ETV Bharat / entertainment

ആട് 3 ചിത്രീകരണത്തിനിടെ അപകടം; നടന്‍ വിനായകന്‍ ആശുപത്രിയില്‍

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ആട് 3 സിനിമയുടെ സംഘട്ടന രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം.

AADU 3 MOVIE ACTOR VINAYAKAN MITHUN MANUAL THOMAS MOVIE MALAYALAM MOVIE
Aadu 3 Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ട് 3 എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടന്‍ വിനായകന്‍ ആശുപത്രിയില്‍. തോളെല്ലിന് സാരമായ പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ഉടന്‍ താരത്തെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

സംഘട്ടന രംഗങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടമെന്നാണ് വിവരം. വിനായകനോട് ആറാഴ്‌ച വിശ്രമം ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചിത്രത്തിന്‍റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക വിവരമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആട്1, ആട് 2 വിന് വമ്പന്‍ സ്വീകാര്യതായാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിനായുള്ള പ്രതീക്ഷയും ആകാംക്ഷയും വലുതാണ്. മൂന്നാം ഭാഗം ടൈം ട്രാവല്‍ചിത്രമായാണ് എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. 2026 മാര്‍ച്ച് 19 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

കാവ്യാ ഫിലിം കമ്പനിയുടെ ബാനറില്‍ വേണു കുന്നപ്പള്ളിയും ഫ്രൈഡേ ഫിലിംസ് ഹൗസിന്‍റെ ബാനറില് വിജയ് ബാബുവും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. അഖില്‍ജോര്‍ജ് ഛായാഗ്രഹണവും ഷാന്‍റഹ്മാന്‍ സംഗീതവും നിര്‍വഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ എഡിറ്റര്‍ ലിജോ പോള്‍ ആണ്.

മലയാളികളെ കുടുകുടെ ചിരിപ്പിച്ച സിനിമയാണ് ആട് 2, ആട് 3. ഇതിലെ ജയസൂര്യ അവതരിപ്പിച്ച ഷാജി പാപ്പന്‍ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

2015 ല്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് പരാജയമായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ പരാജയത്തെ പ്രേക്ഷകര്‍ പിന്നീടാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ആഘോഷിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ഭാഗമുണ്ടാകുന്നത്. ചിത്രം സൂപ്പര്‍ഹിറ്റാവുകയും ചെയ്‌തു. മറ്റു രണ്ടുഭാഗത്തേക്കാളും വമ്പന്‍ മുതല്‍മുടക്കിലാണ് മൂന്നാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഷാജി പാപ്പനും, അറയ്‌ക്കൽ അബുവും, ഡ്യൂടും, സർബത്ത് ഷമീറുമെല്ലാം സിനിമയുടെ പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു.

അതേസമയം തിയേറ്ററില്‍ പരാജയപ്പെട്ട് സിനിമ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടതോടെ പ്രേക്ഷകരുടെ നിരന്തരമായ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്നാണ് 'ആടി'ന് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങിയത്. 'ആട്' രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് ചരിത്ര വിജയം നേടാനായതോടെ ഷാജി പാപ്പനും പിള്ളേരും മലയാള സിനിമയിലെ ഐക്കോണിക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുകയും ചെയ്‌തു.

രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലെയും കഥാപാത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രസച്ചരട് പൊട്ടിപ്പോകാതെ എപ്പിക് ഫാന്‍റസി ചിത്രമായാണ് 'ആട് 3' പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുക മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ജയസൂര്യയുടെ കരിയറിലെ 107 ാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആട് 3.

Also Read:പ്രവാസത്തിന്‍റെ ചൂടില്‍ പെയ്‌തിറങ്ങുന്ന പ്രണയമഴ! മിണ്ടിയും പറഞ്ഞും ട്രെയിലര്‍

TAGGED:

AADU 3 MOVIE
ACTOR VINAYAKAN
MITHUN MANUAL THOMAS MOVIE
MALAYALAM MOVIE
VINAYAKAN INJURED ON SET

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.