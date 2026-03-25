പാപ്പനും പിള്ളേരും അടിച്ചു കസറി മക്കളെ!100 കോടി പിന്നിട്ട് ആട് 3; ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചത് വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില്
മാര്ച്ച് 19 ന് റിലീസ് ചെയ്ത ആട് 3 വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് പിന്നിടുമ്പോള് ആഗോളതലത്തില് 100 കോടി ക്ലബില് ചിത്രം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 25, 2026 at 12:27 PM IST
മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആട് 3 നൂറ് കോടി ക്ലബില്. റിലീസായി വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചിത്രം നൂറുകോടി പിന്നിട്ടത്. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റാണ് ആട് 3.
ആദ്യ ദിവസം മുതല് ഗംഭീര പ്രതികരണം ലഭിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം വിദേശത്തും മികച്ച കലക്ഷനാണ് വാരിക്കൂട്ടുന്നത്. കേരളത്തിലും വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ അധിക ഷോകള് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിരിക്കുയാണ്. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ വമ്പന് തിയേറ്റര് അനുഭവമാണ് ഷാജിപാപ്പനും പിള്ളേരും നല്കുന്നത്. ആദ്യാവസാനം മുതല് പ്രേക്ഷകരെ ഒമന്നടങ്കം ചിത്രം ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തില് 101 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില് കൊയ്തെടുത്തത്. ചിത്രത്തിന്റെ നിര്മാതാക്കളാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ മാത്രം ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 38.05 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 53.75 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത് 32.25 കോടി രൂപയാണ്. ഏകദേശം 10,788 ഷോകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ വാരം പിന്നിടുമ്പോള് ചിത്രം 100 കോടികടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്മാര് വിലയിരുത്തുന്നത്. മാര്ച്ച് 19 ന് ലോകമെമ്പാടുമായി റിലീസ് ചെയ്ത ഈ ചിത്രം വെറും ആറ് ദിവസം കൊണ്ടാണ് കോടികള് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
ഇന്ത്യയിലെ വരുമാനം
|ദിവസം
|ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്
|നെറ്റ് കലക്ഷന്
|ഷോകള്
|തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സി
|ആദ്യ ദിവസം
|₹6.90Cr
|₹5.95Cr
|1,803
67.0%
|രണ്ടാം ദിവസം
|₹7.25Cr
|₹6.30Cr
|1,784
|74.0%
|മൂന്നാം ദിവസം
₹8.29Cr
|₹7.15Cr
|1,908
74.0%
|നാലാം ദിവസം
|₹8.17Cr
|₹7.10Cr
|1,936
|74.0%
|അഞ്ചാം ദിവസം
|₹3.83Cr
|₹3.30Cr
|1,704
|40.0%
|ആറാം ദിവസം
|₹2.84Cr
₹2.45Cr
|1,653
32.0%
വമ്പന് മുതല്മുടക്കില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷരേയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തമാശയും ഫാന്റസിയും നൃത്തവും എല്ലാം കോര്ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യുകെ 134, യുഎസ് 68, യുഎഇ 64, ഓസ്ട്രേലിയ 56, സൗദി അറേബ്യ 42, കാനഡ 30, ജർമനി 26, ഖത്തർ 16, ഒമാൻ 16, ബഹ്റൈൻ 12, നെതർലാൻഡ്സ് എട്ട്, ഫ്രാൻസ് നാല്, ഓസ്ട്രിയ നാല്, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് മൂന്ന്, കുവൈറ്റ് നാല് എന്നിങ്ങനെയാണ് ചിത്രത്തിന് കൂടുതൽ സ്ക്രീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത്.
സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിലെ വരുമാനം
|ദിവസം
|ആന്ധ്ര/തെലങ്കാന
|തമിഴ്നാട്
|കര്ണാടക
|കേരള
|ഇന്ത്യ വരുമാനം
|മൊത്തം
|ആദ്യവാരം
|ഒന്നാം ദിനം(വ്യാഴം)
|0.05 Cr
|0.15 Cr
|0.60 Cr
|6.05 Cr
|0.15 Cr
|7.00 Cr
|രണ്ടാം ദിനം(വെള്ളി)
|0.07 Cr
|0.10 Cr
|0.48 Cr
|6.70 Cr
|0.10 Cr
|7.45 Cr
|മുന്നാം ദിനം (ശനി)
|0.08 Cr
|0.25 Cr
|0.72 Cr
|7.15 Cr
|0.25 Cr
|8.45 Cr
|നാലാം ദിനം(ഞായര്)
|0.08 Cr
|0.17 Cr
|0.60 Cr
|7.25 Cr
|0.25 Cr
|8.35 Cr
|അഞ്ചാം ദിനം (തിങ്കള്)
|0.01 Cr
|0.04 Cr
|0.25 Cr
|3.55 Cr
|0.05 Cr
|3.90 Cr
|ആദ്യവാരം ആകെ വരുമാനം
|₹0.29Cr
|₹0.71Cr
|₹2.65Cr
|₹30.70Cr
|₹0.80Cr
|₹35.15Cr
ബെൽജിയത്തിലും ലിത്വാനിയയിലും സിങ്കപ്പൂരിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും രണ്ടുവീതവും ലാത്വിയയിലും എസ്റ്റോണിയയിലും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലും ലക്സംബർഗിലും സ്ലോവാക്യയിയിലും സ്ലോവേനിയയിലും മോൾഡോവയിലും കസാഖ്സ്ഥാനിലും അർമേനിയയിലും അസർബൈജാനിലും ഒന്നുവീതവും ഇറ്റലിയിൽ അഞ്ചും പുതിയ സ്ക്രീനുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജയസൂര്യയെ കൂടാതെ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാനവേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം: അഖിൽ ജോർജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം: ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം: ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ: ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ: ഗോപകുമാർ ജി.കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ഷിബു ജി. സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്: റൊണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ: വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ: ജിഷ്ണു ആർ. ദേവ്,
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ: മനു മഞ്ജിത്ത്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വർഗീസ്, ഡിഐ: ഹ്യൂസ് ആൻഡ് ടോൺസ് കളർ ഹബ്, കളറിസ്റ്റ്: ഷണ്മുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി: വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ്: കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ വാഴൂര് ജോസ്.