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കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു മൃതദേഹം! 'ആരവൻ' സിനിമയിലെ രംഗം കണ്ണൂരിൽ യാഥാർഥ്യമായപ്പോൾ

ജൂൺ 13ന് കണ്ണൂർ വാണിയമ്പാറ ഉണ്ണിമിശിഹാ പള്ളിയിൽ സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ചിത്രീകരിച്ച അതേ രംഗങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ARAVAN MOVIE UPDATES ARAVAN MOVIE CEMETERY OPENING CASE ARAVAN MOVIE AND CEMETERY OPENING
ആരവന്‍ സിനിമയിലെ ശവകല്ലറ തുറക്കുന്ന രംഗത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 12:37 PM IST

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കേരളത്തെ നടുക്കിയ പല സംഭവങ്ങളും പിന്നീട് സിനിമകൾക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വെള്ളിത്തിരയ്ക്കായി ഒരുക്കിയ ഒരു രംഗം അതേപടി ജീവിതത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നത് അത്യപൂർവമാണ്. ചെറുകര ഫിലിംസിനുവേണ്ടി മനോജ് ചെറുകര നിർമിച്ച് സുധീഷ് കോശി രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'ആരവൻ' എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലെ ഒരു രംഗമാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

യാഥാർഥ്യമായ കല്ലറ പൊളിക്കൽ

'ആരവൻ' സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി രണ്ടുമാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചിത്രീകരിച്ച രംഗമാണ് യഥാർഥത്തിൽ നടന്നത്. സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇടുക്കിയിൽ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ഒരു പ്രധാന സീനിൽ പള്ളി സെമിത്തേരിയാണ് ലൊക്കേഷൻ. സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി കലാസംവിധായകൻ കൃത്രിമമായി ഒരുക്കിയതായിരുന്നു ഈ സെമിത്തേരി. സിനിമയുടെ സീൻ പ്രകാരം പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ ഒരു മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്യാൻ കല്ലറ തുറക്കുന്നു. പക്ഷേ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു മൃതദേഹം. സംസ്കാരച്ചടങ്ങിന് എത്തിയവർ ഈ കാഴ്‌ച കണ്ട് ഞെട്ടുന്നു. കൃത്യം രണ്ടുമാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ഈ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചത്.

ARAVAN MOVIE UPDATES ARAVAN MOVIE CEMETERY OPENING CASE ARAVAN MOVIE AND CEMETERY OPENING
ആരവന്‍ സിനിമയിലെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും (ETV Bharat)

സിനിമയിലെ ഈ രംഗത്തിന് സമാനമാണ് കേരള മനഃസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച കണ്ണൂർ വാണിയമ്പാറത്തട്ട് ഉണ്ണിമിശിഹാ പള്ളിയിലെ ശവക്കല്ലറ തുറന്ന സംഭവവും. ജൂൺ 13ന് കണ്ണൂർ വാണിയമ്പാറ ഉണ്ണിമിശിഹാ പള്ളിയിൽ സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ചിത്രീകരിച്ച അതേ രംഗങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു മൃതദേഹം അടക്കുന്നതിന് കല്ലറ തുറന്നപ്പോൾ ആ കല്ലറയിൽത്തന്നെ രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ. 'ആരവൻ' സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവർത്തകരെയും ഇക്കാര്യം അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ചു.

ARAVAN MOVIE UPDATES ARAVAN MOVIE CEMETERY OPENING CASE ARAVAN MOVIE AND CEMETERY OPENING
സിനിമയിലെ ശവകല്ലറ രംഗത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് (ETV Bharat)

ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിലേക്ക് താമസം മാറിവന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെയും അവരുടെ യമഹ ആർഎക്‌സ് 100 ബൈക്കിൻ്റെയും കഥ പറയുകയാണ് ഈ ചിത്രം. ഭീതിയുടെ താഴ്‌വരയായി മാറിയ ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രണയവും പകയും ഇടകലർത്തി കഥ പറയുന്ന ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഹൊറർ ചിത്രമാണിത്.

ARAVAN MOVIE UPDATES ARAVAN MOVIE CEMETERY OPENING CASE ARAVAN MOVIE AND CEMETERY OPENING
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ (ETV Bharat)

റിലീഷ് കുര്യൻ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച ചിത്രത്തിൽ വിജിൽ എഫ്എക്സ് ആണ് എഡിറ്റർ. മനു കൃഷ്‌ണൻ സംഗീതവും സുധീഷ് കോശി, മനു കൃഷ്‌ണൻ എന്നിവർ ഗാനരചനയും നിർവഹിക്കുന്നു. ആർട്ട്: സൂരജ് കുറവിലങ്ങാട്, മേക്കപ്പ്: ബിനു കുറ്റപ്പുഴ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടർ: സനീഷ് എംഎസ്, സ്റ്റിൽസ്: മാത്തൻ കുര്യൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ: സ്റ്റിബി പഴയിരി, അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്‌ടർ: സജിത് ബാബു, പിആർഒ: അയ്‌മനം സാജൻ.

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ശവകല്ലറ രംഗത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം (ETV Bharat)

അഖിൽ, ജിത്തു, സനീഷ്, അജൽ, രേവന്ത്, ആർച്ച, ജോസ് ചാക്കോ, ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി, ആനന്ദ് നെച്ചൂരൻ, ബിജു ഗോപാൽ, സൂര്യ കുറുപ്പ്, റോജ, വിനോദ് വെളിയനാട്, രാധാകൃഷ്ണൻ, മഹേഷ്‌ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വെൺമണി, പഴയിരിക്കണ്ടം, മക്കുവള്ളി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചിത്രം ഓണം റിലീസായി തിയറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ARAVAN MOVIE UPDATES ARAVAN MOVIE CEMETERY OPENING CASE ARAVAN MOVIE AND CEMETERY OPENING
അണിയറ പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും (ETV Bharat)

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CEMETERY OPENING CASE
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