സിനിമയെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന പ്രവാസികൾക്കായി 'ആലി'; ഡോ. കൃഷ്ണ പ്രിയദർശൻ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് എത്തും
സിനിമയുടെ പേരായ ആലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സിനിമ കാണുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും സംവിധായക വ്യക്തമാക്കി
Published : August 10, 2026 at 5:07 PM IST
മൻഹർ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഡോ. കൃഷ്ണ പ്രിയദർശൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'ആലി' എന്ന ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി തീയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നു. പ്രവാസി കലാകാരന്മാർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി ചിത്രീകരിച്ച ഈ പ്രണയ ചിത്രം വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ഗൾഫ് കലാകാരന്മാർക്കായി ഒരു മലയാള ചിത്രം
യുഎഇയിലെ ഒട്ടനവധി പ്രവാസി കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തി ഡോ. കൃഷ്ണ പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ആലി'. മൻഹർ സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് മൂന്ന് ഭാഷകളിലായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. കൃഷ്ണ പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമായി ഒരേസമയമാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്.
തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കാത്ത, സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിരവധി കലാകാരന്മാർ ഗൾഫ് നാടുകളിലുണ്ടെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ ചിത്രമൊരുക്കിയതെന്നും സംവിധായിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചെറുപ്പകാലം മുതലുള്ള തമിഴ് ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ചിത്രം തമിഴിൽ കൂടി ഒരുക്കാൻ പ്രചോദനമായത്. സിനിമയിലെ തമിഴ്, മലയാളം ഗാനങ്ങളുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡോ. കൃഷ്ണ പ്രിയദർശൻ തന്നെയാണ്.
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"ഏകദേശം രണ്ടു വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടിനൊടുവിലാണ് ഈ ചിത്രം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചത്. സിനിമയുടെ പേരായ 'ആലി' എന്ന വാക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ചിത്രം കാണുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കൂ." ഡോ. കൃഷ്ണ പ്രിയദർശൻ പറഞ്ഞു.
ശക്തമായ കഥാപാത്രവുമായി കൃഷ്ണപ്രസാദ്
'വാഴ 2' എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം നടൻ കൃഷ്ണപ്രസാദ് ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് 'ആലി'യിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രജിൻ പത്മനാഭൻ, സൗരവ് ശ്യാം, കൃഷ്ണപ്രസാദ്, ഡോ. രജിത്കുമാർ, കൈലാഷ്, ജോബി, സുരേഷ് തിരുവല്ല തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. റിനാസ് നാസർ ഛായാഗ്രഹണവും കിളിമാനൂർ രാമവർമ്മ സംഗീത സംവിധാനവും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമകൾ മാത്രമേ നിലവിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും, ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണെങ്കിലും 'ആലി' വളരെയധികം പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണെന്നും കൃഷ്ണപ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
"വളരെ ഹിറ്റാകുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു കഥാപാത്രം ചെയ്താലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും, എന്നാൽ മോശം സിനിമയിൽ നായക വേഷം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇത്തരം ചെറിയ സിനിമകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് നല്ല കലാകാരന്മാരെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കും."
പ്രണയ ചിത്രമെന്നതിലുപരി മറ്റു ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങളും സിനിമയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ സിനിമയുടെ വിജയം ഗള്ഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കൂടുതൽ വേരോടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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