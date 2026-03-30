'ഭാര്യ ഇറങ്ങി പോയി പകരം ഇപ്പോള് ഇതാ';വ്യസനത്തോടെ മൈനയോട് കുശലം പറഞ്ഞ് ഷാജി പാപ്പന്, ചിരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോയുമായി മിഥുന്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 3:48 PM IST
തിയേറ്ററില് പരാജയപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും അവരുടെ പേരുകളും ഇത്രയേറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു സിനിമയുണ്ടാവില്ല. ഷാജി പാപ്പനും അറയ്ക്കല് അബുവും ക്ലീറ്റസുമൊക്കെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഒരു ‘മിത്ത്’ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത്രയേറെ തരംഗം തീര്ത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസി.
മാര്ച്ച് 19 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ആട് 3 എന്ന ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്. ചിത്രം റിലീസായി വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് 100 കോടി ക്ലബില് എത്തിയത്. ഏറ്റവും ശക്തമായ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിവസത്തില് തന്നെ ലഭിച്ചത്.
റിലീസിനെത്തി 11 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ആട് 3 തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം തീര്ത്ത് മുന്നേറുകയാണ്. ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളായ തലമുടി നരച്ച, കൊലകൊമ്പൻ മീശയുള്ള, വടംവലിക്കാരനായ ഷാജിയേട്ടൻ എന്ന ഷാജി പാപ്പനേയും സംഘത്തെയും പ്രായഭേദമന്യേ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. സിനിമയില് ഷാജി പാപ്പാനായി എത്തിയത് ജയസൂര്യയാണ്. ഡ്യൂഡും അറയ്ക്കല് അബുവും ക്ലീറ്റസും ഷര്ബത്ത് ഷമീറും അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിച്ച എത്ര കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രത്തിലുള്ളത്.
ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായകന് മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് പങ്കുവച്ച ഒരു രസകരമായ വീഡിയോയാണ് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത്. തിയേറ്ററുകളില് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിച്ച് ഒരു വഴിക്കാക്കിയ ഷാജി പാപ്പന് മൈനയുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണ വീഡിയോയാണ് സംവിധായകന് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം അറയ്ക്കല് അബു മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ പാപ്പന്റെ അടുത്തിരുന്ന് മൈനയെ നോക്കുന്നതു വീഡിയോയില് കാണാം.
"നിന്റെയടുത്ത് പലവട്ടം ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറങ്ങി പോകരുതെന്ന്", ഷാജി പാപ്പന് മൈനയോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനിടയില് ആരുടെയാ പാപ്പാ ഇത് എന്ന് സംവിധായകന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എന്റെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാപ്പന് മൈനയെ ഉമ്മ വയ്ക്കുകയാണ്. ഇതെപ്പോഴാണ് മൈനയേയൊക്കെ മേടിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനോട് ഭാര്യ ഇറങ്ങി പോയി പകരം ഇപ്പോള് ഇതാ, വിശ്വസിക്കാന് പറ്റുന്നാ പറയുന്നതെന്ന രസകരമായി മറുപടിയും പാപ്പന് പറയുന്നുണ്ട്. ഉടനെ, ഭാര്യ ഇറങ്ങി പോയത് പോലെ നീയും ഇറങ്ങി പോവോ എന്ന് മൈനയോട് പാപ്പന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. (ആടിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തില് (ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ്) ഷാജി പാപ്പന്റെ ഭാര്യ മേരി അയാളുടെ ഡ്രൈവറോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടിപോകുന്നതാണ്. ) അതിനിടയില് മൈന പാപ്പന്റെ കൈയിലേക്ക് കൊക്ക് ചേര്ത്ത് വയ്ക്കുന്നത് വീഡിയോയില് കാണാം. ഇത് കണ്ടപ്പോള് ഇല്ലെന്ന മറുപടിയാണ് തന്നതെന്ന് പാപ്പന് പറയുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് അറയ്ക്കല് അബുവും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായ വീഡിയോയാണ് മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പേരാണ് രസകരമായ കമന്റുമായി എത്തിയത്.
മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം, ആട് (2015), ആട് 2 (2017) എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ്. ആദ്യ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീടാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങള് ഒരുക്കിയത്.
ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിനൊപ്പം വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നല്കുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനിയും ചേർന്നാണ് ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം.
മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചന. ഫാന്റസി ഹ്യൂമർ ഴോണറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വൻ താരനിരയുടെ അകമ്പടിയോടെ എത്തിയത്.
