക്കേണ്ടത് ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ പോർഷനാണ്. ഞാൻ അടക്കം എല്ലാവരും എക്സൈസ്മെൻ്റിൽ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് കട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രംഗമല്ല. ഉർവശി ചേച്ചി അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അത് ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുക. ചേച്ചിയോട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒറ്റ ഷോട്ടാണ്. ഈയൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ആരംഭിച് ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ ചേച്ചി ഇമോഷണലി പൊട്ടിത്തെറിക്കണം. ഉർവശി ചേച്ചി എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. പിന്നീട് ആക്ഷൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമയുള്ളൂ. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയുള്ള പെർഫോമൻസ്. ചുവരിൽ കയ്യൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ചേച്ചി അഭിനയിച്ചു. ആശ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് പൂർണമായ രീതിയിൽ ഉർവശി ചേച്ചി പരകായ പ്രവേശം നടത്തുന്നതായി തോന്നി. മൂത്ത മകളെ കുറിച്ച് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തന്നെയാണോ എന്ന് പോലും സംശയിച്ചു പോയി.

കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മുൻകാല ജീവിതവും വർത്തമാനകാല ജീവിതവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടനം. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി. എനിക്കാണെങ്കിൽ എവിടെ കട്ട് പറയണമെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉർവശി ചേച്ചി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും ചേച്ചിക്ക് പുറത്തു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ചുവരിൽ കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടിച്ചതൊക്കെ യാഥാർഥ്യമായിരുന്നു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ കൈകൾ ഒക്കെ ചുവന്ന് നീര് വന്നു. ഒരുപാട് സമയം ഇടവേള എടുത്ത ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. അതുപോലൊരു പ്രകടനം നേരിട്ട് കണ്ടാൽ ആരായാലും ഞെട്ടിപ്പോകും. ഒരുപക്ഷേ ഉർവശി ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ശേഷമാണ് ആശ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആഴം ഞങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലായത്. ഈയൊരു രംഗത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആകുന്നു. അതോടൊപ്പം ഉർവശി എന്ന അഭിനേത്രി, ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നിൽ രോമാഞ്ചവും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
ആശ ടീം (Special Arrangement)
ഏറെ സന്തോഷിച്ച ആ രാത്രി

ജോജു ചേട്ടൻ അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രവും ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രവും ഒന്നിക്കുന്ന രംഗം. സിനിമയിലെ വാഹനാപകടരംഗം. ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മർമ പ്രധാനമായ രംഗം. ട്രെയിലറിൽ ആ രംഗത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം തിരക്കുള്ള ഒരു റോഡിലാണ് അർധരാത്രി ആണെങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രാത്രി ആയാലും ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്ന് രാത്രി കൊണ്ടാണ് ആ സീൻ മുഴുവനായി ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് വേണ്ടിവന്ന രംഗമായിരുന്നു. ജോജു ചേട്ടനും ഉർവശിച്ച ചേച്ചിയും സിനിമയിൽ ഒന്നിക്കുന്ന സീൻ കൂടിയാണ് അത്. ആ രംഗം തന്നെയാണ് ഇരുവരും ഒരുമിച്ചുള്ളതായി ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോജു ചേട്ടൻ വളരെയധികം തയാറെടുപ്പിലാണ് സെറ്റിൽ എത്തിയത്. ജോജു ചേട്ടൻ കലിപ്പ് മോഡിൽ എത്രത്തോളം ഹൈപ്പർ ആയി അഭിനയിക്കുമെന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജോജു ചേട്ടൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു. ജോജു ചേട്ടൻ എത്രത്തോളം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചോ അത്രയും ഉർവശി ചേച്ചിയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെയൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജോജു ചേട്ടനോടൊപ്പം ഉർവശി ചേച്ചി ലൗഡറായി അഭിനയിച്ചത്. ഒരു അഭിനേത്രിക്ക് വേരിയേഷൻസ് അനായാസമായി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുപോലും ഞാൻ സംശയിച്ചു. ആദ്യ ഡയലോഗിൽ തന്നെ ഉർവശി ചേച്ചി സിറ്റുവേഷൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പെർഫോം ചെയ്തു. മീറ്റർ കറക്റ്റ്. പിന്നെ രണ്ടുപേരും ചേർന്നങ്ങ് സീൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മോണിറ്ററിന് പിന്നിലിരുന്ന് ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിച്ചു. നിലവിലെ മലയാള സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ഗംഭീര ആക്ടേഴ്സ് അവരുടെ മാക്സിമം പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.


സൈക്കോളജിക്കൽ ഭാഗത്തിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ


നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ആശയത്തിന് മേലുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. പരീക്ഷണാത്മകമായ ഏതൊരു കാര്യവും ഒരു സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം നിലവിൽ മലയാള സിനിമയിൽ വേണ്ട. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആശയപരമായി മറ്റു ഭാഷാ സിനിമകളെക്കാൾ മലയാള സിനിമ എത്രയോ മുന്നിലാണ്. ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലും. ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർ ഓരോ ദിവസവും പുതിയത് വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നൽകുക തന്നെ വേണം. കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ, സമാന്തര സിനിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അതിർവരമ്പുകൾ മലയാളത്തിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്.

ഉർവശി ചേച്ചിയെ പോലെ ഒരു അഭിനേത്രിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു സിനിമ വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും മുകളിൽ നൽകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. തിരക്കഥ എഴുതുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ഞാനും രമേഷും ജോജു ചേട്ടനും തീരുമാനിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു ഉർവശി ചേച്ചിയെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അമ്മ കഥാപാത്രം. എന്നാൽ ആ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകൻ വളരെയധികം കണക്ട് ചെയ്യുകയും വേണമായിരുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളുകൊണ്ട് ആശ മാരായ ഒരുപാട് അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരും ഉണ്ട്.

DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
കമല്‍ഹാസനൊപ്പം സഫർ സനലംു ജോജു ജോര്‍ജും (Special Arrangement)
സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിന് ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണല്ലോ

ഒരു അപ്രതീക്ഷിത ക്ലൈമാക്സ് സൃഷ്ടിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ക്ലൈമാക്സിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രേക്ഷകർ ഇനിയും ഈ സിനിമ കാണാനുണ്ട്. ഒന്നിനെയും പക്ഷം പിടിക്കുന്ന ഒരു ആശയമല്ല 'ആശ'. ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഈ ആശയം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സിനിമയുടെ വില്ലൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയും സാഹചര്യങ്ങളും ആണ്. വെളുത്തതൊക്കെ നല്ലതും കറുത്തതൊക്കെ മോശവും എന്നൊരു ചിന്താഗതി ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു മമൊറാലിറ്റി ഈ സിനിമയിലൂടെ പറയുന്നു.

സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു പാറ്റയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഹീറോ ആയി മാറുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ വില്ലനായും. നല്ലവനെയും മോശപ്പെട്ടവനെയും കണക്കാക്കുന്നതിൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിനും പങ്കുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശരിയേത്, തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ആശയം ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന ഡിസൈൻ മനസ്സിലുണ്ടായി. പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ആ ക്ലൈമാക്സിൻ്റെ ശരിതെറ്റുകൾ ഫീൽ ചെയ്യുക. ആരുടെ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് പ്രേക്ഷകനാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്. ശരിയേത്ച തെറ്റേത് എന്ന് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുത്താത്ത ഒരു ഇമേജ് ക്ലൈമാക്സിന് ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ ചിന്തിച്ചു.

DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
ആശ ടീം (Special Arrangement)
വിജയരാഘവനെക്കുറിച്ച്

ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ആകാത്ത പേര്. ഇത്രയും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കളോട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോലൊരു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെെൻ്റ് തന്നെ പുതിയൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ട്. പുതിയ ആശയത്തിന്മേൽ അവർക്കുണ്ട്. ഈയൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് വിജയരാഘവൻ ചേട്ടന് മാത്രമല്ല ഉർവശി ചേച്ചിക്കും ഉണ്ട്. കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം, പൂക്കാലം പോലുള്ള സിനിമകളിൽ നായകതുല്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് 'ആശ' എന്ന സിനിമയുമായി ഞങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നത്. കണ്ട് ശീലിക്കാത്ത ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരെ അവതരിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ സമീപിക്കുന്നത്. കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം മുൻ ചിത്രങ്ങളെ പോലെ ഒരുപാട് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉള്ള കഥാപാത്രമല്ല ഈ സിനിമയിൽ തനിക്കുള്ളതെന്ന്. പക്ഷേ ഈ തിരക്കഥയുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. ആശ എന്ന കഥാപാത്രത്തിനോടും തിരക്കഥയോടുമുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ പൂർണ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായി. മലയാളത്തിൽ നിരന്തരം മികച്ച സിനിമകൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് ആത്മാർഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ.

വിജയരാഘവനോടൊപ്പമുള്ള ഷൂട്ടിങ് എക്സ്പീരിയന്‍സ്

വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനൊക്കെ ഷോട്ടിൽ എന്തുചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി നൽകും. ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത അനുഭവത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാം. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം രസകരമായ ഒരു അടുക്കള സീനിനെ പറ്റി. ഉർവശി ചേച്ചിയും വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാചകം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രം വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനോട് കറിയിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ദേഷ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. തിരക്കഥയിൽ ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാൻ മാത്രമാണ് എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കറിയിൽ എരിവുണ്ടെന്ന് കൂടി എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടത് വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം ഷോട്ടിൽ ചെയ്തതാണ്. വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട് പരമാവധി ചിരിയടക്കാൻ ഉർവശി ചേച്ചി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ചേച്ചി ചിരിച്ചു. ആ രംഗം റീട്ടെക്ക് എടുക്കാതെ അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനലായി ചേച്ചി ചിരിച്ചു പോയതാണെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷേ ആശ എന്ന കഥാപാത്രം ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ട് ചിരിച്ചേക്കാം.

DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
സഫർ സനൽ (Special Arrangement)
ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മിയുടെ കഥാപാത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ പ്രകടനം

ആ സീനിനെക്കുറിച്ചും ആധികാരികമായി നിലവിൽ പറയുന്നില്ല. കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആസ്വാദനം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. എങ്കിലും ചോദിച്ചത് പോലൊരു സീൻ സിനിമയിലുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ സീനിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ട ബാധ്യതയും ഉണ്ട്. ആ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് സീൻ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ എടുക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പുതിയകാലത്തെ സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിൽ എഴുതിവെച്ച ഡയലോഗ് അതുപോലെതന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഉർവശി ചേച്ചിയോട് രംഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇമോഷനെ പറ്റിയും വിശദീകരിച്ചു. പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച അഭിനേത്രിയുടെ പ്രകടനമാണ്.


ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ അവരുടെ പ്രകടനം മുഴുവൻ ചിത്രീകരിച്ച് എടുത്താൽ മാത്രമേ ആ സീനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ആ സീനിന് ഒരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഉണ്ട്. ആശ എന്ന കഥാപാത്രം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ഇമോഷണലി ബ്രേക്ക്ഡൗൺ ആയി ഒടുവിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അതിനൊരു സൊലൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെയാണ് ആ സീൻ. സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ എടുത്ത ആ സീൻ പിന്നീട് എഡിറ്റിലാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. ആശയം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എവിടെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ സീൻ മാത്രമല്ല ഉർവശി ചേച്ചി അഭിനയിച്ചാൽ കട്ട് എവിടെ പറയണമെന്ന് സംശയം തോന്നും. എല്ലാം തിരക്കഥയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മാത്രമേ പലപ്പോഴും സീനുകൾ മുന്നോട്ടു പോകുമായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്തെഴുതിയാലും അതിൻ്റെ 50 ഇരട്ടി മുകളിലാണ് ഉർവശി ചേച്ചിയുടെ പ്രകടനം.


ആശ എന്ന പേര്


ചേച്ചിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ആശ. സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പല പേരുകളും ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ആശയുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആശ എന്നുതന്നെയാണ് നല്ല പേര് എന്ന് തോന്നി. നമുക്ക് ചുറ്റും ധാരാളം ആശമാർ ഉണ്ട്. സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ആശമാർ എത്രത്തോളം പോകും എന്നാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോജു ചേട്ടനും പറഞ്ഞത് ആശയുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ആശ എന്ന പേര് തന്നെയാണ് യോജിച്ചത് എന്നാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ സിനിമ സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ജോജു ചേട്ടൻ. എപ്പോഴും ചേർത്തു പിടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. വളരെ ജനുവിനായ മനുഷ്യൻ.


റിസർച്ച്

മനുഷ്യരുടെ കഥ പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ചുറ്റുപാടും കണ്ണോടിച്ചാൽ മതിയാകും. ആശ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അതുതന്നെയാണ് ചെയ്തത്. സിനിമയിൽ പൊലീസിംഗ്, മെഡിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിന് അറിയണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ പറയട്ടെ ആശ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇവൾവ് ചെയ്തു വന്ന കഥാപാത്രമാണ്.


ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി

ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർഥതയുള്ള അഭിനേത്രി. ഈ സിനിമയുടെ ആശയം ഐശ്വര്യയോട് പറയുന്ന സമയത്ത് നായികയായി നിരവധി സിനിമകളിൽ അവർ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ തിരക്കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന് സമ്മതിച്ചത്. തിരക്കഥ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യും.

DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA
സഫർ സനൽ (Special Arrangement)
ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉർവശി ചേച്ചിക്കുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടായാണ് ആശ എന്ന ചിത്രത്തെ കരുതുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ തിരക്കഥാകൃത്തായ രമേഷ് ഗിരിജ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രമേഷ് ഗിരിജയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്കായി ഒരു ഹിൻ്റ് . ജോജു ചേട്ടൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പണിയെന്ന ചിത്രത്തിൽ കരിക്ക് സുനിയെ മലയാളികൾ മറക്കാൻ ഇടയില്ല. വർഷങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ. ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് വിസ്മരിക്കാൻ ആകില്ല.

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Last Updated : September 12, 2026 at 7:22 PM IST

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SAFAR SANAL
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JOJU GEORGE
DIRECTOR SAFAR SANAL ON AASHA

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