ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് ഷാജി പാപ്പനും സംഘവും; സര്‍പ്രൈസ് ഒരുക്കി ആട് 3!പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

വലിയ മുതല്‍ മുടക്കിലും താരസമ്പന്നതയിലും ഒരുക്കിയ സിനിമയാണ് "ആട് 3 പാർട്ട് 1; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്". തമാശ നിറഞ്ഞ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഫാന്‍റസിയും കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്.

Published : March 19, 2026 at 1:01 PM IST

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച ആട് 3യ്ക്കായി മലയാള സിനിമാ പ്രേമികള്‍ കാത്തിരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെങ്കിലും ഇന്നാണ് (മാര്‍ച്ച് 19) അതിന് വിരാമമായത്. വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്.

'ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡി'ന്‍റെ ആദ്യ ഷോകള്‍ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. കേരളത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തും 'ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്' അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ വലിയ തരംഗമാണ് ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും ട്രെന്‍ഡിങ്ങ് ആയി മാറിയതാണ് ഈ ചിത്രം.

ഫ്രൈഡേ ഫിലും ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കുന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിച്ചത്. മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. തമാശകളിലൂടെ തുടങ്ങി വിന്‍റേജ് ട്രാക്കിലേക്ക് കഥ മാറ്റുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് വലിയ സര്‍പ്രൈസുകളും സംവിധായകന്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ നിലനിര്‍ത്തുമെന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയെന്നാണ് വിവരം.

‘ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലെ പോലെ റിപ്പീറ്റ് തമാശകളുമായി തുടങ്ങുന്ന ചിത്രം വിന്റേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ലെവൽ കേറി. വിന്റേജ് മാത്രമല്ല, ഫ്യൂച്ചറും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രം’ എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മുഴുനീളെ കോമഡിയാണ് ചിത്രം. ഭൂതം, ഭാവി, വര്‍ത്തമാനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കഥയുടെ സഞ്ചാരം.

ഷാജി പാപ്പന്‍റെ പ്രകടനവും മികച്ചതാണെന്നാണ് അഭിപ്രായം. ഡ്യൂഡും സര്‍വത്ത് ഷമീറുമൊക്കെ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്.

മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ജനപ്രിയ ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്നായ 'ആട്' പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് 'ആട് 3' .റിലീസിനു മുൻപ് 3.40 കോടിയുടെ ബിസിനസാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍.

ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ്, ആട് 2 എന്നിവയിലെ കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ആട് 3യിലും എത്തുന്നുണ്ട്. ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് എന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈനിലൂടെ ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിന് ഇനി ഒരു ഭാഗംകൂടി ഉണ്ടാകും എന്ന ഉറപ്പും അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്‌ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്‌ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്‌സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്‌ണു ആർ ദേവ്,

സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- കിഷൻ മോഹൻ (സപ്‌ത റെക്കോർഡ്‌സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്‌ണു എസ് രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ. പി ആര്‍ ഒ: വാഴൂര്‍ ജോസ്.

Also Read:'മാരക തിയേറ്റര്‍ എക്‌സ്പീരിയന്‍സ്! പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് ധുരന്ധര്‍ 2; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

