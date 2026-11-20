വീണ്ടും ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിടിക്കുമോ! പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവരുന്ന പ്രകടനവുമായി ദുല്ഖര് സല്മാന് ഒപ്പം സാത്വികയും; 'എ ഒ ടി' പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
'മഹാനടി', 'സീതാ രാമം', 'ലക്കി ഭാസ്കര്' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ദുല്ഖര് തെലുഗുവില് നായകനായി എത്തുന്ന 'ആകാശംലോ ഒക താര' ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 12:24 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ദുൽഖർ സൽമാന്റെ തെലുഗു ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര' ലോകമെമ്പാടുമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തി. പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം റിലീസിന് പിന്നാലെ മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്.
കേരളത്തിൽ നടന്ന മലയാളം പ്രീമിയർ ഷോകൾക്കും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ പ്രകടനം താരത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ചതിലൊന്നാണെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. നായിക സാത്വിക വീരവള്ളിയുടെ പ്രകടനത്തിനും മികച്ച പ്രശംസ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വൈകാരികതയും പ്രണയവും പ്രചോദനവും ഒരുപോലെ കോർത്തിണക്കിയ ചിത്രം മനോഹരമായ സിനിമാനുഭവമാണെന്നാണ് ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ.
💥🙌🙂↕️ First Half🙌💥 #AakasamloOkaTara #AOT https://t.co/HxtQdRb16h— bose___18 (@pavan_ambali) November 19, 2026
റിലീസിന് പിന്നാലെ എക്സിലും ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. ആദ്യ പകുതിയും രണ്ടാം പകുതിയും മികച്ചതാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള റിവ്യൂകളാണ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ചിലർ ചിത്രത്തിന് 3.5/5 റേറ്റിങ് നൽകിയപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ 3.75/5 റേറ്റിങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തി. കഥപറച്ചിലിലെ ലാളിത്യവും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വൈകാരികതയും ദുൽഖറിന്റെ പ്രകടനവുമാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന കരുത്തുകളായി പ്രേക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
#AOT 4/5 Story line 🔥🔥🔥 Execution ❤️😭 Acting @dulQuer @satveeravalli 📈📈📈 https://t.co/yH9h4ADdJq— BOB . JR (@Ravikanth_28) November 19, 2026
ചിത്രത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതുമുഖ താരം സാത്വിക വീരവള്ളി കല്പനയായി എത്തുന്നു. സമൂഹം മുന്നിൽ വെക്കുന്ന അതിർവരമ്പുകൾ മറികടന്ന് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കല്പനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഇരുവരുടെയും പ്രകടനങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യേക പ്രശംസ നേടുന്നുണ്ട്.
Masterpiece film 🥹❤️🔥 Tollywood Best : 2026 🥹 💎 DQ as Garu Never Misses 🤍🤩 Hattrick for DQ in Telugu 🤌🏻💛 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸𝗯𝘂𝘀𝘁𝗲𝗿 💯🥶 @dulQuer 👑📈 #AakasamloOkaTara #DulquerSalman #AOTMovie #AOT #AOTpremier https://t.co/myDUMJ1chJ— SHiBiN SeBaSTiaN (@SHiBiNLeO7) November 19, 2026
തെലുഗു സിനിമയിൽ ദുൽഖർ വീണ്ടും മികച്ചൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം. കഥാപാത്രത്തിന്റെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ താരത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നു.
ദുൽഖറും സാത്വികയും ഒന്നിച്ചുള്ള വൈകാരിക രംഗങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റുകളിലൊന്ന്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയെക്കുറിച്ച് മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്നത്.
Your weekend plans just got sorted! 🎬✨ #AakasamloOkaTara is winning hearts everywhere with 100% blockbuster talk. Get your gang together and book now! 👇 https://t.co/jIBukejsTt https://t.co/wnl3H5yMwc— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) November 20, 2026
രണ്ടാം പകുതിയും മികച്ചതാണെന്നും ചില ചെറിയ പോരായ്മകൾ ഒഴിച്ചുനിർത്തിയാൽ ചിത്രം ഹൃദയസ്പർശിയായ അനുഭവമാണെന്നും ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കുറിച്ചു.
സ്വപ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങളും വികാരങ്ങളും ലളിതമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയെന്നും സിനിമാസ്വാദകര് കുറിക്കുന്നു.
മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ ചിത്രത്തെ മനോഹരവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ വൈകാരിക യാത്രയെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ദുൽഖർ സൽമാനും സാത്വികയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും അവരുടെ വൈകാരിക രംഗങ്ങൾ ഏറെ മനോഹരമായെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്.
#AakasamaloOkaTara is pure, unadorned drama, and it works because of its excellent performances. The film unfolds like a novel patiently, layer by layer allowing its characters, emotions, and quiet moments to breathe. Rather than rushing toward big beats, it lets the story settle into you, revealing its depth through small interactions and lived-in details. It feels less like watching a movie and more like turning the pages of a book, where every chapter adds another shade to the characters and their world. A deeply felt, character-driven experience.❤️— Abhi🐆 (@HungryCheetah_) November 19, 2026
ദുൽഖറും ശ്രുതി ഹാസനും ഒന്നിച്ചെത്തുന്ന രംഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്. കഥാപാത്രങ്ങളുമായി പ്രേക്ഷകരെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സംവിധായകൻ കഥ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്.
ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറിന്റെ സംഗീതവും പശ്ചാത്തല സംഗീതവുമാണ്. സിനിമയിലെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആഴം നൽകുന്നതിൽ സംഗീതം നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. പ്രത്യേകിച്ച് പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
മികച്ച മേക്കിങ്ങും ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും വൈകാരിക രംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ അനുഭവം കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ ചെറിയ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെയും വികാരങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംവിധായകൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
#AakasamloOkaTara Predictable movie nothing new but , Watch it 4 Dulquer Salman he delivers yet another graceful and compelling performance in TFI. Satvika makes a promising debut, GVP’s music & background score keep the film engaging throughout. https://t.co/FR4JBALeXj— joseph midhun (@Josephmidhunb) November 20, 2026
ശ്രുതി ഹാസൻ രോഹിണി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റൂഹാനി ശർമ, മുരളി ശർമ, സ്വാസിക എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരനിരയിലുണ്ട്.
മികച്ച പ്രതികരണങ്ങൾക്കിടയിലും ചിത്രത്തിന് ചില വിമർശനങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. കഥാഗതിയിൽ പുതുമയില്ലെന്നും ചില രംഗങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രേക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണെന്നും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ആഖ്യാനം മന്ദഗതിയിലാകുന്നുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം പകുതിയിലെ ചില രംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ചുരുക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.
ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്നതുപോലെ ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും ലോകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അനുഭവമാണ് ചിത്രം നൽകുന്നതെന്നും ആസ്വാദകര് കുറിക്കുന്നു.
സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗീത ആർട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ്ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകൾ സംയുക്തമായാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫെറർ ഫിലിംസാണ് കേരളത്തിൽ ചിത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.
It’s a beautiful film guys! Just go watch it.. ❤️❤️❤️❤️❤️ @dulQuer 🔥🔥 #Aot https://t.co/60sobXMv00— Johnniewalker😎 (@johnnie4005) November 19, 2026
വൈകാരികതയ്ക്കും പ്രണയത്തിനും സ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രം ദുൽഖറിന്റെ തെലുഗു സിനിമാ യാത്രയിലെ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രമായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായം. ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിലും വരും ദിവസങ്ങളിലെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനവും പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയും ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ നിർണായകമാകും.