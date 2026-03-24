ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ഷാജി പാപ്പന്‍റെ തൂക്കിയടി; ആട് 3 കൂടുതല്‍ സ്‌ക്രീനുകളിലേക്ക്, അഞ്ചാം ദിനവും കലക്ഷനില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പ്

കേരളത്തിന് പുറത്തും വിദേശത്തും ആട് 3 തിയേറ്ററുകളില്‍ ഹൗസ്ഫുള്‍, അധിക ഷോകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

AADU 3 MOVIE AADU 3 BOX OFFICE COLLECTION REPORT MIDHUN MANUAL THOMAS MOVIE JAYASURYA CAREER HIT MOVIE
AADU 3 (Photo: Movie Poster)
Published : March 24, 2026 at 10:19 AM IST

മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് രചിച്ചു സംവിധാനം ചെയ്‌ത 'ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്' ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ച് മുന്നേറുന്നു. ആദ്യവാരം തന്നെ ആഗോള ഗ്രോസ് 90 കോടി രൂപയോളം നേടിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് വിവരം.

മാര്‍ച്ച് 19 നാണ് ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ മൂന്നാം ഭാഗമായ 'ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്' ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്. ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോള്‍ കേരളത്തിലും വിദേശത്തുമുള്‍പ്പെടെ ഹൗസ് ഫുള്ളായാണ് ചിത്രം കുതിക്കുന്നത്. ഇതോടെ അധിക ഷോകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരിക്കുകയാണ്.

കേരളത്തില്‍ നിന്നും മറ്റും അത്ഭുതകരമായ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും അധിക ഷോകള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുകയാണ്. അതിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ചിത്രം കൂടുതൽ സ്‌ക്രീനുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

യുകെ 134, യുഎസ് 68, യുഎഇ 64, ഓസ്ട്രേലിയ 56, സൗദി അറേബ്യ 42, കാനഡ 30, ജർമനി 26, ഖത്തർ 16, ഒമാൻ 16, ബഹ്‌റൈൻ 12, നെതർലാൻഡ്‌സ് എട്ട്, ഫ്രാൻസ് നാല്, ഓസ്ട്രിയ നാല്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് മൂന്ന്, കുവൈറ്റ് നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ സ്‌ക്രീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.

ബെൽജിയത്തിലും ലിത്വാനിയയിലും സിങ്കപ്പൂരിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും രണ്ടുവീതവും ലാത്വിയയിലും എസ്റ്റോണിയയിലും സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിലും ലക്‌സംബർഗിലും സ്ലോവാക്യയിയിലും സ്ലോവേനിയയിലും മോൾഡോവയിലും കസാഖ്സ്ഥാനിലും അർമേനിയയിലും അസർബൈജാനിലും ഒന്നുവീതവും ഇറ്റലിയിൽ അഞ്ചും പുതിയ സ്‌ക്രീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ആഗോളതലത്തില്‍ 85.00 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 31.25 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 53.75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

സംസ്ഥാനത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍

DayAPTGTamil NaduKarnatakaKeralaRest of IndiaTotal
Week 1
Day 1(1st Thursday)0.05 Cr0.15 Cr0.60 Cr6.05 Cr0.15 Cr7.00 Cr
Day 2(1st Friday)0.07 Cr0.10 Cr0.48 Cr6.70 Cr0.10 Cr7.45 Cr
Day 3(1st Saturday)0.08 Cr0.25 Cr0.72 Cr7.15 Cr0.25 Cr8.45 Cr
Day 4(1st Sunday)0.08 Cr0.17 Cr0.60 Cr7.25 Cr0.25 Cr8.35 Cr
Week 1 Total₹0.28Cr₹0.67Cr₹2.40Cr₹27.15Cr₹0.75Cr₹31.25Cr
ആദ്യദിനം 5.95 കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെങ്കില്‍ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ അത് 6.3 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 7.15 കോടി രൂപയായി വീണ്ടും ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ നേരിയ മാന്ദ്യം മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത്. 7.1 കോടി രൂപയാണത്. അഞ്ചാം ദിവസം 3.25 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വരുമാനം ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. വെറും അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചിത്രം 100 കോടിക്ക് അരികിലെത്തിയത്.

ആദ്യദിനം കേരളത്തിലെ തിയേറ്റര്‍ ഒക്യുപ്പന്‍സി 67.0 ശതമാനമായിരുന്നുവെങ്കില്‍ രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് ദിവസങ്ങളില്‍ 74 ശതമാനമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചതായി കാണാം. 40 ശതമാനമായിരുന്നു അത്.

ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യവാരത്തില്‍ ആഗോള ഗ്രോസ് നേടിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മോഹൻലാൽ നായകനായ എമ്പുരാന് (175 + കോടി) ശേഷം ഇപ്പോള്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് ആട് 3. ഗൾഫ് മാർക്കറ്റിൽ യുഎഇയിലാണ് ചിത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടുന്നത്.

ചിത്രത്തിലെ നായകനായ ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യദിന കേരളഗ്രോസും ആഗോളഗ്രോസും നേടുന്ന ചിത്രമാണ് ആട്3. താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് ഹിറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം.

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം വിജയ് ബാബുവിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കോമഡിയും ഫാന്‍റസിയും കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ഏത് പ്രായക്കാര്‍ക്കും കാണാവുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഷാജി പാപ്പനും പിളേളരും തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണം.

ജയസൂര്യയെ കൂടാതെ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനവേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം: അഖിൽ ജോർജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം: ഷാൻ റഹ്‌മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം: ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ: ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ: ഗോപകുമാർ ജി.കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷിബു ജി. സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്: റൊണെക്‌സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ: വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്‌സ് ഡയറക്ടർ: ജിഷ്ണു ആർ. ദേവ്,

സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ: മനു മഞ്ജിത്ത്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്‌സ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വർഗീസ്, ഡിഐ: ഹ്യൂസ് ആൻഡ് ടോൺസ് കളർ ഹബ്, കളറിസ്റ്റ്: ഷണ്മുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി: വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ്: കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയ്‌സ്‌തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

