61 ാം വയസില് മൂന്നാം വിവാഹം! ആമിര് ഖാന്- ഗൗരി വിവാഹം ജൂലൈ 5 ന്; സാക്ഷികളാവാന് മക്കളും
കഴിഞ്ഞ 25 വര്ഷമായി ആമിര് ഖാന്റെ സുഹൃത്തായ ഗൗരി സ്പ്രാട്ടിനെയാണ് ജീവിതസഖിയാക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 11:54 AM IST
ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാന് വീണ്ടും വിവാഹിതനാകുന്നുവെന്ന വാര്ത്തയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഗൗരി സ്പ്രാറ്റിനെയാണ് ആമിർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. 61 ാം വയസിലാണ് താരത്തിന്റെ മൂന്നാം വിവാഹം.
ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ദമ്പതികൾ നിയമപരമായി ഒന്നാവുകയാണ്. ആമിർ ഖാന്റെ ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽവെച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തില് ആർഭാടരഹിതവുമായ ലളിതമായ ചടങ്ങിലാണ് വിവാഹം.
ജൂലായ് അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഇരുവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമാകും പങ്കെടുക്കുക. ആമിര് ഖാന് തന്നെയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. എന്നാല് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമല്ല. 150 പേർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിദേശത്തുനിന്നെത്തുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യമുണ്ടാകും.
"ജൂലൈ 5 ന് ഞാൻ വിവാഹിതനാകുന്നു, വിവാഹം വീട്ടിൽ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒപ്പം നടക്കും. എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകണം, എന്നും ഞങ്ങള് സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കാന് നിങ്ങളുടെയെല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹമുണ്ടാകണം", ആമിര് ഖാന് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ 25 വര്ഷമായി ആമിര് ഖാനും ഗൗരിയും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ആമിറിന്റെ കസിൻ നുസ്രത്ത് ഖാൻ വഴി ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇത് പിന്നീട് പ്രണയമായി മാറുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മുംബൈയില് വച്ച് തന്റെ 60-ാം ജന്മദിനത്തില് കാമുകി ഗൗരി സ്പ്രാറ്റിനെ മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
അന്നുമുതൽ താരം ഗൗരിക്കൊപ്പം നിരവധി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അടുത്തിടെ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ആമിർ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഗൗരിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇരുവർക്കും മുൻവിവാഹങ്ങളിൽ മക്കളുണ്ട്. അവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
"ഗൗരിയെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ്. അവർ വളരെ നല്ല വ്യക്തിയാണ്. അവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ താൻ സമാധാനം കണ്ടെത്തുന്നു. മുൻ ഭാര്യമാരായ കിരൺ റാവു, റീന ദത്ത എന്നിവരുമായുള്ള എന്റെ ബന്ധവും വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അവയൊന്നും ശരിയായില്ല. ഗൗരി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നതോടെ ഞാൻ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായി തോന്നി. ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നു.",- ആമിർ പറഞ്ഞു.
2022 ലാണ് ആദ്യ ഭാര്യ റീന ദത്തയുമായി ആമിര് ഖാന് വേര്പിരിയുന്നത്. റീനയുമായുള്ള ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ ആമിറിന് ജുനൈദ്, ഇറാ എന്നീ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. പിന്നീട് സംവിധായികയായ കിരൺ റാവുവിനെ 2005-ല് വിവാഹം ചെയ്തു. സിനിമയുടെ സെറ്റിൽവെച്ചാണ് ഇവർ കണ്ടുമുട്ടിയത്. 2021-ൽ വേർപിരിഞ്ഞ ഇവർക്ക് വാടകഗർഭധാരണത്തിലൂടെ പിറന്ന ആസാദ് എന്ന മകനുണ്ട്. 2021ല് ഈ ബന്ധം വേര്പിരിയുകയും ചെയ്തു.
2022-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ലാൽ സിങ് ചദ്ദ'യുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷം 'സീതാരേ സമീൻ പർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആമിർ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയിരുന്നു. '
ഹാപ്പി പട്ടേൽ: ഖതർനാക് ജാസൂസ്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഒരു കാമിയോ റോളിൽ ആമിർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്റെ നിർമ്മാണ സംരംഭമായ 'ഏക് ദിൻ' റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആമിർ ഇപ്പോൾ.
സുനില് പാണ്ഡെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആമിര് ഇപ്പോള് അഭിനയിക്കുന്നത്. ഈ റൊമാന്റിക് ഡ്രാമയില് മകനും നടനുമായ ജുനൈദ് ഖാന്, സായ് പല്ലവി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. 2016-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തായ് ചിത്രമായ 'വൺ ഡേ'യുടെ റീമേക്കാണിത്.