'ലൗ ജിഹാദ് അംഗീകരിക്കില്ല', ആമിര് ഖാന് വധഭീഷണി; ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിന്റെ പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്
ആമിർ ഖാന് വധഭീഷണിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിന് പേരിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്, അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പൊലീസ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 3:29 PM IST
ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാനെതിരെ വധഭീഷണി ഉയർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ഗുണ്ടാതലവൻ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിന്റെ പേരിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയും ഭീഷണി പ്രചരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ, ഈ ഭീഷണി യഥാർഥത്തിൽ ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിൽ നിന്നാണോ വന്നതെന്നും സന്ദേശങ്ങളുടെ ആധികാരികത എന്താണെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആമിർ ഖാന്റെ അടുത്തിടെ നടന്ന ഗൗരി സ്പ്രാറ്റുമായുള്ള വിവാഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന "ലവ് ജിഹാദ്" ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം പ്രചരിച്ചത്. ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സഹോദരനെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അർസു ബിഷ്ണോയിയുടെയും മറ്റൊരു അംഗമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ടൈസൺ ബിഷ്ണോയിയുടെയും പേരിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
പോസ്റ്റിൽ, ആമിർ ഖാൻ രാജ്യത്ത് "ലവ് ജിഹാദ്" പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും, ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. "ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നേരിടും. താരപദവിയുടെ പേരിൽ ഇതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കും" എന്ന തരത്തിലുള്ള ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങളും സന്ദേശത്തിലുണ്ട്.
ഇതോടൊപ്പം, രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗറിൽ 13 വയസ്സുകാരിക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസും പോസ്റ്റിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഭാഗങ്ങളും സന്ദേശത്തിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സംഭവം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ മുംബൈ പോലീസും സൈബർ സെല്ലും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന്റെയും പ്രചരിക്കുന്ന വോയ്സ് നോട്ടിന്റെയും ആധികാരികത പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് യഥാർഥമാണോ, അത് ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
അതേസമയം, ആമിർ ഖാനോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘമോ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതെന്നും, പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി സൽമാൻ ഖാനെതിരായ ഭീഷണികളുടെ പേരിൽ ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയി സംഘം ദേശീയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. 1998-ലെ കൃഷ്ണമൃഗ വേട്ടക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈരാഗ്യമാണ് സൽമാനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഭീഷണികൾക്ക് പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് സംഘം പലതവണ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024 ഏപ്രിലിൽ സൽമാൻ ഖാന്റെ മുംബൈയിലെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നടന്ന വെടിവയ്പ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വവും ബിഷ്ണോയി സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഏറ്റെടുത്തതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ആമിർ ഖാനെതിരായ നിലവിലെ ഭീഷണി സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ സന്ദേശങ്ങളുടെ യാഥാർഥ്യവും അതിന് പിന്നിലുള്ളവരും സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത ലഭിക്കൂ.