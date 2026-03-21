ബോക്സ് ഓഫിസില് ആട് 3 കുതിക്കുന്നു;2026ലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ്, രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് വാരിക്കൂട്ടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്
ബുക്ക് മൈഷോയിലും ചിത്രം ട്രെന്ഡിങ്ങ് ആയി തുടരുന്നു. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് കലക്ഷനാണ് ആട് 3 നേടിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 1:40 PM IST
ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കുതിപ്പുമായി മിഥുന് മാനുവല് തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ആട്3. ആദ്യ ദിവസം മുതല് ഗംഭീര പ്രതികരണവുമായി തിയേറ്ററില് മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകര് ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് 290.49 നായിരം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റുപോയത്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൂടെ മണിക്കൂറില് 20,000 ത്തിന് മുകളില് ടിക്കറ്റുകള് വിറ്റുപോകുന്ന നാലാമത്തെ സിനിമയാണ് ആട് 3. എമ്പുരാന്, തുടരും, ലോക എന്നീ സിനിമകളാണ് ഇതിന് മുന്പ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ചിത്രങ്ങള്.
ബുക്ക് മൈഷോയിലൂടെ വമ്പന് ട്രെന്ഡായി തുടരുന്ന ഈ ചിത്രം ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ് ചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ ചിത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററില് ഹൗസ് ഫുള്ളായി തുടരുന്ന കേരളത്തില് അധിക ഷോകളും കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്.
ബോക്സ് ഓഫിസിലും വമ്പന് പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. ആദ്യദിനത്തില് മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 5.95 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. 1,803 ഷോകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടാം ദിവസത്തില് 1,784 ഷോകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 6.30 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. മൂന്നാം ദിവസത്തെ പ്രദര്ശനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 54 ശതമാനം തിയേറ്റര് ഒക്യുപ്പന്സിയാണ് കേരളത്തില് മാത്രമുള്ളത്. 528 ഷോകളാണ് മൂന്നാം ദിവസത്തില് കേരളത്തിലുള്ളത്. എന്നാല് ഇതിനോടകം ഒരു കോടിയലധികം രൂപ ഒറ്റ ദിവസത്തില് നേടിയെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാല് ഇന്നത്തെ ഷോ പൂര്ത്തിയാകുമ്പോള് വരുമാനം ഇനിയും വര്ധിക്കും. മാത്രമല്ല വാരാന്ത്യമായതിനാല് ഇന്നും നാളെയും ചിത്രത്തിന്റെ വരുമാനം കുതിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ട്രാക്കര്മാര് വിലയിരുത്തുന്നു. ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത് 25.20 കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 10.75 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 12.25 കോടി രൂപയുമാണ്. രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഇത്രയും തുക നേടുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്.
വമ്പന് മുതല്മുടക്കില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷരേയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള വലിയ വമ്പന് തിയേറ്റര് അനുഭവമാണ് ഷാജിപാപ്പനും പിള്ളേരും നല്കുന്നത്. ആദ്യാവസാനം മുതല് പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ചിത്രം ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ഈ ചിത്രം സിനിമാ പ്രേമികള് ഏറ്റെടുത്തത്.
തമാശയും ഫാന്റസിയും നൃത്തവും എല്ലാം കോര്ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററില് എട്ടുനിലയില് പൊട്ടിയ ഒരു പടത്തിനാണ് ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന തന്നെയാണ് ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മാത്രമല്ല ഒരു സിനിമയിലെ ഇത്രയും കഥാപാത്രങ്ങളെ ആഘോഷിച്ച മറ്റൊരു മലയാള സിനിമയും ഉണ്ടാവില്ല. കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് ഗംഭീര ഇന്ട്രോ കൊടുത്ത് തന്നെയാണ് മൂന്നാം ഭാഗവും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ആദ്യഭാഗത്തില് നീലക്കൊടുവേലിയും രണ്ടാം ഭാഗത്തില് കമ്മട്ടവുമാണ് തപ്പിയിറങ്ങിയതെങ്കില് മൂന്നാം ഭാഗത്തിലും അത്തരമൊരു വസ്തുവുണ്ട്. നക്ഷത്രധൂളി. ഭൂതം, വര്ത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ സഞ്ചാരം.
അടിമുടി ഹാസ്യ പടമാണെങ്കിലും ആക്ഷനും പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. നാടന് തല്ല് മാത്രമല്ല യുദ്ധവും ഈ ചിത്രത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്നത്തെ പോലെ പാപ്പന്റെ സ്റ്റൈല് തന്നെയാണ്. ഇത്തവണയും അത് ട്രെന്ഡാകുമെന്നുറപ്പാണ്.
ഫ്രൈഡേ ഫിലും ഹൗസ്, കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനി എന്നീ ബാനറുകളിൽ വിജയ് ബാബു, വേണു കുന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്.
ജയസൂര്യ, വിനായകൻ, ഇന്ദ്രൻസ്, ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി, വിജയ് ബാബു, നോബി, നിർമൽ പാലാഴി, സൈജു കുറുപ്പ്, ഹരികൃഷ്ണൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സണ്ണി വെയ്ൻ, സുധി കോപ്പ, ബിജുക്കുട്ടൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കള്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്ജ്, മ്യൂസിക്, ഒറിജിനൽ തീം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ന്യൂ തീം- ഡോൺ വിൻസെന്റ്, എഡിറ്റർ - ലിജോ പോൾ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ -ഗോപകുമാർ ജി കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ- ഷിബു ജി സുശീലൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ- അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ്- റോണെക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ- സ്റ്റെഫി സേവ്യർ,ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ- വിഷ്ണു ഭരതൻ, വിഎഫ്എക്സ് ഡയറക്ടർ - ജിഷ്ണു ആർ ദേവ്,
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ- മനു മൻജിത്, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡിറക്ടർസ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വര്ഗീസ്, ഡിഐ ഹ്യൂസ് & ടോൺസ് കളർ ഹബ് കളറിസ്റ്റ്- ഷൺമുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി - വിഷ്ണു എസ് രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ് - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ- എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ. പി ആര് ഒ: വാഴൂര് ജോസ്.
