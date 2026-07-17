വര്ഷങ്ങളായുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് വിരാമമിട്ട് ആമിര് ഖാന്; 'ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ്' സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ജീവിതകഥയല്ല
ഡല്ഹിയിലെ ജന്തര്മന്ദിരില് സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകനായ സോനം വാക്ചുക് നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം 20 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ആമിര് ഖാന്റെ പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 12:06 PM IST
വർഷങ്ങളായി പ്രേക്ഷകർ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്ക് ഒടുവിൽ വിരാമമിട്ട് ബോളിവുഡ് താരം ആമിർ ഖാൻ. താൻ അഭിനയിച്ച സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം '3 ഇഡിയറ്റ്സ്' ലഡാക്കിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കര്ത്താവും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടല്ല നിർമ്മിച്ചതെന്ന് ആമിർ വ്യക്തമാക്കി.
ഡല്ഹിയിലെ ജന്തര്മന്ദിരില് സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകനായ സോനം വാക്ചുക് നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം 20 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴാണ് ആമിര് ഖാന്റെ പ്രതികരണം.
ലണ്ടൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ 'ലഗാൻ' സിനിമയുടെ 25-ാം വാർഷിക പ്രത്യേക പ്രദർശനത്തിനിടെ നടന്ന സംവാദത്തിലാണ് താരം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഈ ധാരണ യാഥാർഥ്യമല്ലെന്നും അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഞങ്ങൾ '3 ഇഡിയറ്റ്സ്' ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കോ സംവിധായകൻ രാജ്കുമാര് ഹിരാനിക്കോ തിരക്കഥാകൃത്ത് അഭിജാത് ജോഷിക്കോ സോനം വാങ്ചുക്കിനെ പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിലർ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല," എന്നാണ് ആമിര് ഖാന് വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതേസമയം, ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ 20 ദിവസത്തിലേറെയായി അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്ന സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ചും താരം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. "അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാണ്. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അവസാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," ആമിർ പറഞ്ഞു.
ഓസ്കര് നോമിനേഷന് ലഭിച്ച ലഗാന്റെ 25 വര്ഷത്തെ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രത്യേക പ്രദര്ശനത്തില് ആമിര് ഖാന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്ന്ന് നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് 3 ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രത്തെ കുറിച്ചും സോനം വാങ്ചുകിനെ കുറിച്ചും മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകര് ആരാഞ്ഞത്. അതേസമയം, സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ '3 ഇഡിയറ്റ്സ്' എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താതെ തന്നെ വിലയിരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം നൽകണമെന്നും ആമിർ ഖാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
🎬 Aamir Khan sets the record straight on 3 Idiots: “The character had nothing to do with #SonamWangchuk.— Rajesh Kumar Reddy E V (@rajeshreddyega) July 17, 2026
We didn’t even know about him while shooting the film, and he himself acknowledged it.” Facts matter as much as stories. 🎥
#AamirKhan #3Idiots #Bollywood pic.twitter.com/OmPcr3W5uw
ജൂൺ 28 മുതൽ ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ സോനം വാങ്ചുക്ക് അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം നടത്തുകയാണ്. നീറ്റ്-യുജി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയെച്ചൊല്ലി ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ അദ്ദേഹവും പങ്കുചേരുകയായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സോനം വാങ്ചുക്ക് സമരം തുടരുന്നത്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധക്കാര് രംഗത്തുണ്ട്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന് അഭയ് ഡിയോൾ, സ്വര ഭാസ്കർ, അനുരാഗ് കശ്യപ്, പ്രകാശ് രാജ്, സോനാക്ഷി സിൻഹ തുടങ്ങി നിരവധി സിനിമാ താരങ്ങളും പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ആരോഗ്യനില മോശമാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിക്കാന് വാങ്ചുക് വിസമ്മതിച്ചു.