ആട് 3 ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ശരവേഗത്തില്‍ കുതിക്കുന്നു;ഹൗസ്ഫുള്ളായി തിയേറ്റര്‍! നാലാം ദിവസവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി ക്ലബിലെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ഷോകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിപ്പിച്ചു. നാലുദിവസം കൊണ്ട് റെക്കോര്‍ഡ് കലക്ഷന്‍.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 10:28 AM IST

റിലീസ് ചെയ്‌ത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തീപ്പാറിച്ച് ആട് 3. വമ്പന്‍ കുതിപ്പാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം നടത്തുന്നത്. മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ആട് 3യ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് തുടക്കം മുതല്‍ ലഭിക്കുന്നത്.

ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തി നാലാം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും ആഗോളതലത്തില്‍ 75 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്‌തെടുത്തത്. ഇതോടെ 'ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്' ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫീസിൽ റെക്കോർഡ് വിജയമാണ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം 26.50 കോടി രൂപയും വിദേശത്ത് നിന്ന് 43.70 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 30 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ്.

അവധി ദിവസങ്ങളായ ശനിയും ഞായറാഴ്‌ചയും വരുമാനം കുത്തനെ ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. മാര്‍ച്ച് 19 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യവാരം പിന്നിടുമ്പോള്‍ അന്‍പത് കോടിക്ക് മുകളില്‍ പിന്നിട്ട ചിത്രം അതിവേഗമാണ് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്നത്.

ആദ്യദിനം 5.95 കോടി രൂപയാണ് നേടിയതെങ്കില്‍ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ അത് 6.3 കോടി രൂപയായി ഉയര്‍ന്നു. മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 7.15 കോടി രൂപയായി വീണ്ടും ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ നേരിയ മാന്ദ്യം മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത്. 7.1 കോടി രൂപയാണത്. എന്നിരുന്നാലും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വരുമാനം ഇനിയും ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 100 കോടി ക്ലബില്‍ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെയും സിനിമാ പ്രേമികളുടെയും വിലയിരുത്തല്‍.

ആദ്യ വാരം പിന്നിടുമ്പോള്‍ ആഗോള ഗ്രോസ് നേടിയ മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ എമ്പുരാനാണ് മുന്നില്‍ (175 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍) രണ്ടാമത് ആട് 3 യായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മോഹൻലാൽ നായകനായ 'തുടരും', കല്യാണി പ്രിയദർശന്‍റെ 'ലോക' എന്നീ ചിത്രങ്ങളെ ലിസ്റ്റിൽ യഥാക്രമം മൂന്നും നാലും സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ആട് 3 ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാമത് എത്തിയത്. റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വേൾഡ് മാർക്കറ്റിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ആദ്യ അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 100 കോടി ക്ലബില്‍ എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഗള്‍ഫ് മാര്‍ക്കറ്റില്‍ യു എ ഇയിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. ആദ്യ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് 20 ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ ചിത്രം പിന്നിട്ടു.

ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യദിന കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രമായി ആട്3 മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബുക്ക് മൈഷോയിലും ട്രെന്‍ഡിങ് ആണ് ആട് 3. കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകള്‍ ഹൗസ് ഫുള്ളായി തുടരുകയാണ്. ഇതോടെ ഷോകളുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആടിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളേക്കാള്‍ വമ്പന്‍ സ്വീകരണമാണ് മൂന്നാം ഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. കോമഡി ഫാന്‍റസി വിഭാഗത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ആട് 3. ചിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള ഹാസ്യം തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതും.

വമ്പന്‍ മുതല്‍ മുടക്കിലാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലെത്തിയത്. വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നൽകുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് ആട് 3 പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ആട് 3 പാർട്ട് 1 : വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്'.

വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമ്മൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജു കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്‌ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്,

സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്‌സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

