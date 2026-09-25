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പൊലീസ് വേഷത്തില്‍ ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി സൈജു കുറുപ്പ്; സസ്‌പെന്‍സും ദുരൂഹതകളും നിറഞ്ഞ 'ആരം'; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

ഒരു കൊലപാതകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണവും അതിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹതകളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്

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Aaram (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 3:26 PM IST

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ഗുഡ് ഹോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ബാനറിൽ ഡോ. ജുനൈസ് ബാബു ഗുഡ് ഹോപ്പ് നിർമ്മിച്ച്, രജീഷ് പരമേശ്വരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'ആരം' തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. ആകാംക്ഷയും ദുരൂഹതയും നിറഞ്ഞ ക്രൈം ത്രില്ലറായി ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25ന് ആണ് റിലീസിനെത്തിയത്.

സൈജു കുറുപ്പ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ആരം' പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തി ആദ്യ ഷോ പിന്നിടുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പലഭാഷകളിലും പലതരം ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ക്രൈം ത്രില്ലര്‍ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരം ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിഷ്‌ണു രാമചന്ദ്രന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ രജീഷ് പരമേശ്വരന്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ആരം' എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്‌തമാകുന്നതെന്നാണ് ഓരോ സിനിമാപ്രേമിയും ഉറ്റുനോക്കിയത്.

ഒരു കൊലപാതകത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അന്വേഷണവും അതിന് പിന്നിലെ ദുരൂഹതകളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഒരു കൊലപാതക ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്‍റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രം തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ സസ്പെൻസും ഉദ്വേഗവും നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. വൈകാരികതയും സസ്പെന്‍സും കലര്‍ന്ന ഒരു ക്ലീന്‍ പൊലീസ് ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ എന്ന് 'ആര'ത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.

കോഴിക്കോട് ഫറോക്കിനടുത്ത വേസ്റ്റ് ഡമ്പിങ് യാർഡിൽ അജ്ഞാതമൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്ന സംഭവത്തിനുപിന്നാലെ സി.ഐ ആന്‍റോ ഈപ്പൻ (സൈജു കുറുപ്പ്) നടത്തുന്ന അന്വേഷണമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. സസ്പെന്‍സും ട്വിസ്റ്റുകളുമൊക്കെ ചിത്രത്തില്‍ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ നീങ്ങി പ്രേക്ഷകനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഓരോ സസ്പെന്‍സിലേക്കും എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യം മുതല്‍ അവസാനം വരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ അവതരണം.

കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെ ആന്‍റോ ഈപ്പന്‍ എന്ന എസ് എച്ച് ഒയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളൊക്കെ ചിത്രത്തില്‍ എടുത്തുകാട്ടുന്നുണ്ട്. തനിക്ക് മുന്നിൽ വരുന്ന സാഹചര്യത്തെളിവുകളെ ആശ്രയിച്ച് കേസന്വേഷിക്കുന്നയാളാണ് ആന്‍റോ ഈപ്പന്‍.

ഒരുതരത്തിലും മടുപ്പിക്കാതെ മികച്ച അവതരണമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റേതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. ഹീറോയിസമൊന്നുമില്ലാതെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് ചിത്രത്തില്‍ കാണിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ക്ലൈമാക്‌സിനെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.

പ്രേക്ഷകര്‍ എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യ ജിത്തു ദാമോദറിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണത്തെ കുറിച്ചാണ്. വി. സാജന്‍റെ എഡിറ്റിങ്ങും സിനിമയെ റിയലിസ്റ്റിക് രീതിയില്‍ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഹിത് ഗോപാലകൃഷ്‌ണന്‍റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ്.

ആന്‍റോ ഈപ്പന്‍ എന്ന സൈജു കുറുപ്പിന്‍റെ പ്രകടനവും മികച്ചതാണ്. സാധാരണക്കാരനായ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായാണ് സൈജു കുറുപ്പ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഇത് പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് അവര്‍ക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അയാള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദമൊക്കെ പ്രേക്ഷകനും അതേരീതിയില്‍ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ സൈജു കുറുപ്പ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന് പുറമെ അസ്‌കര്‍ അലി, സുധീഷ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനവും മികവുറ്റതാണ്. സിദ്ധിഖ്, അഞ്ജു കുര്യൻ, ഉണ്ണിലാലു, അജിത് കോശി, മനോജ് കെ.യു, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, അപ്പുണ്ണി ശശി, മീര വാസുദേവ്, വൈഷ്ണവി കല്യാണി, സുരഭി സന്തോഷ്, ലത ദാസ്, ഗോകുലൻ, റിയാസ് നർമകല, ജയരാജ് വാര്യർ, കബനി സൈറ, ശ്രേയ ജയദീപ്, എറിക് ആദം ഗുഡ് ഹോപ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങൾ.

കൈതപ്രം, ജിസ് ജോയ്, ജോ പോൾ എന്നിവരാണ് ഗാനങ്ങൾക്ക് വരികൾ ഒരുക്കുന്നത്. ഹരി ചരൺ, സിതാര കൃഷ്ണകുമാർ, സായനോര, അതുൽ നറുകര, യാസിൻ നിസാർ, അജയ് ശ്രാവൺ, ആരതി എം.എൻ., അശ്വിൻ എന്നിവരാണ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത്.

ബാബു പിള്ളൈയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ. കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ സുജിത് മട്ടന്നൂർ, മേക്കപ്പ് കിരൺ, മനോജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ നികേഷ് നാരായൺ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഷിബിൻ കൃഷ്ണ, സ്റ്റണ്ട് ഡയറക്ടർ റോബിൻ ടോം, കൊറിയോഗ്രഫി ശ്രീജിത്ത് ഡാൻസ് സിറ്റി, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ ഷിജോ ഡൊമിനിക്, സ്റ്റിൽസ് സിബി ചീരൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ മാമിജോ, ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ഗുഡ് ഫെല്ലാസ്, ഡിജിറ്റൽ ജാങ്കോ സ്പേസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ്: ബ്രിങ്ഫോർത്ത്, പി.ആർ.ഒ: ഐശ്വര്യ രാജ്.

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