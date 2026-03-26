ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ പാപ്പന്‍റെയും പിള്ളേരുടെയും വിളയാട്ടം; രണ്ടാം വാരത്തിലും ആട് 3 കുതിക്കുന്നു, എട്ടാം ദിന കലക്ഷന്‍

ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ട് 100 കോടി ക്ലബിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്'.

Published : March 26, 2026 at 1:06 PM IST

ഗോളബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ് കോമഡി ഫാന്‍റസി ചിത്രമായ ആട് 3. മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്‌ത് 'ആട് 3 പാർട്ട് 1: വൺ ലാസ്റ്റ് റൈഡ്'. 'ആട്' ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ ആവസാന ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണിത്.

മാര്‍ച്ച് 19 നാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ആട് 3 റിലീസ് ചെയ്‌ത് ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് 101 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്നും വാരിക്കൂട്ടിയതെന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാതാക്കള്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്ക്. ചിത്രം 100 കോടി ക്ലബില്‍ കടന്ന വിവരം മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് തന്നെ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. രണ്‍വീര്‍ സിങ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രം ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ചിന് ഒപ്പം ക്ലാഷ് റിലീസ് ചെയ്‌തിട്ടും ഗംഭീര മുന്നേറ്റമാണ് സിനിമ നടത്തുന്നത്.

എട്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 345 ഷോകളാണുള്ളത്. ഇതുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 39.85 ഗ്രോസ് കലക്ഷനാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 34.47 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഏഴാം ദിവസത്തില്‍ 1573 സ്ക്രീംഗ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം രണ്ടു കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം ഇന്നലെ മാത്രം നേടിയത്. 27 ശതമാനമായിരുന്നു തിയേറ്റര്‍ ഒക്യുപ്പന്‍സി.

ദിവസംഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ഷോകള്‍തിയേറ്റര്‍ ഒക്യുപ്പന്‍സി
ആദ്യ ദിവസം₹6.90Cr₹5.95Cr1,80367.0%
രണ്ടാം ദിവസം₹7.25Cr₹6.30Cr1,78474.0%
മൂന്നാം ദിവസം₹8.29Cr₹7.15Cr1,90874.0%
നാലാം ദിവസം₹8.17Cr₹7.10Cr1,93674.0%
അഞ്ചാം ദിവസം₹3.83Cr₹3.30Cr1,70440.0%
ആറാം ദിവസം₹2.84Cr₹2.45Cr1,65332.0%

ഏഴാം ദിവസം

(ആദ്യവാരം)

₹2.00Cr₹2.00Cr1,57327.0%

ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിനൊപ്പം വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനിയും ചേർന്നാണ് ഈ ബി​ഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം.

മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചന. ഫാന്റസി ഹ്യൂമർ ഴോണറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വൻ താരനിരയുടെ അകമ്പടിയോടെ എത്തിയത്.

ജയസൂര്യ, സൈജു കുറുപ്പ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, വിനായകൻ, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, രൺജി പണിക്കർ, ആൻസൺ പോൾ, ഇന്ദ്രൻസ്, നോബി, ഭഗത് മാനുവൽ, ഡോ. റോണി രാജ്, ധർമജൻ ബൊൾഗാട്ടി, സുധി കോപ്പ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, നെൽസൺ, ഉണ്ണിരാജൻ പി.ദേവ്, സൃന്ദ, ഹരികൃഷ്ണൻ, വിനീത് മോഹൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഇവർക്കൊപ്പം ഏതാനും വിദേശ താരങ്ങളും പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയ ചിത്രമാണിത്.

സംഗീതം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിങ്- ലിജോ പോൾ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - കൊളിൻസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ഷിബു പന്തല ക്കോട്, സെന്തിൽ പൂജപ്പുര,

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷിബു ജി. സുശീലൻ,

സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ: മനു മഞ്ജിത്ത്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്‌സ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വർഗീസ്, ഡിഐ: ഹ്യൂസ് ആൻഡ് ടോൺസ് കളർ ഹബ്, കളറിസ്റ്റ്: ഷണ്മുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി: വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ്: കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയ്‌സ്‌തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

