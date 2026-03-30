ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും ബോക്സ് ഓഫിസില് പത്താം ദിവസം നേടിയത് എത്ര? കണക്കുകള് ഇങ്ങനെ
ചിത്രം റിലീസായി വെറും ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളില് അതിവേഗ കുതിപ്പ് നടത്തി 101 കോടി രൂപ ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം നേടിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 30, 2026 at 10:36 AM IST
ആട് 3 റിലീസായി രണ്ടാം വാരത്തിലെത്തി നില്ക്കുമ്പോഴും ആഗോളതലത്തില് ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും തരംഗം തീര്ക്കുകയാണ്. മലയാള സിനിമയിലെ എക്കാലത്തേയും കോമഡി ഫ്രാഞ്ചൈസികളിലൊന്നാണ് ആട്. ആദ്യദിവസം മികച്ച പ്രതികരണവുമായി മുന്നേറിയ സിനിമ ബോക്സ് ഓഫിസിലും വമ്പന് പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും ശക്തമായ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ചിത്രത്തിന് ആദ്യദിവസത്തില് തന്നെ ലഭിച്ചത്. ബോക്സ് ഓഫിസില് 100 കോടിയെന്ന ചരിത്ര നേട്ടവും ആട് 3 സ്വന്തമാക്കി.മാര്ച്ച് 19 നാണ് ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ആട് 3 റിലീസ് ചെയ്ത് ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് 101 കോടി രൂപയാണ് ആഗോളതലത്തില് നിന്നും വാരിക്കൂട്ടിയത്. ₹35.03 കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യൻ നെറ്റ് കലക്ഷന് നേടിയാണ് ആദ്യ വാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
ആഗോളതലത്തില് 109.90 കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 60.15 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയെടുത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 49.75 കോടി രൂപയാണ്.
ആദ്യദിവസത്തില് 6.03 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില് 6.48 കോടി രൂപയും മൂന്നാം ദിവസത്തില് 7.28 കോടി രൂപയും നാലാം ദിവസത്തില് 7.26 കോടി രൂപയും അഞ്ചാം ദിവസത്തില് 3.36 കോടി രൂപയും ആറാം ദിവസത്തില് 2.59 കോടി രൂപയും ഏഴാം ദിവസമാകുമ്പോഴേക്കും 2.03 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള് 1.6 രൂപയായി കുത്തനെ കുറയുന്നതാണ് കണ്ടത്. ഒന്പതാം ദിവസം 1.45 കോടി രൂപ മാത്രമേ നേടാന് കഴിഞ്ഞുള്ളു. എന്നാല് വാരാന്ത്യമായ പത്താം ദിവസം 2.28 കോടി രൂപയും നേടി.
മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം, ആട് (2015), ആട് 2 (2017) എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ്. ആദ്യ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീടാണ് ഈ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് രണ്ടും മൂന്നും ഭാഗങ്ങള് ഒരുക്കിയത്.
ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിനൊപ്പം വേണു കുന്നപ്പിള്ളി നേതൃത്വം നല്കുന്ന കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനിയും ചേർന്നാണ് ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം.
മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ രചന. ഫാന്റസി ഹ്യൂമർ ഴോണറിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം വൻ താരനിരയുടെ അകമ്പടിയോടെ എത്തിയത്.
ജയസൂര്യ, സൈജു കുറുപ്പ്, സണ്ണി വെയ്ൻ, വിനായകൻ, വിജയ് ബാബു, അജു വർഗീസ്, രൺജി പണിക്കർ, ആൻസൺ പോൾ, ഇന്ദ്രൻസ്, നോബി, ഭഗത് മാനുവൽ, ഡോ. റോണി രാജ്, ധർമജൻ ബൊൾഗാട്ടി, സുധി കോപ്പ, ചെമ്പിൽ അശോകൻ, നെൽസൺ, ഉണ്ണിരാജൻ പി.ദേവ്, സൃന്ദ, ഹരികൃഷ്ണൻ, വിനീത് മോഹൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന താരങ്ങൾ. ഇവർക്കൊപ്പം ഏതാനും വിദേശ താരങ്ങളും പ്രധാന വേഷങ്ങളില് എത്തിയ ചിത്രമാണിത്.
സംഗീതം - ഷാൻ റഹ്മാൻ, ഛായാഗ്രഹണം - അഖിൽ ജോർജ്, എഡിറ്റിങ്- ലിജോ പോൾ, കലാസംവിധാനം - അനീസ് നാടോടി, മേക്കപ്പ് - റോണക്സ് സേവ്യർ, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ - സ്റ്റെഫി സേവ്യർ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - കൊളിൻസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - വിനയ് ബാബു, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ഷിബു പന്തല ക്കോട്, സെന്തിൽ പൂജപ്പുര,പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ഷിബു ജി. സുശീലൻ,
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: കിഷൻ മോഹൻ (സപ്ത റെക്കോർഡ്സ്), വരികൾ: മനു മഞ്ജിത്ത്, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ്: പ്രേംനാഥ്, റോബിൻ വർഗീസ്, ഡിഐ: ഹ്യൂസ് ആൻഡ് ടോൺസ് കളർ ഹബ്, കളറിസ്റ്റ്: ഷണ്മുഖപാണ്ഡ്യൻ എം, സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി: വിഷ്ണു എസ്. രാജൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻസ്: കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: എയ്സ്തെറ്റിക് കുഞ്ഞമ്മ, പിആർഒ വാഴൂര് ജോസ്.
Read More:
1. ആഗോളതലത്തില് കൊടുങ്കാറ്റായി ധുരന്ധര് 2;കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യന് ചിത്രം, 10 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന തുക