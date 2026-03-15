ETV Bharat / entertainment

'വിഷമമുണ്ട്, ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഞാന്‍ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്';വെളിപ്പെടുത്തി മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ്

തിയേറ്ററില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രത്തിനാണ് പിന്നീട് രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതാണ് മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

Will Aadu 3 be the final chapter of the franchise? Midhun Manuel Thomas responds. (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 15, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താന്‍ ഇനി നാലുദിവസം മാത്രം. ചിത്രത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതല്‍ ഷാജി പാപ്പനേയും കൂട്ടരേയും വരവേല്‍ക്കാനായി അക്ഷമരായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകര്‍.

മാര്‍ച്ച് 19 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഇത്തവണ രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കഥപറയുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായാണ് ആട് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. തിയേറ്ററില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രത്തിനാണ് പിന്നീട് രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തില്‍ എന്താണ് സംവിധായകന്‍ മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് ഒരുക്കിവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്‍. മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ വലിയ രീതിയിലാണ് ആട് സിനിമയുടെ പരമ്പരകളെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഇതിന്‍റെ തുടര്‍ച്ചയുണ്ടാകുമോയെന്നും അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ആട് പരമ്പര അവസാനിപ്പിക്കുകയാഎന്ന് സംവിധായകന്‍ മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് വെളിപ്പെടുത്തി.മൂന്നാം ഭാഗമെത്തുന്നത് ഈ ആഴ്‌ചയാണ്. ആഗ്യ ഭാഗത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചാല്‍ രണ്ടാം ഭാഗമമെത്തുമെന്നും മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടയ്ക്കാണ് സംവിധായകന്‍റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

''ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് ഞാന്‍ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ റീവാംബ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനേയും ചെയ്യാമല്ലോ. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തന്നെയുണ്ടല്ലോ. മറ്റാര്‍ക്കെങ്കിലും സ്പിന്‍ ഓഫ് എടുക്കാം. അത് ഫ്രൈഡെ ഫിലിം ഹൗസിന്‍റെ തീരുമാനമാണ്. തീര്‍ച്ചയായും അത് അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്. ഒരു ജനറേഷന്‍ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഫിലിംമേക്കേഴ്‌സ് റിവാംബ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിനിമയില്‍ അങ്ങനൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ബ്ലേഡ് റണ്ണറില്‍ നമ്മള്‍ അന്ന് കണ്ട ടേക്ക് അല്ല ഇപ്പോള്‍ വന്നത്. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫിലിം മേക്കേഴ്‌സ് അടുത്ത തലമുറയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി. അങ്ങനയേ ചെയ്യാവൂ. നമ്മള്‍ തന്നെ മരിക്കുവോളം ആട് ചെയ്യുക എന്നതല്ല'' മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ പറഞ്ഞു.

''അതിനാല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ അവസരം തന്നാല്‍ ആട് ത്രീ രണ്ടാംപര്‍ട്ടിലൂടെ ഈ യൂണിവേഴ്‌സ് അവസാനിപ്പിക്കും. അതും പ്രേക്ഷകര്‍ അവസരം തന്നാല്‍. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇതോടെ അവസാനിക്കും. നാല് സിനിമയൊക്കെ പോരെ. ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു ഗ്ലോറിയസ് എക്‌സിറ്റ് കൊടുത്താല്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസില്‍ ഉണ്ടാകും. ആര്‍ക്കങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് നിര്‍മാതാവിന്റെ തീരുമാനമാണ്. വിജയ് ബാബു സമ്മതിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ അങ്ങനെയാണ് തിരക്കഥ സെറ്റ് ചെയ്‌ത് വച്ചിരിക്കുന്നതും. ഞാന്‍ മാറുന്നുവെന്നേയുള്ളൂ. ആര്‍ക്കു വേണെങ്കിലും തുടരാം'', എന്നും സംവിധായകന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

"വിഷമമുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായ, മലയാളികളുടെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിച്ച ഫ്രാഞ്ചൈസ് നിര്‍ത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ വിഷമത്തേക്കാള്‍ ഉപരിയായി നല്ല രീതിയില്‍ നിര്‍ത്തുക എന്നതാണ്", മിഥുന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

വലിയ മുതല്‍ മുടക്കിലും താരസമ്പന്നതയിലും ഒരുക്കുന്ന സിനിമയാണ് "ആട് 3 പാർട്ട് 1; വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്" . തമാശ നിറഞ്ഞ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഫാന്‍റസിയും കോര്‍ത്തിണക്കികൊണ്ടാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.

ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്‍.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.