ആമിർ ഖാൻ മൂന്നാമതും വിവാഹിതനായി; ഗൗരി സ്പ്രാറ്റുമായുള്ള വിവാഹ ചിത്രങ്ങള് പുറത്ത്
ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാൻ വീണ്ടും വിവാഹിതനായി. സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 5, 2026 at 3:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബോളിവുഡ് സൂപ്പർതാരം ആമിർ ഖാനും ഗൗരി സ്പ്രാറ്റും വിവാഹിതരായി. മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയിലുള്ള ആമിറിൻ്റെ വസതിയിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത സ്വകാര്യ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം. മുൻ ഭാര്യമാരായ റീന ദത്ത്, കിരൺ റാവു, മക്കളായ ഇറ ഖാന് ജുനൈദ് ഖാന് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ദമ്പതികളുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
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വളരെ ലളിതമായ രജിസ്റ്റർ വിവാഹമായിരുന്നു നടന്നത്. ബോളിവുഡ് താരവും ഗൗരിയും ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹിതരായതായി ആമിറിൻ്റെ വക്താവ് മാധ്യമങ്ങളോട് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലഗാൻ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് അശുതോഷ് ഗോവാരിക്കർ, ഹാസ്യനടൻ വീർ ദാസ്, ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇർഫാൻ പത്താൻ, രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് രാജ് താക്കറെയും ഗാനരചയിതാവ് പ്രസൂൺ ജോഷിയും വ്യവസായി മുകേഷ് അംബാനി തുടങ്ങി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
സിനിമാ നിർമ്മാതാവ് റീന ദത്തയെയാണ് താരം ആദ്യം (1986 മുതൽ 2002 വരെ ) വിവാഹം കഴിച്ചത്. മുൻ ദമ്പതികൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് - ജുനൈദ്, ഇറ ഖാൻ. 2005 ൽ നടൻ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് കിരൺ റാവുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു. അവരുടെ മകൻ ആസാദ്. 2021 ൽ ദമ്പതികൾ വേർപിരിഞ്ഞു.
സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ ഹിറാനിയുടെ പുതിയ വെബ് സീരീസിൻ്റെ പ്രീമിയർ ചടങ്ങിൽ ജൂലൈ 5-ന് വിവാഹിതരാകുമെന്ന് ആമിർ മാധ്യമങ്ങളോട് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം തൻ്റെ നാലുമക്കളും വിവാഹച്ചടങ്ങിന് സാക്ഷിയാകുമെന്നും ആമിർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള സൗന്ദര്യ, ക്ഷേമ മേഖലയിലെ പ്രൊഫഷണലായ ഗൗരിക്ക് മുൻ വിവാഹത്തിൽ ഒരു മകനുണ്ട്.
ആമിറും ഗൗരിയും ഇരുവരും ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. മുംബൈയിലെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഗൗരിയുമൊത്ത് ആമിർ ഖാൻ താമസം മാറ്റിയിരുന്നു. ഇരുവരും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണെന്ന ഗോസിപ്പുകള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ അറുപതാം ജന്മദിനത്തിലായിരുന്നു ആമിർ ഖാൻ പുതിയ പ്രണയം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഗൗരിയെ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി പരിചയമുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷമായി പ്രണയത്തിലാണെന്നും ആമിർ പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നാലെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വന് ചര്ച്ചകള്ക്കാണ് പ്രഖ്യാപനം വഴിയൊരുക്കിയത്. ബെംഗളൂരു സ്വദേശിയായ ഗൗരി മുംബൈയിൽ സലൂണ് ഉടമയാണ്.
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