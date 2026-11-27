പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയം കവര്ന്ന് കൃഷ്ണയും കല്പനയും! ഗംഭീര കലക്ഷനുമായി ദുല്ഖറിന്റെ 'ആകാശംലോ ഒക താര'
ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം, പ്രശംസിച്ച് ചിരഞ്ജീവിയും നാനിയും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 12:47 PM IST
ദുൽഖർ സൽമാനെ നായകനാക്കി പവൻ സാദിനേനി സംവിധാനം ചെയ്ത പാൻ- ഇന്ത്യൻ ചിത്രം 'ആകാശംലോ ഒക താര' (ആകാശത്തിൽ ഒരു താരകം) ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് പ്രകടനവുമായി മുന്നേറുന്നു. ആദ്യ ദിനം മുതല് തിയേറ്ററില് മികച്ച പ്രകടനവുമായി പ്രദര്ശനം തുടരുന്ന ചിത്രം ആദ്യ വാരം പിന്നിടുമ്പോള് വലിയ കലക്ഷനാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
തെലുഗു സൂപ്പര് താരങ്ങളായ ചിരഞ്ജീവി, നാനി ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. ചിത്രം കണ്ടതിന് പിന്നാലെ ഇരുതാരങ്ങളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഹൃദയസ്പർശിയായ സിനിമാനുഭവമെന്നാണ് നാനി ചിത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. മികച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സംവിധായകന് പവന് സാദിനേനിയെ ചിരഞ്ജീവി അഭിനന്ദിച്ചു. സിനിമ തന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചെന്നും രണ്ടാം പകുതി ഏറെ വൈകാരികമായി സ്പര്ശിക്കുന്നതാണെന്നും പ്രചോദനാത്മകമായ കഥയാണെന്നും താരം കുറിച്ചു.
ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ ദുല്ഖര് സല്മാനും സാത്വിക വീരവല്ലിയും സ്വഭാവിക അഭിനയത്തിലൂടെ മികച്ച അവതരണമാണെന്നും ശ്രുതി ഹാസനും റൂഹാനി ശര്മയുമുള്പ്പെടെയുള്ള താരങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്തെന്നും ചിരഞ്ജീവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജി.വി പ്രകാശിന്റെ സംഗീതത്തേയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും നിര്ബന്ധമായും കാണേണ്ട ചിത്രമാണിതെന്നും യുവതലമുറയ്ക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാകുന്ന ചിത്രമാണിതെന്നും ചിരഞ്ജീവി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
'ആകാശംലോ ഒക താര' എല്ലാ അര്ഥത്തിലും മനോഹരമായ ഹൃദയസ്പര്ശിയായ ചിത്രമാണെന്ന് നാനി കുറിച്ചു. ദുല്ഖര് അവതരിപ്പിച്ച കൃഷ്ണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കല്പന എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തിയ സാത്വികയേയും അഭിനന്ദിച്ചു. സാത്വികയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇത്രയും മനോഹരമായി ഈ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാന് കഴിയുകയുള്ളുവെന്നും താരം കുറിച്ചു. ജി.വി പ്രകാശിന്റെ സംഗീതം സിനിമയ്ക്ക് കരുത്തായെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
അതേസമയം ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് റിലീസായി ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോള് 40.83 കോടി രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫിസില് നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 29.08 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. നെറ്റ് കലക്ഷന് 25.05 കോടി രൂപയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമായി 71.2 ശതമാനം കലക്ഷനാണ് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന്ന് 11.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. 28.08 ശതമാനം വിദേശ സംഭാവനയാണ്. ഏഴാം ദിവസത്തില് മാത്രം 2.70 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും വാരാന്ത്യത്തിലും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷന് ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ കണക്കുക്കൂട്ടല്.
ദിവസേനയുള്ള കലക്ഷന്
|ദിവസം
|ഇന്ത്യ നെറ്റ്
|ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്
|ദിവസേനയുള്ള താരതമ്യം
|ഷോകള്
|തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി
|ഒന്നാം ദിവസം
|₹2.90 Cr
|₹3.35 Cr
|—
|1,970
|31.4%
|രണ്ടാം ദിവസം
|₹4.45 Cr
|₹5.15 Cr
|ഉയര്ച്ച▲ 53.4%
|2,017
|46.1%
|മൂന്നാം ദിവസം
|₹5.75 Cr
|₹6.70 Cr
|ഉയര്ച്ച▲ 29.2%
|2,179
|55.5%
|നാലാം ദിവസം
|₹3.30 Cr
|₹3.85 Cr
|ഇടിവ്▼ 42.6%
|2,188
|33.6%
|അഞ്ചാം ദിവസം
|₹3.25 Cr
|₹3.75 Cr
|ഇടിവ്▼ 1.5%
|2,235
|33.1%
|ആറാം ദിവസം
|₹2.70 Cr
|₹3.15 Cr
|ഇടിവ്▼ 16.9%
|2,267
|28.1%
|ഏഴാം ദിവസം
|₹2.70 Cr
|₹3.13 Cr
|മാറ്റമില്ല= 0.0%
|2,227
|29.4%
|ഇതുവരെ
|₹25.05 Cr
|₹29.08 Cr
|—
|15,083
|ആദ്യവാരത്തെ മൊത്തം കലക്ഷന്
|₹25.05 Cr
|₹29.08 Cr
|—
|15,083
'ആകാശംലോ ഒക താര' കേരളത്തില് വിതരണത്തിന് എത്തിച്ചത് ദുല്ഖര് സല്മാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വേഫറെര് ഫിലിംസ് ആണ്. ഗീത ആര്ട്സ്, സ്വപ്ന സിനിമ, ലൈറ്റ് ബോക്സ് മീഡിയ എന്നീ ബാനറുകളാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്. സന്ദീപ് ഗണ്ണവും രമ്യ ഗണ്ണവും ചേർന്നാണ് സിനിമ നിര്മിച്ചത്.
പ്രണയവും വൈകാരികതയും ഫീൽ ഗുഡ് ഘടകങ്ങളും ചേർത്തൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ദുൽഖർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതുമുഖ താരം സാത്വിക വീരവല്ലിയാണ് കല്പനയായി എത്തുന്നത്. സമൂഹം മുന്നിൽവെക്കുന്ന അതിർവരമ്പുകൾ മറികടന്ന് സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കല്പനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണയിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം.
തമിഴ് താരം ശ്രുതി ഹാസൻ രോഹിണി എന്ന ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. റൂഹാനി ശർമ, മുരളി ശർമ, സ്വാസിക എന്നിവരും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാറാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. 'മഹാനടി', 'സീതാ രാമം', 'ലക്കി ഭാസ്കർ' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെലുങ്ക് പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിയ ദുൽഖറിന്റെ പുതിയ തെലുഗു ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും 'ആകാശംലോ ഒക താര'യ്ക്കുണ്ട്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തിയത്.
രചന, തിരക്കഥ: ഗണ്ണം ഗംഗരാജു, കഥ: പവൻ സാദിനേനി, വസന്ത് ജുറു, അധിക തിരക്കഥ: വസന്ത് ജുറു, ഛായാഗ്രഹണം: സുജിത് സാരംഗ്, സംഗീതം: ജി.വി. പ്രകാശ് കുമാർ, എഡിറ്റർ: പ്രവീൺ കെ.എൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ശ്വേത സാബു സിറിൽ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ചന്തു നിമ്മഗദ്ദ, സഹസംവിധായകൻ: സുരേഷ് പരുച്ചൂരി, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ: യെലെപ്പെട്ടി ശ്രീനിവാസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം: ബത്തലൂരി ലോകേഷ് കുമാർ, ജതിൻ സി.എച്ച്, മുവ്വ ഗോപി, തേജ രാംകി, ഡയറക്ഷൻ വിഭാഗം: ഡി.പി.വി. സന്തോഷ്, ഗയം ഈശ്വർ, സൗരബ് റെഡ്ഡി, സി.എച്ച്. നരസിംഹ റെഡ്ഡി, മഹാംകാളി വിനയ് കുമാർ, ചന്ദ്ര ശേഖർ ഹുഗ്ഗിഹെല്ല, വിശാഖ് പട്ടേൽ കോതപ്പള്ളി, കൊങ്ക രോഹൻ, പ്രീതം ശകുനാല, നിമ്മഗദ്ദ ആസീഷ് പ്രീതം, രാം മോഹൻ കോമണ്ഡൂരി, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: പല്ലവി സിങ്, കലാസംവിധാനം: വംശി കൃഷ്ണ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: സിങ്ക് സിനിമ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈനർ: അനിൽ ഭാനു, വി.എഫ്.എക്സ്: എഗൈ്വറ്റ് വി.എഫ്.എക്സ്, വി.എഫ്.എക്സ്. സൂപ്പർവൈസർ: തൗഫീഖ് ഹുസൈൻ, കളറിസ്റ്റ്: ഷൺമുഖ പാണ്ഡ്യൻ എം.